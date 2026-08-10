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Stát chce udržet důchodce v práci. Za každý další rok jim přidá k důchodu

Jana Knížková
Dnes
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Starší muž na zahradě stříhá ovocné stromy
Autor: Depositphotos
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Senioři, kteří zůstanou po přiznání starobního důchodu ekonomicky aktivní, by mohli získat další zvýhodnění. Změny, které se chystají, mají motivovat penzisty k práci.
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Navrhovaná novela důchodového systému má přinést další motivaci pro lidi, kteří se rozhodnou pracovat i po dosažení důchodového věku. Pokud změna projde, pracující důchodci by měli být za pokračování ve výdělečné činnosti odměněni vyšším důchodem.

Za každý odpracovaný rok 1,5 % navíc

Podle návrhu by se procentní výměra starobního důchodu pracujícím důchodcům zvyšovala o 1,5 % za každý odpracovaný rok. Výhodou má být také výrazné zjednodušení administrativy. Důchodci by totiž podle návrhu nemuseli sami žádat o přepočet důchodu. U zaměstnanců by se zvýšení mělo provádět automaticky podle rozsahu jejich výdělečné činnosti.

Cílem je, aby pokračování v práci po odchodu do důchodu nebylo spojeno se zbytečnou administrativou a aby lidé měli jasný finanční důvod zůstat ekonomicky aktivní.

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Změna jako reakce na nedostatek pracovníků

Podle předkladatelů návrh reaguje také na demografický vývoj a nedostatek pracovníků v některých oborech. Delší pracovní aktivita seniorů může pomoci udržet více lidí na trhu práce a zároveň podpořit českou ekonomiku.

Pro samotné důchodce by pak pokračování v zaměstnání mohlo znamenat nejen příjem ze zaměstnání, ale také postupné zvýšení jejich důchodu.

Kdy by změna mohla začít platit?

Návrh počítá s tím, že rozhodné období začne v září 2026, případně později podle skutečného data vyhlášení zákona. První automatické zvýšení důchodů by následně mělo proběhnout v lednu 2028.

Je tedy důležité rozlišovat mezi návrhem a platnými pravidly. Změna zatím představuje plánovanou úpravu důchodového systému a její konečná podoba se může v průběhu legislativního procesu ještě změnit.

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Práce v důchodu by měla být jednodušší a výhodnější

Smyslem navrhovaných změn je vytvořit pro seniory lepší podmínky k tomu, aby mohli a chtěli pokračovat v práci i po dosažení důchodového věku. Chceme, aby práce i po dosažení důchodového věku byla pro lidi atraktivnější. Každý, kdo se rozhodne zůstat aktivní, přispívá nejen svému rodinnému rozpočtu, ale i celé společnosti. Je správné, aby to důchodový systém dokázal ocenit jednoduše a bez zbytečné administrativy, uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

Pokud bude návrh schválen v plánované podobě, pracující senioři by tak mohli získat další finanční výhodu za to, že zůstanou na trhu práce i po přiznání starobního důchodu.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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