Sociální síť Mastodon obnovuje taktní lidskou komunikaci a nabízí psychickou pohodu

Mastodon je tu 7 let, mnozí o něm nikdy neslyšeli

Mastodon je tu s námi už 7 let, přesto se o něm intenzivněji mluví až v posledních měsících. První velký příval nových českých uživatelů si „mamutí“ síť otestovala v listopadu loňského roku potom, co Elon Musk začal s masivními změnami na sociální síti Twitter, která nově nese jeho vysněné označení X.

Jenže mnozí nově registrovaní uživatelé Mastodonu včetně mě nepochopili jeho fungování. Předpokládali, že na síti nikdo není, a proto s publikováním často rychle skončili nebo ani vůbec nezačali.





A to je právě skryté kouzlo této sociálně sítě: nejdříve do ní musíte chtít proniknout, pochopit ji, abyste poté zjistili, že lidé tam jsou, denně komunikují, jen prostě hned tak nevyčnívají, včetně jejich příspěvků. Důvodů je hned několik. A právě tyto důvody zapříčinily, že jsem si sám myslel, že je tam prostě mrtvo. Velká náhoda však napomohla tomu, že jsem velmi rychle procitnul.

Ironický vtípek, který spustil lavinu

Nedávno jsem se znovu po letech rozhodl pro mikroblogování. Viděl jsem všude kolem sebe zlobu a nenávist, tak jsem si řekl, že zkusím přinést alespoň do online světa trochu nadsázky a humoru. Logicky jsem sáhnul po svém zakonzervovaném a léta nepoužívaném účtu na Twitteru. Zároveň jsem si vzpomněl právě na Mastodon, který pomocí RSS umí publikovat i na twitterovém účtu. Cílem bylo zvětšit svou sociální bublinu.

Logicky jsem si proto chtěl do svého profilu na X přidat odkaz na účet na Mastodonu. Jenže jsem narazil. Muskova síť X mi vložení odkazu nepovolila a později mi nepovolila ani žádné další úpravy na profilu, což mě rozlítilo natolik, že účet na X šel opět do koše.

S lehkostí a humorem jsem vstoupil prvním příspěvkem na Mastodon a v něm jsem popsal svoji novou zkušenost s X a zároveň ironicky poznamenal, že nevadí, že je na Mastodonu mrtvo. Co se dělo potom, mi vyrazilo dech. Okamžitě se začali ozývat snad všichni právě připojení uživatelé a mobil se s notifikacemi mohl totálně zbláznit. Počet notifikací se během chvilky přiblížil stovce. Pochopil jsem ihned, že mrtvo na Mastodonu rozhodně není. A pak jsem rychle pochopil proč.

Co jsem zachytil ve víru diskuze: větší média by měla mít vlastní instance, aby mohla své novináře jednoduše autorizovat

zároveň by média měla mít na Mastodonu vlastní profily, nyní jsou tam většinou dobrovolníky překlápěny příspěvky z Twitteru

na Mastodonu chybí značky, mohly by vést kultivovanou diskuzi s uživateli

politici Mastodonu nechybějí, ale pokud by tam chtěli být, vláda by měla popřemýšlet o vlastní instanci

Díky chytrým funkcím nabízí Mastodon psychickou pohodu

Pokud se podíváte na jakýkoli profil na Mastodonu a příspěvky uživatele, máte pocit, že si uživatel opravdu jen tak povídá sám pro sebe. U ikon komentářů, lajků, ani tvz. boostů (na X je to retweet) nejsou žádná čísla, žádné statistiky. Máte tedy pocit, že nikdo příspěvky nelajkuje, ani nekomentuje. Jenže to je právě ten omyl. Statistiky tam jsou, jen jsou vidět až v okamžiku, kdy si konkrétní příspěvek (na Mastodonu se mu říká toot) rozkliknete.

Nejdříve jsem si říkal, že je to obrovská nevýhoda, že to právě případné nové uživatele může odradit, protože si, stejně jako já, budou myslet, že je tam mrtvo. Jenže toto nastavení má své opodstatnění.

Nikdo totiž nechce, abyste toot hodnotili podle počtu lajků nebo komentářů, ale podle jeho skutečného obsahu. Uživatelé se tak mezi sebou nebudou předhánět v tom, kdo na svůj toot užene více lidí. Toot navíc nenabízí ani statistiku ohledně toho, kolik lidí ho vidělo, jak to má právě X. To není vůbec podstatné, protože ho vidí všichni, kdo chtějí.

Řazení příspěvků na Mastodonu je totiž chronologické, žádné algoritmy. A pokud si poctivě sledujete svoji zeď lidí, které chcete sledovat, neunikne vám nic. Navíc v prohlížení příspěvků se nemusíte omezovat pouze na svoji sociální bublinu.

Sledovat můžete všechny, kteří publikují v rámci vaší instance nebo v rámci celé federované sítě. Jaký je mezitím rozdíl, popisuje sesterský server Lupa.cz.

Trolling nemá na Mastodonu šanci

Díky tomu, že je síť decentralizovaná a každá instance má svého administrátora, trolling nemá na Mastodonu šanci. Případní trollové se dají z každé instance rychle vyhodit, a pokud by si tito uživatelé chtěli založit vlastní instanci, dá se administrátory jednotlivých instancí zablokovat celá. Trollové se tak nedostanou na případnou instanci a uživatelé instance ani nebudou vědět, že nějaká taková trollí instance vůbec existuje, protože se jim prostě nezobrazí. Velmi jednoduché, chytré a efektivní.

Pokud jste současní uživatelé X, budete muset pochopit ještě jednu věc. Citovat jiný toot zatím nejde. Právě taková citace totiž většinou slouží opět pro kritiku (tu neoprávněnou), která na Mastodonu teď žádoucí není. Existuje samozřejmě možnost vložit do svého tootu přímý link na jiný toot, jenže to už je trochu pracnější. Citovaný toot je v rámci vývoje sice v plánu, ale ve finále zjistíte, že citovat nikoho ani nepotřebujete.

Co je ještě velmi chytré, je to, jak si Mastodon umí poradit se soukromím. Tooty můžete poslat buď veřejně do celé federované sítě, nebo pouze do své instance, nebo jenom sledujícím, anebo pouze těm, které v příspěvku označíte a tím se z tootu rázem stává soukromá zpráva.

Toto lze přitom nastavit u každého publikovaného tootu, není zapotřebí to pokaždé přenastavovat v nastavení účtu. Jaké další vychytávky Mastodon má a jak ho správně používat, popisuje například tento návod od Roberta Bedrunky.

Pokud nechcete, aby vaše zeď byla při úvodu prázdná a nemuseli jste z jednotlivých instancí vyzobávat zajímavé účty ke sledování, můžete využít automatický import top účtů na Mastodonu, který připravil Martin Malý.

Vyzkoušejte instanci Mastodonczech

A jakmile si Mastodon odzkoušíte, rázem zjistíte, jaká psychická pohoda tam je: nemusíte odrážet útoky z anonymních účtů, které mají za cíl vás jen vytočit nebo poškodit, a nemusíte blokovat každý druhý účet, který vás zmíní, protože vás chce nenávistně zkritizovat. Mastodon tak nabízí alternativu k sociální síti X, z níž se stává regulérně toXické prostředí.

Pokud váháte, jakou instanci si zvolit, zkuste tu, kterou provozujeme my, respektive vydavatel serveru Podnikatel.cz, společnost Internet Info. Najdete nás na instanci: mastodonczech.cz, kde narazíte i na profil serveru Podnikatel.cz: https://mas­todonczech.cz/@podnikatel