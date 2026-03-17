Sociálka zavádí speciální datovou schránku pro měsíční hlášení zaměstnavatelů

V souvislosti se zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele zřídila Česká správa sociálního zabezpečení samostatnou datovou schránku právě pro tato podání. To znamená, že všechny elektronické formuláře týkající se hlášení musí být zasílány do této konkrétní schránky.
Identifikátor datové schránky je: iie254d
Použití jiné schránky projednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) není možné a podání by v takovém případě nebylo považováno za řádně učiněné.
Elektronické podání je povinné
Nová pravidla stanovují, že podání podle zákona o JMHZ se musí provádět výhradně elektronicky. Zaměstnavatelé již nemohou podávat hlášení na papíře ani jiným způsobem. Pokud využijí informační systém datových schránek, je nutné, aby dokumenty směřovaly právě do datové schránky ČSSZ určené pro JMHZ.
Proč změna přichází
Cílem nového systému je zjednodušit a zrychlit podávání hlášení a minimalizovat administrativní zátěž jak pro zaměstnavatele, tak pro správu sociálního zabezpečení. Samostatná schránka také umožňuje rychlejší zpracování dat a snižuje riziko chyb při přeposílání dokumentů.
Co dělat, aby vše proběhlo hladce
Zaměstnavatelé by měli zkontrolovat, zda mají přístup k datové schránce a jsou schopni odesílat dokumenty elektronicky. Je důležité odeslat hlášení právě do schránky iie254d, aby bylo podání ČSSZ řádně evidováno.