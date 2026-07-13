Stát už díky JMHZ zná vaše příjmy. Proč tedy ještě roční zúčtování?

Finanční správa ČR prostřednictvím své poradny pravidelně odpovídá na otázky veřejnosti týkající se nového Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Jeden z posledních dotazů se týká předvyplněného daňového přiznání a následně ročního zúčtování daně.
Dotaz z praxe:
Jedním z benefitů JMHZ má být pro zaměstnance předvyplněné daňové přiznání. Znamená to, že bude zrušeno roční zúčtování daně ze závislé činnosti, které provádí zaměstnavatel? Pokud nebude zrušeno, jaký je důvod, když finanční úřady budou mít díky JMHZ všechny údaje o příjmech zaměstnance?
Nahradí předvyplněné přiznání roční zúčtování daně?
Možnost předvyplněného daňového přiznání je určena především lidem, kteří mají povinnost podat daňové přiznání sami. Typicky jde například o zaměstnance s více souběžnými zaměstnáními nebo o osoby, které mají vedle zaměstnání i další zdanitelné příjmy.
Díky údajům předaným v rámci jednotného měsíčního hlášení se většina potřebných informací do formuláře doplní automaticky. Poplatník si je ale musí zkontrolovat a v případě potřeby doplnit další údaje.
Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění prováděné zaměstnavatelem zůstává zachováno.
Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, tak mohou i nadále využívat stejný postup jako dosud. Pokud splní zákonné podmínky, zaměstnavatel za ně provede roční zúčtování a oni sami se o další administrativu starat nemusí.
Jaký je rozdíl mezi ročním zúčtováním a daňovým přiznáním?
Přestože oba způsoby vedou k vypořádání daně z příjmů za uplynulý rok, nejde o totéž. Roční zúčtování provádí zaměstnavatel za svého zaměstnance v rámci mzdové agendy. Daňové přiznání naopak podává poplatník sám finančnímu úřadu a odpovídá za správnost všech uvedených údajů.
Právě proto řada zaměstnanců i po zavedení předvyplněných formulářů dává přednost ročnímu zúčtování, pokud jim to zákon umožňuje.
Proč jsou zachovány oba způsoby?
Podle Finanční správy ČR by zrušení ročního zúčtování znamenalo pro řadu zaměstnanců zbytečnou administrativní zátěž. Ani předvyplněné daňové přiznání totiž neznamená, že není potřeba údaje zkontrolovat nebo případně doplnit.
Roční zúčtování proto zůstává jednodušší alternativou pro zaměstnance, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání a chtějí, aby jejich daňové povinnosti i nadále vyřizoval zaměstnavatel.
Finanční správa odpovídá na další otázky
Otázka ročního zúčtování je jen jedním z řady praktických dotazů, které Finanční správa ČR zveřejňuje v souvislosti s Jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele. Zaměstnavatelé, účetní i zaměstnanci zde mohou najít odpovědi na konkrétní situace z praxe a ověřit si, jak správně postupovat podle aktuálních pravidel.