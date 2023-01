Stále více firem a značek míří na TikTok. Jak tato sociální síť vlastně funguje?

Tato sociální síť byla dlouho brána jako ta, která je určená hlavně pro mladé uživatele, ale to už přestává platit. Značky si dobře uvědomují, že stojí za to budovat si zde své publikum a prezentovat se tímto způsobem.

Jak TikTok funguje?

Aplikace a sociální síť TikTok je založená na vytváření a sdílení především krátkých videí. Ta téměř vždy obsahují zvuk a jejich tvůrci mohou pracovat s nejrůznějšími filtry a funkcemi. Byla založena v roce 2018 a počet jejich uživatelů stále roste a celosvětově už překročil jednu miliardu. U nás se pohybuje kolem dvou milionů. Jedna z uživatelek, AndrejkaJulie, na TikTok začala natáčet v době covidové a zaujala nejspíše tím, že je učitelkou na gymnáziu a prosazuje lidský přístup k dětem. Videa natáčí jak edukační, tak i vtipná. TikTok během dvou let vzrostl neskutečným způsobem. Dle mého názoru je na prvních příčkách právě z důvodu toho, že se jedná o krátká videa. A v této uspěchané době se lidé rádi baví krátkými videi, dodala dříve pro server Podnikatel.cz.

Příspěvky a celá síť obecně funguje na základě algoritmu – uživateli se na hlavní stránce zobrazují videa, on je posouvá, lajkuje, komentuje a sdílí a na základě toho mu TikTok zobrazuje další příspěvky. Čím více na daná videa reagujete, tím více se vám budou zobrazovat. Na začátku je také možné nastavit si témata, která vás zajímají.

TikTok – výběr témat

Kdy je zde nejlepší zveřejňovat příspěvky?

U každé sociální sítě existuje několik specifik. Mezi ně patří například ideální čas pro zveřejňování příspěvků. Ten se samozřejmě vždy může lišit podle konkrétní cílové skupiny a je dobré s ním pracovat přímo v rámci konkrétních analytik. HubSpot však dal dohromady názory odborníků, ze kterých vyplynulo, že nejlepší časy pro zveřejňování jsou podle čtvrtiny oslovených marketérů od 18 do 21 hodin, podle dalších 25 % od 15 do 18 hodin a 16 % uvedlo čas od 12 do 15 hodin. Ačkoli se zdá, že značky zaměřené na finanční a dopravní služby dosahují úspěchu při zveřejňování příspěvků mezi 6. a 9. hodinou, většina obchodníků to nedoporučuje, píší. Dále upřesnili, že pro B2B značky jsou nejlepší dny pro zveřejňování sobota a čtvrtek, u těch zaměřených na zákazníka pak víkendy a obecně je nejhorším dnem pro zveřejňování na TikToku úterý, následuje pondělí a poté čtvrtek.

Jak v dílu našeho podcastu Podnikatel+ uvedl Vojtěch Lambert, executive director z LCG New Media, na TikToku není zapotřebí takové množství obsahu, standardně se dělají čtyři až šest videí měsíčně. Není to o tom to zahltit, ale mít kvalitní obsah. Klidně můžete mít i dvě super videa, která vám udělají skvělou organiku, doplňuje.

Jak aplikace vypadá?

Když se přihlásíte do aplikace, hlavní část obrazovky zabírá jedno z videí. V jeho dolní části se nachází ikonka pro Repost (přesdílení videa), použité filtry, jméno uživatele a použitá hudba. Nalevo jsou ikonky sloužící k interakci. První je opět odkaz na profil autora videa, následuje srdíčko, komentář, záložka určená k přidání příspěvku do oblíbených a šipka. Ta slouží jak k poslání videa a jeho sdílení, tak k nahlášení, označení, že nemáte zájem, nebo například uložení videa nebo nastavení jako tapetu.

U všech těchto ikon je také počet jejich použití. U komentářů je podobně jako na jiných sociálních sítích možné odpovídat, ale také hodnotit srdíčky nebo palcem dolů.

TikTok – ukázka komentářů

Poslední ikona pod šipkou vás po kliknutí zavede na použitý zvuk ve videu. Ten si můžete přehrát, ale také přidat do oblíbených nebo přímo použít. Kromě toho na stránce najdete ostatní videa, která danou skladbu obsahují.

V horní části obrazovky je vpravo ikonka Live určená k přehrání živého videa, a naopak vlevo je lupa k vyhledávání. Do políčka zde můžete zadat cokoliv, co vás zajímá nebo potřebujete najít a případně si také vybrat z menu Nejlepší, Uživatelé, Videa, Zvuky, LIVE nebo Hashtagy. Uprostřed si můžete vybrat z videí Pro tebe (vycházejí náhodně z algoritmu) a Sleduji (videa od uživatelů, které sledujete).

Registrace a první základní nastavení profilu

Stejně jako na ostatní sociální sítě, tak i na TikTok je možné přistupovat jak z prohlížeče, tak přímo z dané aplikace. Pro pouhé sledování videí není nutné mít zde účet, ale jen tak se obsah přizpůsobuje zájmům, jak je popsáno výše. Navíc je to nutné pro zveřejňování videí a například pro sledování ostatních uživatelů. Pro registraci si může člověk vybrat hned z několika možností: použití telefonu nebo e-mailu, Facebooku, Googlu, Twitteru a případně i Apple účtu.

Registrace na TikTok – možnosti

Po přihlášení je možné buď rovnou procházet videa, nebo si nastavit profil. Stačí kliknout na ikonku profilu nacházející se ve spodní části obrazovky nejvíce vpravo. Uživatel si zde může přidat profilovou fotografii (na mobilních zařízeních buď přímo vyfotografováním, nebo vybráním z galerie), zvolit přezdívku (o délce 30 znaků) s tím, že je možné ji měnit jednou za týden, přidat telefonní číslo a umožnit tak kontaktům, aby jej zde našli, nebo přidat životopis, tedy bio o 80 znacích. Přes ikonku Založit profil se můžete dostat k dalším úpravám profilu, kde je možné například propojit účet s Instagramem a YouTube.

Aby byl profil firemní, je potřeba v Profilu kliknout nahoře na ikonku s třemi čárkami pod sebou a jít do Nastavení a soukromí. Z položek menu pak vybrat Účet, kde je možnost Přepnout na firemní účet. Díky tomu se dostanete k analytickým nástrojům a Business Suite sloužícím k plánování a správě příspěvků obecně. V rámci nastavení se vybírá kategorie a stejně jako u běžného profilu můžete přidat profilovou fotografii, e-mail a krátké bio.

Přepnutí na firemní profil

V dalších článcích se zaměříme na přidání příspěvků a další specifika této sociální sítě.