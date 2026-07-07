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„Stát vám možná dluží na důchodu.“ Nová past na seniory

Jana Knížková
Včera
Doba čtení: 2 minuty
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Senior stojí se zděšeným výrazem s otevřenými ústy a s rukou na hlavě
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
V posledních se mezi lidmi šíří nabídky, které slibují kontrolu nebo výpočet budoucího důchodu. Za poskytnout službu si však účtují poplatek. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ale varuje, že jde o klamavé praktiky.
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Klamavé reklamy nabízející privátní finanční audity se šíří především na sociálních sítích. Na první pohled mohou působit jako oficiální sdělení České správy sociálního zabezpečení. Využívají její název, státní znak České republiky a často slibují „audit důchodu“ nebo kontrolu nároku na penzi.

Cílem těchto nabídek je především získat vaše osobní údaje a následně si nechat zaplatit za služby, které stát poskytuje zdarma.

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Vše potřebné zjistíte zdarma na ePortálu ČSSZ

Jak připomíná Česká správa sociálního zabezečení, veškeré informace o svém budoucím důchodu má každý pojištěnec k dispozici zdarma. Stačí využít oficiální služby ePortálu ČSSZ. Nejužitečnější jsou především dvě aplikace:

Informativní důchodová aplikace (IDA)

Pomocí aplikace IDA si můžete kdykoliv ověřit:

  • zda splňujete podmínky pro starobní důchod,

  • od kdy můžete do důchodu odejít,

  • jaká by mohla být orientační výše vaší penze,

  • jaké doby pojištění má o vás ČSSZ evidované.

Výpočet je zdarma a zabere jen několik minut.

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Moje konto

Další užitečnou službou je Moje konto, které nabízí přehled o vašem důchodovém pojištění.

Po přihlášení můžete například:

  • zobrazit všechny evidované doby pojištění,

  • doplnit chybějící údaje,

  • požádat o prověření nebo opravu evidence,

  • sledovat stav podaných žádostí,

  • stáhnout si informativní výpis ve formátu PDF.

Velkou výhodou je, že většinu záležitostí vyřídíte z domova, bez návštěvy pobočky.

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Připravte se na důchod s předstihem

ČSSZ každoročně vydává také Příručka budoucího důchodce 2026, která přehledně vysvětluje, jaké doklady budete při žádosti o důchod potřebovat a na co je dobré myslet ještě před podáním žádosti.

Pokud si nejste jistí, jak postupovat, obraťte se raději přímo na Českou správu sociálního zabezpečení. Informace získáte na bezplatné telefonní lince 800 050 248 nebo na nejbližším pracovišti ČSSZ.

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Chraňte své osobní údaje

Za zjištění informací o svém budoucím důchodu nemusíte nikomu platit. Nepředávejte své osobní údaje neznámým firmám ani lidem, kteří vás osloví prostřednictvím sociálních sítí nebo reklamních příspěvků.

Spoléhejte výhradně na oficiální informační kanály České správy sociálního zabezpečení. Jen tak máte jistotu, že vaše údaje zůstanou v bezpečí a informace, které získáte, budou správné.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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