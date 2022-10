Spořicích účtů pro podnikatele a firmy přibývá. Přinášíme jejich přehled

Nabídka spořicích účtů

Fio nabízí spořicí účty pro fyzické osoby i pro podnikatele s úrokovou sazbou ve výši 4 % pro neomezenou výši vkladu. Jeho založení, vedení i zrušení je zdarma stejně jako příchozí i odchozí platby nebo výběr hotovosti na pobočce (od 1000 korun). K účtu není možné vydat platební kartu, počet odchozích plateb nebo výběrů je omezen na 4 měsíčně a nelze zde nastavit SIPO platby, trvalé příkazy nebo inkaso. Právnické osoby si nově mohou Fio spořicí účet založit osobně na pobočce nebo online v internetbankingu s tím, že na něm budou mít nastavenou roční sazbu 3 %. Obchodní ředitel Jan Bláha k tomu v tiskové zprávě dodává, že s touto sazbou se jedná o jeden z nejvýhodnějších spořicích účtů na trhu.

Profi Spořicí účet Bonus je název spořicího účtu pro podnikatele s garantovaným bonusem od Komerční banky. Je bez výpovědní lhůty a tedy s okamžitým přístupem k vloženým penězům. Ty jsou úročeny dvojí úrokovou sazbou, kdy je základní vyhlašována před začátkem bonusového období na základě změn na finančních trzích a připisování úroků probíhá čtvrtletně a bonusová je garantována vždy na celé kalendářní pololetí a bonus je připisován pololetně a počítán vždy z nejnižšího zůstatku za dané pololetí.

V mBank si podnikatelé mohou sjednat Spořicí účet eMax Business. Jeho založení a vedení je zdarma stejně jako všechny příchozí a odchozí platby. Tento spořicí účet je bez výpovědní lhůty a klienti mohou mezi jejich účty v mBank okamžitě převádět platby.

Raiffeisenbank nabízí podnikatelům a menším firmám Spořicí účet FLEXI a doplněk k podnikatelskému účtu v podobě Spořicího účtu plus pro podnikatele. Spořicí účet FLEXI má úrokovou sazbu do 0,05 % p.a., výpovědní lhůta je zde od 14 dní a banka zúročí zůstatky do výše 30 milionů Kč. Podmínkou pro zřízení tohoto účtu je mít založený běžný podnikatelský účet (CHYTRÝ, AKTIVNÍ nebo SVĚTOVÝ). Druhým produktem je Spořicí účet plus pro podnikatele, v rámci kterého je možné průběžně zhodnocovat finanční prostředky, které právě nevyužíváte. Není zde výpovědní lhůta a podnikatel si může sám řídit převody mezi svými účty, tedy z podnikatelského na tento spořicí. Jedná se o takzvané inteligentní spoření, kdy stačí nastavit horní nebo dolní limit finančních prostředků a období, ve kterém bude docházet ke kontrole disponibilního zůstatku na běžném i spořicím účtu. Když bude zůstatek nad horním limitem, finanční prostředky nad zadanou hodnotu se převedou na spořicí účet, a pokud bude částka na dolním limitu, prostředky, které chybí do zadané hodnoty, se převedou ze spořicího účtu zpět na účet běžný. Úroková sazba je u tohoto účtu 0,01%.

Trinity Bank nabízí firmám účet Výhoda+, který má úrokovou sazbu 0,05 % p.a a má neomezenou výši vkladu. Jedná se o vkladový účet bez výpovědní doby vkladu a jeho sjednání je možné prostřednictvím korporátního bankéře, který za vámi přijede a vše vyřídí.





Úrokové sazby u spořicích účtů

Banka Název spořicího účtu Úroková sazba Výpovědní lhůta Fio Fio spořicí účet 4% není Fio spořicí účet pro právnické osoby 3% není Komerční banka Profi Spořicí účet Bonus 0,03% (0,01 % základní + 0,01% bonusová) není mBank Spořicí účet eMax Business 0.01% není Raiffeisenbank Spořicí účet FLEXI do 0,05 % od 14 dní Spořicí účet PLUS pro podnikatele 0.01% není Trinity Bank Spořicí účet VÝHODA+ 0.05% není

Jaké jsou poplatky u spořicích účtů?

Banka Název spořicího účtu Poplatek za vedení účtu Cena za tuzemskou transakci Poplatek za předčasný výběr prostředků Fio Fio spořicí účet zdarma zdarma – Fio Fio spořicí účet pro právnické osoby zdarma zdarma – Komerční banka Profi Spořicí účet Bonus zdarma zdarma – mBank Spořicí účet eMax Business zdarma zdarma – Raiffeisenbank Spořicí účet FLEXI zdarma zdarma nelze použít Raiffeisenbank Spořící účet PLUS pro podnikatele zdarma zdarma zdarma Trinity Bank Spořicí účet VÝHODA+ zdarma zdarma –

Alternativou jsou termínované vklady

Když mají podnikatelé nebo firmy volné prostředky a ví, že je budou potřebovat až za určitou dobu, mohou je vložit na termínované vklady. Díky tomu získají jisté zúročení a ví, na jak dlouho své peníze odkládají. Je zde vyšší úroková sazba, a navíc jsou vklady ze zákona pojištěny do 100 % objemu. Maximálně však do výše ekvivalentu 100 tis. EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky.

Termínované vklady však patří k produktům určeným spíše pro běžné spotřebitele než podnikatele a firmy.

Přehled parametrů některých termínovaných vkladů