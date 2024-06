Souhrn mzdových novinek účinných od 1. července 2024

Nové hlášení dohod o provedení práce tzv. Výkaz DPP

Zřejmě nejdůležitější novinkou, která se dotkne téměř každého zaměstnavatele, je povinná registrace dohod o provedení práce. Týká se pouze těchto dohod, dohod o pracovní činnosti se prozatím žádné změny netýkají. Původně měly být pro dohody o provedení práce zavedeny dva limity pro účast na nemocenském (a tím i důchodovém) pojištění. První by se použil pro dohody u jednoho zaměstnavatele, druhý pro více dohod současně u různých zaměstnavatelů.

Nakonec tato změna nenastane. Rozhodná částka se změní až s rokem 2025, kdy bude spuštěn tzv. režim oznámených dohod. Od 1. července 2024 však budou zaměstnavatelé povinně za každý měsíc, ve kterém zaměstnávají zaměstnance na dohody o provedení práce, odesílat hlášení – nový Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce (zkráceně Výkaz DPP). Tímto výkazem oznámí (mimo jiné) výši příjmů zúčtovaných na dohodu o provedení práce za daný měsíc. Není přitom rozhodné, zda vůbec a v jaké výši je zúčtovaná odměna.

Přechodná ustanovení a povinnosti zaměstnavatelů

Na základě přechodného ustanovení jsou zaměstnavatelé zaměstnávající zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinni, trvá-li toto zaměstnání i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přihlásit se do registru zaměstnavatelů nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejsou-li již do registru zaměstnavatelů přihlášeni. Znamená to, že všichni zaměstnavatelé zaměstnávající zaměstnance v rámci dohod o provedení práce (i kdyby šlo o částky nezakládající účast na nemocenském pojištění) budou od července 2024 povinně coby zaměstnavatelé registrováni u České správy sociálního zabezpečení.

Současně musí zaměstnavatelé u pokračujících dohod o provedení práce, které byly sjednány před 1. červencem 2024 a dosud nebyl oznámen jejich nástup (nezaložily účast na pojištění), spolu s prvním odesláním Výkazu DPP za červenec oznámit jejich nástup.

Změny v zaměstnaneckých benefitech

Stejná novela, respektive pozměňovací návrh k novele zákona, kterým se upravuje problematika dohod o provedení práce, upravuje i některé zaměstnanecké benefity. Napravují se nedostatky či nepřesnosti tzv. konsolidačního balíčku. V některých případech lze úpravu využít po celé zdaňovací období roku 2024. Jedná se o možnost poskytovat stravování bývalým zaměstnancům po odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně. Příspěvek zaměstnavatele bude od daně ze závislé činnosti osvobozen do stejné výše jako u zaměstnanců, bez podmínky odpracování tří hodin.

Dále se upravuje pořádání akcí pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Od data účinnosti budou od daně osvobozené veškeré společenské akce včetně té z kulturním a sportovním prvkem. Třetí změnou je ocenění nepeněžního příjmu u školkovného pro děti zaměstnanců. Vzhledem k nedostatečné kapacitě ve státních předškolních zařízeních se upravuje ocenění příjmu zaměstnance, který umístí dítě do zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, zřizovaného jak zaměstnavatelem, tak jinými subjekty. Příjem se ocení tak, jako by šlo o mateřskou školu podle školského zákona.

Hlášení zahraničních zaměstnanců novým způsobem

Od 1. července 2024 budou zaměstnavatelé hlásit nástup zahraničních zaměstnanců novým způsobem. Pro hlášení nástupů, změn i ukončení zaměstnání při zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků a cizinců, kteří mají volný vstup na trh práce, tj. nepotřebují pracovní oprávnění (např. občané Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou, cizinci s uděleným trvalým pobytem a další volný vstup na trh práce), využijí tzv. Informační kartu. Naopak pro hlášení nástupů, změn i ukončení zaměstnání při zaměstnávání cizinců, kteří potřebují pracovní oprávnění = jsou držitelé zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k zaměstnání se použije tzv. Sdělení.

Zaměstnavatelé budou zasílat informace výhradně jedním z těchto tří digitálních kanálů:

vyplněním formuláře na webu,

zasláním XML souboru ze svého mzdového programu do datové schránky Úřadu práce ČR nebo

přímou integrací jejich informačního systému s rozhraním MPSV – přímé volání služby založené na standartu GovTalk.

Podrobněji v článku: Změny v oznamování nástupu zahraničních zaměstnanců od 1. července 2024

Seznam států, jejichž zaměstnanci od července nepotřebují pracovní oprávnění

S účinností od 1. července 2024 se povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce cizince, který je občanem státu uvedeného na speciálním seznamu. Zmíněný seznam má usnadnit situaci expertům a manažerům z cizích států. Podle důvodové zprávy k nařízení vlády bylo při výběru států přihlédnuto zejména k tomu, že je pro Českou republiku prioritou podpora přijímání a zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků a z bezpečnostního hlediska se v případě vybraných států jedná o státy s minimálním stupněm rizika. Seznam byl stanoven nařízením vlády.

Pracovní oprávnění není potřeba pro cizince, který je občanem