Sound branding už je i u nás. Proč by ho značky měly začít používat?

Co je sound branding?

Jak na blogu vysvětluje marketingová agentura SonetStudio, sound branding je marketingová disciplína zaměřená na vytváření a využívání zvukových prvků k budování a posílení identity značky. Jedná se o koncept, který přesahuje pouhé vytváření chytlavých melodií nebo jinglů (znělek), protože jde o komplexní přístup, který zahrnuje vše od zvukových log po hudební podklady a zvuky spojené s interakcí se zákazníky.

Marketingový odborník Tomáš Kopečný k tomu dodává, že sound branding zahrnuje využití zvuku k posílení identity značky, ovlivnění chování spotřebitelů a vytvoření emocionálních vazeb. Dobrá zvuková identita překvapí, je jednoduše rozpoznatelná, vyvolává emoce, dotváří charakter značky. Musíme ale počítat s tím, že funguje jen při dlouhodobém používání, doplňuje.

Co spadá pod zvukovou identitu?

Podle SonetStudia je sound branding proces, při kterém značka vytváří unikátní zvukovou identitu, kterou následně konzistentně využívá napříč všemi svými komunikačními kanály. Tato zvuková identita může zahrnovat zvukové logo v podobě krátké zapamatovatelné zvukové sekvence, která reprezentuje značku, hudební podklady (skladby nebo melodie použité v reklamách, na webových stránkách či v prodejních prostorách) nebo zvuky uživatelského rozhraní. To mohou být specifické zvuky, které zazní při interakci se zákazníkem, jako například při otevření aplikace nebo při dokončení nákupu. Sound branding je tedy mnohem víc než jen hudba nebo zvukové efekty. Je to silný mocný nástroj pro budování značky a vytváření hlubokého emocionálního spojení se zákazníky, zdůrazňují dále odborníci z této společnosti.





Příklady sound brandingu

Obecně známých příkladů sound brandingu je především u zahraničních značek celá řada. Jedná se například o řev lva z filmů MGM, zvonkohru společnosti Intel, podpis T-Mobile za každou z reklam nebo zvuk Netflixu při spuštění aplikace a před přehrávaným videem. Také může jít o specifická mobilní vyzvánění nebo například zvuky známých programů a aplikací (vyzvánění Skype, spuštění aplikace TikTok).

Zdroj: Youtube.com

Často bývá také zmiňovaná znělka spojená se sloganem „I´m Lovin´It“ od McDonald’s a pod sound branding spadají například i zvuky používané v produktech a reklamách od Apple.

Zdroj: Youtube.com

V České republice sound branding zatím není příliš rozšířený. Nedávno s tím však přišla agentura Kaspen/Jung von Matt, která jej využila v kampani pro Orlen. Podle Adély Djelmové z této agentury je sound branding dnes základem identity každé moderní značky, a proto se rozhodli vytvořit zvukovou podobu identity aplikace, a tu následně využít v co nejširší míře. Zvukový branding je tedy implementován do samotné aplikace a měl by doprovázet i její budoucí komunikaci. Tomáš Kopečný k tomu prozrazuje, že při zavádění se zvukový podpis propsal jak do kampaně v médiích, tak do aplikace v telefonu nebo do terminálů na čerpacích stanicích. Dobré zvukové logo překvapí, je jednoduše rozpoznatelné, vyvolává emoce, dotváří charakter značky, přidala výkonná ředitelka agentury Barbora Hájková.

Zdroj: Youtube.com

Jaké má sound branding výhody?

Díky sound brandingu je možné značku rozeznat dalším způsobem, což prospívá její identifikaci a identitě obecně. Dánská společnost Sound branding na svém webu zmiňuje, že vytvořený zvuk tak může posílit značku, ale také snížit další marketingové náklady na hudbu a ochránit identitu značky před možnými PR problémy, které mohou nastat při používání hudby známých umělců v komunikaci značky.

Podle odborníků ze SonetStudio zvuková identita značky hraje klíčovou roli v moderním marketingu. Nejenže pomáhá značkám vyniknout v konkurenčním prostředí, ale také umožňuje vytvářet silné emocionální vazby se zákazníky. Zvukový branding je mocný nástroj, který může značkám pomoci dosáhnout vyšší úrovně rozpoznatelnosti a loajality na trhu, zdůrazňují.

Tomáš Kopečný připomíná, že značky komunikují se spotřebiteli napříč různými kanály – online, v obchodech, mobilních zařízeních atd., a proto je zásadní udržovat konzistentní zvukovou identitu napříč všemi těmito platformami. Značka tak bude okamžitě rozpoznatelná bez ohledu na médium. A nemusí to být jen zvuk. Některé značky myslí na celý senzorický marketing, kam zahrnují kromě zvuku i vizuální prvky, vůně a textury. Například značka luxusních automobilů může spojit zvuk motoru s pocitem kožených sedadel a vůní interiéru, radí.

Zvuk může fungovat lépe než logo

Společnost Musicgrid v článku uvádí, že rozpoznatelné zvukové logo nebo znělka může okamžitě spojit zákazníky s vaší značkou a vytvořit nezapomenutelný zážitek. Studie společnosti Nielsen zjistila, že zvuková loga byla při vyvolávání emocí a vzpomínek u posluchačů účinnější než vizuální loga. Jitka Vysekalová v knize Psychologie v marketingu popsala, že pro využití hudby v reklamě je důležité, že aktivuje poznávací procesy, ovlivňuje náladu a má účinek na spotřebitelské chování člověka. Může nás uklidnit nebo povzbudit, naladit smutně nebo šťastně.

Také je její použití založeno na znalosti metody klasického podmiňování, kdy je zákazník seznámen s produktem za doprovodu hudby, která se mu líbí. Cílem je, aby se zákazníkovi ve chvíli, kdy uvidí propagovaný produkt v obchodě, vybavil příjemný pocit, který byl navozen hudbou v reklamě. A na tomto podmiňování a asociacích je založen i celý sound branding.

