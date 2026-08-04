Stačí malá chyba a zaplatíte víc. U daní se změnila důležitá pravidla

Daňové přiznání už většina poplatníků podala a daň zaplatila. Přesto se vyplatí věnovat několik minut kontrole, že finanční úřad platbu správně zaevidoval. Pokud totiž vznikne nedoplatek, může se každý den prodlení prodražit více než dříve.
Pokud vznikne vůči finančnímu úřadu daňový nedoplatek, poplatník zaplatí od letošního července vyšší úrok z prodlení. Důvodem je rozhodnutí České národní banky zvýšit dvoutýdenní repo sazbu z 3,50 % na 3,75 %, na které navazuje také výpočet sankcí při opožděné úhradě daní.
Na změnu upozornil také sesterský server Měšec.cz, podle kterého činí úrok z prodlení ve druhém pololetí roku 2026 nově 11,75 % ročně. Ještě v prvním pololetí dosahoval 11,50 %.
Vyšší sazba se promítla i do daní
Rozhodnutí České národní banky ovlivňuje nejen úroky u úvěrů nebo spořicích produktů. Podle daňového řádu se od repo sazby odvíjí také úrok z prodlení při opožděné úhradě daní. Ten odpovídá repo sazbě platné pro první den kalendářního pololetí navýšené o osm procentních bodů.
Protože ČNB v červnu zvýšila základní sazbu na 3,75 %, vzrostl od 1. července také úrok z prodlení, který nyní činí 11,75 % ročně.
Sankce běží za každý den prodlení
Vyšší úrok se dotkne především těch poplatníků, kteří dosud neuhradili daň z příjmů nebo jim vznikl jiný daňový nedoplatek. Úrok z prodlení se počítá za každý den, kdy není daň zaplacena, takže s delším prodlením roste i výsledná sankce.
Poplatníci, kteří podávali daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce, měli letos termín splatnosti daně 1. července. Po uplynutí zákonné pětidenní tolerance začal správce daně úrok z prodlení automaticky počítat.
Nestačí zaplatit. Důležité je i správné odeslání platby
Nedoplatek přitom nemusí vzniknout jen tehdy, když poplatník daň neuhradí. Problémy může způsobit také platba odeslaná na nesprávný účet finančního úřadu, chybný variabilní symbol nebo špatně vypočtená částka. V takových případech může finanční úřad evidovat nedoplatek, ze kterého se následně úrok z prodlení rovněž počítá.
Vyplatí se zkontrolovat daňový účet
Pokud si nejste jistí, zda byla vaše platba správně zaevidována, vyplatí se zkontrolovat osobní daňový účet. Přehled o zaplacených daních, případných nedoplatcích i dalších daňových povinnostech nabízí portál MOJE daně.
Kontrola zabere jen několik minut, ale může odhalit chybu, která by jinak vedla ke zbytečnému navyšování sankce. Čím déle totiž nedoplatek zůstává neuhrazený, tím vyšší úrok z prodlení bude muset poplatník zaplatit.