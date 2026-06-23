Stát zjistil častý problém nových firem. Teď jim začne posílat varování

Založit firmu je dnes jednodušší než dříve. Právě jednodušší pravidla ale podle ministerstva vedou k tomu, že někteří podnikatelé zapomínají na jednu zásadní povinnost, která se týká živnostenského oprávnění.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR proto od 1. července 2026 zavádí novou informační službu. Ve spolupráci s Digitální a informační agenturou bude nově zasílat do datových schránek nově vzniklých obchodních společností upozornění na povinnosti v oblasti živnostenského podnikání.
Zápis do obchodního rejstříku nestačí
Řada začínajících podnikatelů se mylně domnívá, že pokud mají v obchodním rejstříku zapsaný předmět podnikání, mohou automaticky začít vykonávat příslušnou činnost. Tak tomu ale není.
Pokud jde o činnost, která je podle živnostenského zákona živností, je potřeba ji nejprve řádně ohlásit živnostenskému úřadu nebo v některých případech požádat o koncesi. Teprve poté lze podnikání skutečně zahájit. Právě na tuto skutečnost bude nový dopis podnikatele upozorňovat.
Co se změnilo
Důvodem celé novinky je změna legislativy z roku 2023. Od té doby už při zakládání obchodní společnosti není nutné současně dokládat splnění podmínek pro získání živnostenského oprávnění.
Nová pravidla vznik firmy výrazně zjednodušila. Zároveň ale oddělila proces zápisu společnosti do obchodního rejstříku od získání živnostenského oprávnění.
Výsledkem je, že některé firmy sice vzniknou a mají v rejstříku zapsaný předmět podnikání, ale jejich statutární orgány si neuvědomí, že před zahájením činnosti musí ještě splnit další zákonné povinnosti.
Hrozí neoprávněné podnikání
Pokud podnikatel začne vykonávat živnost bez příslušného oprávnění, může se dopustit neoprávněného podnikání.
Ministerstvo upozorňuje, že právě neznalost této povinnosti je jedním z nejčastějších problémů nově vzniklých obchodních korporací. Cílem nového informačního dopisu je proto předejít zbytečným pochybením a případným sporům s úřady.
Dopis přijde automaticky do datové schránky
Informační dopis bude od 1. července 2026 automaticky zasílán do datových schránek nově vzniklých obchodních korporací zapsaných do veřejného rejstříku.
Odesílatelem bude Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, konkrétně odbor živností a spotřebitelské legislativy. Rozesílání zajistí Digitální a informační agentura, která spravuje informační systém datových schránek.
Podle ministerstva má nový systém zajistit, aby měli podnikatelé hned od začátku podnikání přehled o nejdůležitějších povinnostech a aby nedocházelo k nedorozuměním, která mohou vést až k neoprávněnému podnikání.