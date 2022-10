Stále prodáváte jednorázová plastová brčka či kelímky? Hrozí vám pokuta až 5 milionů

Novinky platí od začátku října

Na začátku října nabyl účinnosti zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který zakazuje uvádět na trh (a tedy i prodávat) vybrané jednorázové výrobky z plastu. Kromě úplného zákazu návrh obsahuje u dalších výrobků omezení jejich spotřeby, nové informační povinnosti a zavedení příspěvků některých výrobců na úklid obcí a měst. Díky zákonu o jednorázových plastech se nám podaří snížit množství odpadů, které dnes nesmyslně končí na skládkách. Výrobky, které zcela zakazujeme, mají už dnes řadu alternativ a díky tomu můžeme ročně uspořit miliony kusů plastových výrobků, komentovala končící ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Podle ministerstva životního prostředí by díky zákonu měla roční spotřeba daných plastových výrobků klesnout zhruba o 1,77 mld. kusů. Řada výrobků může být navíc používána opakovaně, jako jsou třeba zálohované kelímky na nápoje, jinde se zase budou více využívat recyklované materiály.

Jaké výrobky jsou nově zakázány?

Přímo zákaz uvádění na trh se nicméně týká jen části vybraných jednorázových výrobků z plastu. Jedná se o plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu a výrobky z oxo-rozložitelných plastů (u oxo-rozložitelných plastů se zákaz vztahuje na všechny plastové výrobky).

Za porušení zákazu hrozí pokuta 5 milionů korun

Od 1. října již podnikatelé nesmí žádný z výše zmíněných výrobků prodávat. Pokud obchodníkovi nějaké takové výrobky zbyly, nemůže je ani doprodat. Podle ministerstva životního prostředí se o zákazu příslušných plastových výrobků ví od roku 2019 (od schválení směrnice o jednorázových plastech), tedy tři roky. Členské státy měly transponovat nejpozději do července 2021. ČR termín nestihla a transponovala až nyní. To znamená, že naši obchodníci měli ještě přes rok navíc oproti povinnému termínu ze směrnice, uvedla serveru Podnikatel.cz Dominika Pospíšilová, mluvčí ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo navíc podle svých slov od opakovaného předložení zákonů, od podzimu minulého roku, informuje, že se další rok na doprodej již stanovovat nebude. Zákony byly předloženy do Sněmovny v listopadu 2021. Výrobky se nakonec mohly prodávat až do 1. října 2022. Opět další čas pro obchodníky k doprodeji zásob navíc. Nedomníváme se proto, že by nebyl prostor se na zákaz prodeje připravit a zásoby vyprodat, doplnila Dominika Pospíšilová.

Jestliže tak podnikatelům nějaké zakázané plastové výrobky zbyly, už je nesmí prodávat a musí s nimi na své náklady naložit v souladu s odpadovou legislativou. Jak lze nicméně snadno dohledat, mnoho e-shopů zakázané výrobky prodává i nadále.

Podnikatelé přitom riskují nemalé pokuty. Porušení zákazu uvádění vybraných plastových výrobků na trh nebo do oběhu totiž může být sankcionováno pokutou až do výše 5 000 000 Kč. Kontroly dodržování této povinnosti bude provádět dle druhu výrobku Česká obchodní inspekce nebo Krajské hygienické stanice.

Nové informační povinnosti pro výrobce

Zákon dále zavádí povinnost pro výrobce informovat kupující o správném zacházení s odpady z hygienických pomůcek a tabákových výrobků. Další novinkou je povinnost pro výrobce značit výrobky z plastů. To se týká cigaret s filtry, samostatných filtrů, vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek a kelímků, u kterých bude muset být nově uvedeno, že obsahují plasty, což při protiprávním zbavování se odpadu z tohoto vybraného plastového výrobku mimo místa určená k odkládání odpadu způsobuje negativní dopady na životní prostředí.

Příspěvek na úklid pak budou muset platit například výrobci cigaret s filtrem či vlhčených ubrousků. Pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, lovná zařízení, nádoby na potraviny, sáčky a obaly na potraviny, nádoby na nápoje, nápojové kelímky a plastové tašky (respektive pro jejich výrobce) bude tato povinnost platit od roku 2023, u výrobců vlhčených ubrousků pro osobní hygienu nebo péči o domácnost a balónků od července 2024.





Víčka budou muset být připevněna k lahvi

Od července 2024 rovněž bude platit, že plastové nádoby na nápoje o objemu až tři litry, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, mohou být uváděny na trh pouze tak, že uzávěry a víčka zůstanou během fáze určeného použití výrobku připevněny k nádobě. Stejně tak bude povinnost u nápojových lahví o objemu až tři litry, které se vyrábějí z polyethylentereftalátu jakožto hlavní složky (PET lahve), aby od roku 2025 obsahovaly alespoň 25 % recyklovaných plastů. Od roku 2030 pak bude nutné, aby všechny plastové nápojové lahve o objemu až tři litry obsahovaly alespoň 30 % recyklovaných plastů.

Dotace na alternativy k jednorázovým plastových výrobků

S přechodem na alternativy jednorázových plastových výrobků mohou podnikatelům pomoci dotace EU. Ministerstvo životního prostředí již vypsalo dvě výzvy.

V rámci výzvy, která se týká zařízení a která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady, lze žádat do konce letošního roku.

U druhé výzvy zaměřené na výstavbu nových či modernizaci stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity a na podporu systémů pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu se dají podávat žádosti do konce roku 2023.