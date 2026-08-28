Startupy budou daňově zvýhodněné. Jaká bude definice startupu?

Investoři si budou moct odečíst peněžitou investici od základu daně až do výše pěti milionů korun ročně. Samotné startupy pak budou moci déle uplatnit daňovou ztrátu. Změny by měly začít platit od poloviny příštího roku.
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Jak bude startup definován
Vláda představila návrh startupového zákona, jehož cílem je zvýšit počet založených a úspěšných inovativních firem v České republice. Zákon by měl nově zavést definici a certifikaci startupů, čímž získají stabilní rámec pro navazující podporu. Návrh kombinuje pevné podmínky s odborným posouzením inovativnosti a škálovatelnosti.
Mezi navrhované podmínky patří zejména:
- stáří firmy nejvýše osm let, u vybraných deep-tech projektů až deset let;
- roční čistý obrat nejvýše 250 milionů korun;
- firma nesmí být účelově vytvořenou nebo většinově vlastněnou částí etablovaného podniku;
- firma nesmí být obchodována na regulovaném trhu;
- startup nesmí rozdělovat zisk ani jiné vlastní zdroje společníkům;
- odborné posouzení produktu nebo prototypu, tržní validace, škálovatelnosti, konkurenční výhody, týmu a dosavadní trakce.
Definice startupu a kvalitní certifikace jsou podmínkou všeho dalšího. Chceme rychlý, odborný a předvídatelný proces, který odliší skutečně inovativní a škálovatelné firmy od běžného podnikání. Certifikaci má zajišťovat vznikající CzechBusiness a odvolací a dohledovou roli bude mít Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zákon je součástí širšího balíku pro lepší přístup ke kapitálu, talentu a službám státu, řekl první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Startupy budou daňové zvýhodněné
Hlavní pobídka má podpořit investice fyzických osob, tzv. business angels, do certifikovaných startupů v rané fázi. Návrh počítá s tím, že investor bude moci za stanovených podmínek odečíst peněžitou investici od základu daně, a to až do výše pěti milionů korun za rok. Konstrukce omezuje nepeněžité vklady a ponechává investiční rozhodnutí i podnikatelské riziko na soukromém investorovi. Dále se navrhuje delší využitelnost daňové ztráty pro samotné startupy, což by mělo podpořit firmy, které několik let financují vývoj produktu, ověřování trhu a první expanzi, než dosáhnou stabilních výnosů.
Chceme motivovat český kapitál, aby více investoval doma do firem s vysokým růstovým potenciálem. Nejde o plošnou úlevu. Investice bude peněžitá, bude směřovat do certifikovaného startupu a bude mít jasný roční limit. Cílem je dostat více soukromých peněz do fáze, ve které dobré české projekty nejčastěji narážejí na nedostatek financování, upřesnila ministryně financí Alena Schillerová.
Změny by měly platit od července 2027
Návrh zákona by nyní ministerstvo mělo poslat do připomínkového řízení. Pokud půjde vše podle plánu, měly by nabýt účinnosti v polovině příštího roku.