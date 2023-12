Spočetli jsme, kolik si OSVČ v roce 2024 připlatí na zdravotním a sociálním pojištění

To, kolik si OSVČ v příštím roce připlatí, záleží na oboru podnikání (výdajovém paušálu) a také výši příjmů. U 60 a 80% paušálu se nejvíce odvody zvýší paradoxně těm nejmenším OSVČ, a to skoro o 14 tisíc korun ročně. Vyplývá to z aktualizovaných výpočtů serveru Podnikatel.cz.

Zvýší se jak minimální zálohy, tak vyměřovací základ sociálního pojištění

Konsolidační balíček, který nabude účinnosti za několik dnů, počítá s tím, že se v následujících třech letech bude postupně zvyšovat minimum u sociálního pojištění ze stávajících 25 % průměrné mzdy na 40 % (každý rok o 5 p. b.). V roce 2024 tedy půjde o 30 %. Výjimku budou mít začínající OSVČ, kterých se bude v prvních dvou letech podnikání i nadále týkat minimální vyměřovací základ 25 %. Kromě toho se zvýší i vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění, a to ze stávajících 50 % zisku na 55 %.

Vzhledem k tomu, že tradičně vzrostla i průměrná mzda, se navíc zvýší i základna, ze které se minimální vyměřovací základ počítá. Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní tak bude v roce 2024 činit 3852 Kč. U OSVČ vedlejších se pak zvýší na 1413 Kč. Pro začínající OSVČ pak bude činit 3210 Kč.





Zvýší se i zdravotní pojištění

U zdravotního pojištění se sice způsob výpočtu minimálního vyměřovacího základu ani vyměřovacího základu nemění, ale s novou průměrnou mzdou se i tak zvyšuje výše záloh na zdravotní pojištění. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2024 se tak zvýší z 2722 Kč na 2968 Kč.

U 60 a 80% paušálu si nejvíce připlatí ti nejmenší

Jak ukazují výpočty serveru Podnikatel.cz, u 60 a 80% paušálu si nejvíce připlatí paradoxně OSVČ s nejmenšími příjmy, a to o 13 848 Kč. Například řemeslník (80% výdajový paušál) s ročními příjmy 950 000 Kč zaplatí navíc zmíněných 13 848 Kč. Oproti tomu řemeslník s ročními příjmy 1 600 000 Kč si připlatí jen 7624 Kč. Také u OSVČ se 40% paušálem si nejmenší připlatí 13 848 Kč, v případě 40% paušálu však OSVČ s příjmy nad 1 600 000 Kč již zaplatí navíc více.

Ve výpočtech byly počítány OSVČ, které podnikají déle než dva roky a týká se jich tak zvýšený minimální vyměřovací základ.

Odvody v roce 2023 a 2024

OSVČ s 40% paušálem (částky jsou počítány pro OSVČ, které neuplatňují kromě základní slevy žádné další slevy na dani)

OSVČ s 40% paušálem (v Kč) Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000 Daňový základ 150 000 300 000 450 000 570 000 Daň z příjmů (stejná v roce 2023 i 2024) 0 14 160 36 660 54 660 Sociální pojištění v roce 2023 35 328 43 800 65 700 83 220 Zdravotní pojištění v roce 2023 32 664 32 664 32 664 38 475 Celkové odvody v roce 2023 67 992 90 624 135 024 176 355 Sociální pojištění v roce 2024 46 224 48 180 72 270 91 542 Zdravotní pojištění v roce 2024 35 616 35 616 35 616 38 475 Celkové odvody v roce 2024 81 840 97 956 144 546 184 677 Rozdíl pro OSVČ v roce 2024 13 848 7332 9522 8322

Roční příjem 1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000 Daňový základ 660 000 720 000 840 000 960 000 1 080 000 1 200 000 Daň z příjmů (stejná v roce 2023 i 2024) 68 160 77 160 95 160 113 160 131 160 149 160 Sociální pojištění v roce 2023 96 360 105 120 122 640 140 160 157 680 175 200 Zdravotní pojištění v roce 2023 44 550 48 600 56 700 64 800 72 900 81 000 Celkové odvody v roce 2023 209 070 230 880 274 500 318 120 361 740 405 360 Sociální pojištění v roce 2024 105 996 115 632 134 904 154 176 173 448 192 720 Zdravotní pojištění v roce 2024 44 550 48 600 56 700 64 800 72 900 81 000 Celkem odvody v roce 2024 218 706 241 392 286 764 332 136 377 508 422 880 Rozdíl pro OSVČ v roce 2024 9636 10 512 12 264 14 016 15 768 17 520

OSVČ s 60% paušálem (částky jsou počítány pro OSVČ, které neuplatňují kromě základní slevy žádné další slevy na dani)

OSVČ s 60% paušálem bez dítěte (v Kč) Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000 Daňový základ 100 000 200 000 300 000 380 000 Daň z příjmů (stejná v roce 2023 a 2024) 0 0 14 160 26 160 Sociální pojištění v roce 2023 35 328 35 328 43 800 55 480 Zdravotní pojištění v roce 2023 32 664 32 664 32 664 32 664 Celkové odvody v roce 2023 67 992 67 992 90 624 114 304 Sociální pojištění v roce 2024 46 224 46 224 48 180 61 028 Zdravotní pojištění v roce 2024 35 616 35 616 35 616 35 616 Celkové odvody v roce 2024 81 840 81 840 97 956 122 804 Rozdíl pro OSVČ v roce 2024 13 848 13 848 7332 8500

Roční příjem 1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000 Daňový základ 440 000 480 000 560 000 640 000 720 000 800 000 Daň z příjmů (stejná v roce 2023 i 2024) 35 160 41 160 53 160 65 160 77 160 89 160 Sociální pojištění v roce 2023 64 240 70 080 81 760 93 440 105 120 116 800 Zdravotní pojištění v roce 2023 32 664 32 664 37 800 43 200 48 600 54 000 Celkové odvody v roce 2023 132 064 143 904 172 720 201 800 230 880 259 960 Sociální pojištění v roce 2024 70 664 77 088 89 936 102 784 115 632 128 480 Zdravotní pojištění v roce 2024 35 616 35 616 37 800 43 200 48 600 54 000 Celkem odvody v roce 2024 141 440 153 864 180 896 211 144 241 392 271 640 Rozdíl pro OSVČ v roce 2024 9376 9960 8176 9344 10 512 11 680

OSVČ s 80% paušálem bez dětí v Kč

OSVČ s 80% paušálem bez dítěte (v Kč) Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000 Daňový základ 50 000 100 000 150 000 190 000 Daň z příjmů (stejná v roce 2023 i 2024) 0 0 0 0 Sociální pojištění v roce 2023 35 328 35 328 35 328 35 328 Zdravotní pojištění v roce 2023 32 664 32 664 32 664 32 664 Celkové odvody v roce 2023 67 992 67 992 67 992 67 992 Sociální pojištění v roce 2024 46 224 46 224 46 224 46 224 Zdravotní pojištění v roce 2024 35 616 35 616 35 616 35 616 Celkové odvody v roce 2024 81 840 81 840 81 840 81 840 Rozdíl pro OSVČ v roce 2024 13 848 13 848 13 848 13 848

Roční příjem 1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000 Daňový základ 220 000 240 000 280 000 320 000 360 000 400 000 Daň z příjmů (stejná v roce 2023 i 2024) 2160 5160 11 160 17 160 23 160 29 160 Sociální pojištění v roce 2023 35 328 35 328 40 880 46 720 52 560 58 400 Zdravotní pojištění v roce 2023 32 664 32 664 32 664 32 664 32 664 32 664 Celkové odvody v roce 2023 70 152 73 152 84 704 96 544 108 384 120 224 Sociální pojištění v roce 2024 46 224 46 224 46 224 51 392 57 816 64 240 Zdravotní pojištění v roce 2024 35 616 35 616 35 616 35 616 35 616 35 616 Celkem odvody v roce 2024 84 000 87 000 93 000 104 168 116 592 129 016 Rozdíl pro OSVČ v roce 2024 13 848 13 848 8296 7624 8208 8792

Výpočty ovlivňují i další slevy a odpočty

V reálu samozřejmě do výpočtu vstupují i další slevy a odpočty, které poplatník uplatňuje. Vzhledem k tomu, že některé slevy příští rok skončí (sleva na studenta a školkovné) a některé se omezí (sleva na manželku), může být rozdíl v odvodech v konkrétních případech vyšší.

Slevu na studenta, která pro rok 2023 činí 4020 Kč, může uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole. Naposledy tedy půjde uplatnit v přiznání za rok 2023.

Stejně tak tzv. školkovné, které aktuálně odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení (maximálně ve výši minimální mzdy, pro letošní rok tedy 17 300 Kč).

Omezí se sleva na manželku/manžela

Třetí sleva na dani, která dozná změn, je sleva na manželku/manžela. Ta nyní činí 24 840 Kč a lze ji uplatnit na manželku/manžela (případně na registrovaného partnera) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. K uplatnění slevy nesmí mít protějšek poplatníka příjmy vyšší než 68 000 korun za rok. Za příjem se například považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Nově půjde tuto slevu uplatnit výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku.