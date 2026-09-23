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Stát jde po firmách: Mrtvý jednatel, schvovaní zaměstnanci a další kuriózní odhalení

Jana Knížková
Dnes
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Muž dívající se přes lupu.
Autor: Depositphotos.com
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Kontroloři narazili na firmu, která oficiálně zaměstnávala více než stovku lidí a vykazovala milionové zakázky. Háček? Její jednatel byl už pět let mrtvý. I takové případy odhaluje KOBRA 26, která se zaměřuje na nelegální zaměstnávání a obcházení pravidel. Od září kontroly výrazně přitvrdily.
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Půl roku funguje KOBRA 26, společný tým finanční, celní, sociální, inspekční a policejní správy. Za tu dobu při kontrolách narazil na desítky případů práce načerno, zastřeného zaměstnávání i dalších porušení zákona. Některé případy přitom ukazují, jak daleko mohou firmy při obcházení pravidel zajít.

Jedna z prověřovaných společností například vykazovala více než 100 zaměstnanců a měsíční plnění přes milion korun. Její jednatel ale byl už pět let po smrti. Kontrola odhalila, že firma byla pouze formálně funkční a sloužila k zastírání skutečného zaměstnavatele a obcházení pravidel při zaměstnávání.

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Cizinci se při kontrole schovávají

Kontroloři se setkávají také s případy, kdy se pracovníci, zejména cizinci, snaží před kontrolou ukrýt. Děje se tak například v prostorách ubytoven.

Problémem bývá i to, že pracovníci nemají potřebné dokumenty. Někteří při kontrole tvrdí, že do zaměstnání nastoupili právě v den kontroly. Dodavatelé pak pracovníky někdy zaregistrují až poté, co kontrola skončí. V některých případech dokonce po kontrole ukončí svou živnost.

Nejčastěji KOBRA 26 odhaluje zastřené zprostředkování práce. Na papíře například firma uzavře smlouvu o dílo na výrobu určitého produktu. Ve skutečnosti ale pouze dodává pracovníky jiné společnosti.

Ti pak pracují přímo pro odběratele, řídí se jeho pokyny a používají jeho vybavení nebo ochranné pomůcky. Přitom mohou mít horší podmínky než kmenoví zaměstnanci firmy.

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Kontrol bude od září třikrát víc

KOBRA 26 chce na odhalování podobných případů ještě více tlačit. Od září se uskuteční každý měsíc 30 společných kontrol – dvě v každém kraji a další dvě celostátní.

Na kontrolách spolupracují Finanční a Celní správa ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce, Finanční analytický úřad a Policie ČR. Smyslem společného postupu je propojit informace, které by jednotlivé úřady při samostatné kontrole nemusely vidět v celé souvislosti.

Nelegální práce může být nově dražší

Stát zároveň připravuje další změny, které mají kontroly posílit. Jednou z nich je pravidlo, podle kterého by se u odhalené nelegální nebo nehlášené práce předpokládalo, že trvala 12 měsíců zpětně od kontroly.

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Zaměstnavatel by pak musel pracovníkovi zpětně doplatit odměnu ve výši 1,5násobku průměrné mzdy za každý měsíc a zároveň odvést příslušné daně a pojistné.

Připravují se také změny trestněprávních postihů, které mají mířit na nelegální a zastřené agentury práce i firmy, které jejich služby využívají. Návrhy počítají rovněž s vyššími kaucemi pro agentury práce a s trestností úmyslně nehlášené práce.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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