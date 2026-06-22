Spouští se předregistrace pro zaměstnance s nástupem od července 2026

Zaměstnavatelé mohou využít plnou či částečnou registraci, avšak vždy před nástupem zaměstnance. Systém jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) je pro červencové nástupy zaměstnanců připraven již nyní, tj. koncem měsíce června 2026.
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Registrace všech zaměstnanců 8 dnů před nástupem
Od 1. července končí zvláštní ustanovení o jednotném měsíčním hlášení a o evidenci zaměstnavatelů a zaměstnanců zavedené přechodně pro období druhého kalendářního čtvrtletí roku 2026, zaměstnavatelé budou evidovat své zaměstnance v souladu s ustanovením § 19 zákona o jednotném měsíčním hlášení.
Zaměstnavatel je povinen přihlásit svého zaměstnance do evidence zaměstnanců
- a) nejpozději před okamžikem nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce, nejdříve však může tohoto zaměstnance přihlásit ve lhůtě 8 dnů před předpokládaným dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání,
- b) ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy 1. zaměstnavateli vznikla povinnost poskytovat zaměstnanci plnění, nelze-li použít den podle písmene a), nebo 2. zaměstnavatel poprvé poskytl plnění zaměstnanci, nelze-li použít den podle písmene a) nebo den podle bodu 1.
Jestliže má zaměstnanec nastoupit hned 1. července 2026, bude nutné ho registrovat již s předstihem (nejpozději v den nástupu před začátkem výkonu práce). Systém JMHZ umožní zaměstnavateli přihlásit takového zaměstnance nejdříve 8 dnů před tímto nástupem, tj. již od 23. června 2026. Kdyby ale tento zaměstnanec do 8 dnů od předpokládaného dne nástupu nenastoupil, zaměstnavatel provede storno (Registrace zaměstnance – Akce 8 – storno).
Zaměstnavatel, který zaměstnance v uvedené lhůtě v systému JMHZ neeviduje, umožní výkon nehlášené práce, který je od 1. července 2026 považován za přestupek s možnou pokutou až 3 000 000 Kč.
Částečná registrace neboli částečné přihlášení
Zaměstnavatel bude moci (s výjimkou zahraničních zaměstnanců) přihlásit zaměstnance do evidence zaměstnanců jen částečně (dále jen „částečné přihlášení“). Při částečném přihlášení zaměstnavatel uvede údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, státní občanství zaměstnance a předpokládaný den nástupu zaměstnance do zaměstnání a variabilní symbol zaměstnavatele. Ostatní údaje stanovené pro přihlášení zaměstnance do evidence zaměstnanců je zaměstnavatel povinen oznámit ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tento zaměstnanec nastoupil k výkonu práce.
Zaměstnavatel tedy bude mít dvě možnosti, a to buď plnou registraci nebo částečnou registraci. Částečnou registraci budou zaměstnavatelé jistě hodně využívat, především při rychlých zástupech za kmenové zaměstnance, při nepřítomnosti mzdového účetního atd. Registraci jen několika údajů totiž může provést jakákoli osoba, nemusí se vždy jednat o mzdového účetního.
Budete využívat částečné přihlášení zaměstnanců?
Při částečné registraci půjde o jednoduchý formulář
V případě částečné registrace nepůjde o službu, ale o jednoduchý formulář se 6 údaji, nicméně i zde bude při využití ePortálu nutný autorizovaný přístup, aby formulář mohla vyplnit jen autorizovaná osoba a ve formuláři budou obsaženy základní kontroly na úplnost vyplnění všech položek a jejich formát.
Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila za Českou správu sociálního zabezpečení Jitka Drmolová, bude předregistrace (částečná registrace) zaměstnance možná již od 23. června 2026, a to s předpokládaným dnem nástupu do zaměstnání 1. července 2026. Od tohoto data bude možné využít jak plnou registraci, tak částečnou registraci zaměstnance.
A co když předregistrovaný zaměstnanec nakonec nenastoupí? Jestliže zaměstnanec nenastoupí, nebude se podle Jitky Drmolové v případě částečné registrace využívat storno prostřednictvím Akce 8. Zaměstnavatel místo toho zašle samostatné „Oznámení o nenastoupení“.
Registrace nového zaměstnavatele
Je zcela logické, že nové a přísnější termíny se budou týkat také nově vznikajících zaměstnavatelů. Aby mohli své zaměstnance registrovat s předstihem, musí být i oni včas v systému jednotného měsíčního hlášení evidováni. Nový zaměstnavatel se bude do evidence zaměstnavatelů přihlašovat nejpozději 2 pracovní dny přede dem, ve kterém má nastoupit k výkonu práce první zaměstnanec, nejdříve však 15 dnů před tímto dnem.
Ve stejné lhůtě přihlásí také každou svou mzdovou účtárnu podle zákona o nemocenském pojištění, včetně okruhu zaměstnanců pro které mzdová účtárna vede evidenci mezd nebo platů. Při zřízení mzdové účtárny až po podání přihlášky do evidence zaměstnavatelů, je třeba ji přihlásit do 8 dnů ode dne jejího zřízení. Obdobně při jejím zrušení. Ve standardní osmidenní lhůtě hlásí zaměstnavatel nadále i případně změny v registru zaměstnavatelů.
Jestliže by se zaměstnavatel do evidence zaměstnavatelů přihlásil a žádná fyzická osoba, kterou měl zaměstnávat, k výkonu práce nenastoupila, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 8 dnů ode dne, v němž taková osoba měla u tohoto zaměstnavatele nastoupit k výkonu práce. Z evidence se tedy odhlásí (provede storno) ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem.