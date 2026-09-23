Stát jde po firmách: Mrtvý jednatel, schvovaní zaměstnanci a další kuriózní odhalení

Půl roku funguje KOBRA 26, společný tým finanční, celní, sociální, inspekční a policejní správy. Za tu dobu při kontrolách narazil na desítky případů práce načerno, zastřeného zaměstnávání i dalších porušení zákona. Některé případy přitom ukazují, jak daleko mohou firmy při obcházení pravidel zajít.
Jedna z prověřovaných společností například vykazovala více než 100 zaměstnanců a měsíční plnění přes milion korun. Její jednatel ale byl už pět let po smrti. Kontrola odhalila, že firma byla pouze formálně funkční a sloužila k zastírání skutečného zaměstnavatele a obcházení pravidel při zaměstnávání.
Cizinci se při kontrole schovávají
Kontroloři se setkávají také s případy, kdy se pracovníci, zejména cizinci, snaží před kontrolou ukrýt. Děje se tak například v prostorách ubytoven.
Problémem bývá i to, že pracovníci nemají potřebné dokumenty. Někteří při kontrole tvrdí, že do zaměstnání nastoupili právě v den kontroly. Dodavatelé pak pracovníky někdy zaregistrují až poté, co kontrola skončí. V některých případech dokonce po kontrole ukončí svou živnost.
Nejčastěji KOBRA 26 odhaluje zastřené zprostředkování práce. Na papíře například firma uzavře smlouvu o dílo na výrobu určitého produktu. Ve skutečnosti ale pouze dodává pracovníky jiné společnosti.
Ti pak pracují přímo pro odběratele, řídí se jeho pokyny a používají jeho vybavení nebo ochranné pomůcky. Přitom mohou mít horší podmínky než kmenoví zaměstnanci firmy.
Kontrol bude od září třikrát víc
KOBRA 26 chce na odhalování podobných případů ještě více tlačit. Od září se uskuteční každý měsíc 30 společných kontrol – dvě v každém kraji a další dvě celostátní.
Na kontrolách spolupracují Finanční a Celní správa ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce, Finanční analytický úřad a Policie ČR. Smyslem společného postupu je propojit informace, které by jednotlivé úřady při samostatné kontrole nemusely vidět v celé souvislosti.
Nelegální práce může být nově dražší
Stát zároveň připravuje další změny, které mají kontroly posílit. Jednou z nich je pravidlo, podle kterého by se u odhalené nelegální nebo nehlášené práce předpokládalo, že trvala 12 měsíců zpětně od kontroly.
Zaměstnavatel by pak musel pracovníkovi zpětně doplatit odměnu ve výši 1,5násobku průměrné mzdy za každý měsíc a zároveň odvést příslušné daně a pojistné.
Připravují se také změny trestněprávních postihů, které mají mířit na nelegální a zastřené agentury práce i firmy, které jejich služby využívají. Návrhy počítají rovněž s vyššími kaucemi pro agentury práce a s trestností úmyslně nehlášené práce.