Solární panely na domě? Zájem je obrovský a nově mohou instalovat i SVJ a družstva

Drahé energie přiměly Čechy přemýšlet o fotovoltaice. Začalo to krachem jednoho z velkých dodavatelů, pak přišla válka na Ukrajině. To mělo za následek, že cena elektřiny i plynu šla do závratných výšek. Jedno z řešení této patové situace nabízely solární panely na střechách domů a zájem byl v loňském roce enormní. Ten zájem byl třeba pěti, šestinásobný, říká v podcastu Podnikatel+ Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT). Pokud má někdo zájem o svoji vlastní fotovoltaiku, neměl by otálet. Kdo ji chce ještě letos, nesmí na nic čekat a rovnou si ji objednat. Březnové objednávky se totiž budou vyřizovat nejdříve v srpnu.

Průměrný dům tak ušetří a zároveň si pojistí náklady i pro období, kdy slunce nemá takovou sílu. Fotovoltaika se tak vyplatí. A nově také SVJ a družstvům, u kterých to doposud nebylo možné.

Zájem o fotovoltaiku kvůli energetické krizi je opravdu vysoký. Jaký byl konkrétně v loňském roce?

Ten zájem byl obrovský, jak z řad občanů, respektive spotřebitelů na rodinné domy, tak i z řad podnikatelů. Zájem byl třeba pěti, šestinásobný než je normální stav.

A jaký očekáváte v letošním roce? Bude ještě vyšší než v tom roce 2022?

Nemyslím si. Zájem chladne. Zatímco poptávka u rodinných domů bude nižší, větší zájem bude na bytových domech, které dnes mají možnost také vystavět fotovoltaiku a tu sdílet.

Vy jste hovořil o ochladnutí zájmu. Je to i díky tomu, že cena elektřiny jde aktuálně dolů?

Ano, protože toto lidé samozřejmě řešili. Začalo to pádem Bohemia Energy, lidé přecházeli na dodavatele poslední instance, tak se začala zvedat reálná cena elektřiny. A pak to samozřejmě pokračovalo válkou na Ukrajině a sankcemi na plyn. A ty pro plynové elektrárny začal zvedat cenu elektřiny na burze, kdy to šlo do závratných sum. Cena za megawatthodinu (MWh) byla 10 000 korun. To byl vrchol, kdy zákazníci najednou chtěli být zčásti samostatní a v tomto okamžiku byl i vrchol poptávky v rámci fotovoltaiky.

S vysokým zájmem ale souvisí i nedostatek některých komponentů. Jaká je aktuální situace a jak dlouho se vůbec čeká na fotovoltaické řešení?

Aktuálně je k dispozici vše, co je potřebné. Problémy s nedostatkem komponentů vždy vznikají během sezóny, kdy se firmy nepředzásobí nebo nepředpokládají, že budou mít tolik instalací. V tom okamžiku se ukáže, že materiály teď k dispozici nejsou.

Teď je všeho dostatek. A co se týká čekací doby? V tomto případě doporučuji, pokud někdo letos uvažuje o fotovoltaice, měl by kontaktovat vybraného dodavatele již nyní a nečekat na to, až bude březen, protože při objednávce v březnu se může čekat až do srpna.

Kdo přijde ještě teď, opravdu svoji fotovoltaiku dostane. To se týká rodinných domů. U podnikatelských subjektů je to trochu složitější. Přípravná fáze zde může trvat až tři čtvrtě roku.

Jeden čas byl problém i s nedostatkem montérů. Jaký je aktuální stav a jaké jsou podmínky pro to, aby se mohl někdo stát montérem fotovoltaiky?

Montér a elektrikář je velký problém. Myslím, že u montérů je problém menší. Protože najít a vyškolit chlapa a nechat ho udělat zkoušky není tak složité jako najít zkušeného elektrikáře.

Většinou najít zkušeného elektrikáře trvá zhruba půl roku. U montérů to není tak dlouhá doba. Je to však složité, protože zde dochází k přeplácení mezi firmami, přetahování zkušených lidí. A většinou se slušné firmy o své lidi starají tak, aby jim zůstali, což je dnes alfou a omegou všeho. Veškeré know how firmy je právě v těchto lidech.

Organizujete jako cech nějaké náborové řešení či informační kampaně?

Dokonce děláme i školení. Minulý rok jsme vyškolili asi 100 lidí, letos to pokračuje. Nyní se budeme snažit o školení na Moravě. Školení má navíc několik úrovní, jednak základní školení k seznámení se s celou problematikou a pak školení pro ty, kteří navrhují elektrárny. Učí se v profesionálním softwaru a dělají i zkoušky odbornosti.

Jak vlastně může fotovoltaika pomoci běžnému rodinnému domu s úsporou nákladů na energie?

Zásadně. Samozřejmě je důležité zjistit, jaké má dům energetické potřeby. Zda se topí plynem nebo elektřinou. Také je důležité, kolik tam žije lidí, a podle toho se naplánuje fotovoltaika na střeše. Spotřeba se tak může hodně snížit a přebytek pak lze prodat a z toho zase zaplatit elektřinu, kterou nakupuji.

Za pomoci dotace se dá říci, že zhruba za 7 až 8 let by mohla být návratnost reálná. U větších fotovoltaik je návratnost do 10 let. Díky tomu to dává částečnou nezávislost na cenovém diktátu. Má to i nezávislost v případě výpadku proudu, pokud mám záložní, tedy backup systém.

Je tady někdo, komu se fotovoltaika naopak vůbec nevyplatí?

Pouze v případě, že mám v domě opravdu malou spotřebu. Pokud budu bydlet v malém domečku, který je velice úsporný, budu mít plynové topení a udělám si na střeše 6 až 7 kWh, tak se mi fotovoltaika opravdu nevyplatí. Pokud si udělám menší elektrárnu, která bude naopak odpovídat mým potřebám, tak se mi to vyplatí vždy. Neznám případ, kdybych řekl, že nemá smysl do toho investovat. Ale pokud budu mít dům v lese, který je stále zastíněn, nebo jediná střecha, která bude k mání, bude severní střecha, tak tam se to opravdu nevyplatí a tam bych elektrárnu ani nemontoval.

Uváděl jste, že návratnost se pohybuje v řádu několika let. Když bychom si to měli představit v penězích, jaká je tedy nutná vstupní investice pro pořízení tohoto řešení?

Opět zase záleží na tom, co si necháme namontovat. Tím myslím i kvalitu té technologie. Zde bych určitě na ničem nešetřil, protože jestli mi to má sloužit několik desítek let, tak asi nemá smysl zde na investici ušetřit 10 tisíc korun.

Pokud tedy budu brát elektrárnu, která je klasická, což je zhruba 16 panelů a k tomu základní baterka, tak se cena i s DPH dostane pod 500 tisíc korun a příspěvek z nového dotačního titulu Zelená úsporám bude v základu kolem 205 tisíc korun.

Pokud jsem ve znevýhodněném regionu, dostanu deset procent navíc. Mezi znevýhodněné regiony se počítá Karlovarský, Ústecký a Severomoravský. Tito lidé dostanou v rámci dotace o 10 procent navíc.

