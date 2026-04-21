Stačilo pár úprav posudků pro invaliditu v počítači a lidé získali dávky

Jana Knížková
Dnes
Falešné lékařské zprávy, upravené dokumenty a neoprávněně vyplacené peníze. Aktuální případ ukazuje, jak snadno se dá systém zneužít.

Podvody s dávkami nejsou ničím novým, v posledních letech ale nabývají sofistikovanější podoby. Místo vymyšlených příběhů nastupují upravené dokumenty, které mají působit jako oficiální lékařské posudky. 

Cílem je získat vyšší podporu, na kterou žadatelé ve skutečnosti nemají nárok. Jak ale ukazuje aktuální případ, i zdánlivě dokonale připravený podvod zanechává stopy.

Jak vznikaly falešné posudky

Policejní vyšetřování odhalilo promyšlený systém, který stál na úpravách skutečných dokumentů. Pachatelé si vzali originální lékařský posudek jako předlohu a pomocí grafických programů měnili údaje, kopírovali razítka i podpisy. Výsledkem byly dokumenty, které na první pohled působily věrohodně.

Takto upravené posudky pak sloužily jako důkaz o invaliditě. Na jejich základě si lidé žádali o vyšší humanitární dávky určené pro osoby se zdravotním postižením – přestože na ně neměli nárok.

Milionové škody

Kriminalisté postupně zjistili, že nejde o jednotlivé případy, ale o organizovanou činnost. Do případu je zapojeno celkem 22 osob ve věku od 25 do 72 let. Klíčovou roli měl sehrát muž, který padělky vytvářel a předával dalším.

Někteří obvinění využívali falešné dokumenty opakovaně, jiní v menším rozsahu. Škody se tak postupně nasčítaly, od desítek tisíc korun až po více než sto tisíc na osobu. Celková částka přesáhla 2,3 milionu korun.

Digitální stopy jako klíčový důkaz

Zásadní roli při odhalení sehrála analýza dokumentů a digitálních stop. Bylo prokázáno, že většina posudků vznikla softwarovou manipulací. Tedy retušováním údajů, skládáním z více zdrojů nebo kopírováním razítek, uvádí Policie ČR v tiskové zprávě

V řadě případů navíc vznikly z jediné předlohy, což potvrdilo jejich společný původ. Právě tyto detaily umožnily kriminalistům propojit jednotlivé případy a rozkrýt celý mechanismus podvodu.

Všichni obvinění nyní čelí podezření z padělání lékařských posudků a podvodu. Hlavním aktérům hrozí až pětileté vězení, ostatním nižší tresty podle výše způsobené škody. 

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

