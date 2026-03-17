Sociálka zavádí speciální datovou schránku pro měsíční hlášení zaměstnavatelů

Jana Knížková
Dnes
Pro zaměstnavatele, kteří podávají jednotné měsíční hlášení, je připravena speciální datová schránka u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podání musí být nově zasílána výhradně elektronicky, což má zjednodušit komunikaci a snížit administrativní zátěž.

V souvislosti se zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele zřídila Česká správa sociálního zabezpečení samostatnou datovou schránku právě pro tato podání. To znamená, že všechny elektronické formuláře týkající se hlášení musí být zasílány do této konkrétní schránky.

Identifikátor datové schránky je: iie254d

Použití jiné schránky projednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) není možné a podání by v takovém případě nebylo považováno za řádně učiněné.

Elektronické podání je povinné

Nová pravidla stanovují, že podání podle zákona o JMHZ se musí provádět výhradně elektronicky. Zaměstnavatelé již nemohou podávat hlášení na papíře ani jiným způsobem. Pokud využijí informační systém datových schránek, je nutné, aby dokumenty směřovaly právě do datové schránky ČSSZ určené pro JMHZ.

Nová povinnost zaměstnavatelů: Dotazník pomůže s registrací zaměstnance Přečtěte si také:

Proč změna přichází

Cílem nového systému je zjednodušit a zrychlit podávání hlášení a minimalizovat administrativní zátěž jak pro zaměstnavatele, tak pro správu sociálního zabezpečení. Samostatná schránka také umožňuje rychlejší zpracování dat a snižuje riziko chyb při přeposílání dokumentů.

Některé příjmy už nebude nutné vykazovat. Finanční správa upřesnila pravidla Přečtěte si také:

Některé příjmy už nebude nutné vykazovat. Finanční správa upřesnila pravidla

Co dělat, aby vše proběhlo hladce

Zaměstnavatelé by měli zkontrolovat, zda mají přístup k datové schránce a jsou schopni odesílat dokumenty elektronicky. Je důležité odeslat hlášení právě do schránky iie254d, aby bylo podání ČSSZ řádně evidováno.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
Školení pro účetní
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
Jarní novinky pro mzdové účetní
V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Kosmetiku míchá s dobrou náladou

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

