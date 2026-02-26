Stát napraví chybu. Důchodci budou moci žádat o vrácení příspěvků

V roce 2024 byl starobním důchodcům odebrán nárok na státní příspěvky ve třetím penzijním pilíři. Problém se týkal zhruba 200 tisíc lidí, kteří ještě nesplnili podmínku minimální doby spoření, tedy pět let. Bez jejího splnění totiž nelze smlouvu ukončit bez finanční sankce.
Mnozí senioři tak stáli před nepříjemnou volbou: buď pokračovat ve spoření bez státní podpory, nebo odejít a vrátit všechny dosud připsané příspěvky. Přibližně 16 tisíc klientů nakonec spoření ukončilo a státní příspěvky skutečně vracelo. Asi stovka z nich přišla dokonce i o část vlastních úspor.
Konec sankcí pro důchodce
Novela, kterou jako poslanecký návrh předložili ministryně financí Alena Schillerová a poslanec Patrik Nacher, má situaci napravit.
Všichni starobní důchodci, kteří uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění před koncem roku 2023, budou moci své spoření ukončit bez jakékoli sankce , i když nesplnili povinnou dobu spoření, uvádí resort financí v tiskové zprávě.
Tato možnost se podle aktuálních údajů týká zhruba 150 tisíc lidí. U starších smluv je minimální doba spoření pět let, u novějších dokonce deset let. Novela ale umožní odejít bez postihu bez ohledu na splnění této podmínky.
Peníze zpět na základě žádosti
Zákon zároveň počítá s vrácením peněz těm, kteří už spoření předčasně ukončili a museli státu vrátit připsané státní příspěvky – případně přišli i o vlastní vložené prostředky. O navrácení budou muset aktivně požádat svou penzijní společnost.
Na podání žádosti budou mít senioři půl roku od účinnosti zákona.
Pokud by novela prošla legislativním procesem např. do konce června, pak by klienti měli čas na podání žádosti od 1. července do konce roku, vysvětlil poslanec Patrik Nacher.
Kolik to bude stát a co se chystá dál
Podle odhadů vyjde kompenzace státní rozpočet přibližně na 60 milionů korun. Resort zároveň připravuje širší změny penzijního systému, které chce představit v polovině roku. Úpravy mají zvýšit atraktivitu spoření na stáří a začít platit od 1. ledna 2027.
