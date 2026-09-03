Stát spouští novou pomoc s bydlením. O tom, kdo ji dostane, bude rozhodovat pracák

Nový systém má lidem především usnadnit cestu k pomoci. Prvním místem, kam se mohou obrátit, budou kontaktní místa pro bydlení. Ta mají poskytovat bezplatné poradenství, pomoci člověku vyhodnotit jeho situaci a doporučit další postup.
Pomoc je určena například lidem, kteří si kvůli nízkému příjmu nedokážou zajistit odpovídající bydlení, domácnostem se zdravotním znevýhodněním, lidem řešícím rozpad rodiny nebo těm, kterým hrozí domácí násilí či ztráta současného bydlení.
Kontaktních míst má postupně přibývat tak, aby byla dostupná v každé obci s rozšířenou působností. Neznamená to ale, že člověk musí všechno vyřídit právě tam. O samotné zařazení do evidence bude možné požádat také na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR.
Úřad práce posoudí příjmy i bydlení
Právě Úřad práce ČR dostává v novém systému klíčovou roli. Bude posuzovat bytovou a příjmovou situaci žadatele, ověřovat, zda splňuje zákonné podmínky, a případně ho zapíše do evidence osob v bytové nouzi.
Úřad bude zároveň evidovat byty určené pro podporované bydlení a vyhodnocovat nárok na jednotlivá podpůrná opatření. V odůvodněných případech může provést také šetření přímo v domácnosti.
O zařazení do evidence ale nebude rozhodovat jen podle toho, kolik člověk vydělává. Posuzovat se bude například to, zda má právní důvod k užívání bytu, v jakém je byt technickém stavu, zda není domácnost přelidněná nebo zda náklady na bydlení nejsou vzhledem k příjmům příliš vysoké. Zohlednit se mohou také zdravotní či jiné specifické potřeby členů domácnosti.
Pomoc nekončí u získání bytu
Nový systém nemá pouze dostat člověka do bydlení. Důležitou součástí je asistence v bydlení. Cílem je zabránit tomu, aby o bydlení znovu přišel. Pracovníci mohou lidem pomáhat například s hospodařením domácnosti, dluhy, dávkami nebo komunikací s úřady a dodavateli energií. Pomoc může zahrnovat také orientaci v sociálních službách nebo řešení problémů se sousedy.
Úřad práce byty poskytovat neměl
Úřad práce nebude lidem přímo poskytovat bydlení ani samotné podpůrné služby. Jeho úkolem bude především posoudit, zda člověk splňuje podmínky, vést potřebné evidence a vyhodnocovat nárok na podporu.
Na celém systému se budou podílet také obce a pověření poskytovatelé podpory. Smyslem je propojit sociální pomoc s řešením samotného bydlení a podle státu zasáhnout dříve, než člověk o bydlení definitivně přijde.
Nový systém má podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR vytvořit jednotnější cestu k pomoci lidem v bytové nouzi. Klíčové má být, aby člověk věděl, kam se obrátit, kdo jeho situaci posoudí a jakou pomoc může získat.