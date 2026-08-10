Stát chce udržet důchodce v práci. Za každý další rok jim přidá k důchodu

Navrhovaná novela důchodového systému má přinést další motivaci pro lidi, kteří se rozhodnou pracovat i po dosažení důchodového věku. Pokud změna projde, pracující důchodci by měli být za pokračování ve výdělečné činnosti odměněni vyšším důchodem.
Za každý odpracovaný rok 1,5 % navíc
Podle návrhu by se procentní výměra starobního důchodu pracujícím důchodcům zvyšovala o 1,5 % za každý odpracovaný rok. Výhodou má být také výrazné zjednodušení administrativy. Důchodci by totiž podle návrhu nemuseli sami žádat o přepočet důchodu. U zaměstnanců by se zvýšení mělo provádět automaticky podle rozsahu jejich výdělečné činnosti.
Cílem je, aby pokračování v práci po odchodu do důchodu nebylo spojeno se zbytečnou administrativou a aby lidé měli jasný finanční důvod zůstat ekonomicky aktivní.
Změna jako reakce na nedostatek pracovníků
Podle předkladatelů návrh reaguje také na demografický vývoj a nedostatek pracovníků v některých oborech. Delší pracovní aktivita seniorů může pomoci udržet více lidí na trhu práce a zároveň podpořit českou ekonomiku.
Pro samotné důchodce by pak pokračování v zaměstnání mohlo znamenat nejen příjem ze zaměstnání, ale také postupné zvýšení jejich důchodu.
Kdy by změna mohla začít platit?
Návrh počítá s tím, že rozhodné období začne v září 2026, případně později podle skutečného data vyhlášení zákona. První automatické zvýšení důchodů by následně mělo proběhnout v lednu 2028.
Je tedy důležité rozlišovat mezi návrhem a platnými pravidly. Změna zatím představuje plánovanou úpravu důchodového systému a její konečná podoba se může v průběhu legislativního procesu ještě změnit.
Práce v důchodu by měla být jednodušší a výhodnější
Smyslem navrhovaných změn je vytvořit pro seniory lepší podmínky k tomu, aby mohli a chtěli pokračovat v práci i po dosažení důchodového věku.
Chceme, aby práce i po dosažení důchodového věku byla pro lidi atraktivnější. Každý, kdo se rozhodne zůstat aktivní, přispívá nejen svému rodinnému rozpočtu, ale i celé společnosti. Je správné, aby to důchodový systém dokázal ocenit jednoduše a bez zbytečné administrativy, uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Pokud bude návrh schválen v plánované podobě, pracující senioři by tak mohli získat další finanční výhodu za to, že zůstanou na trhu práce i po přiznání starobního důchodu.