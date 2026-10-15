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Stát zveřejnil přehled údajů pro EET. Na příkladech ukazuje, jak je správně vyplnit

Jana Knížková
Dnes
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Platební terminál, který někdo drží v ruce
Autor: Depositphotos.com
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Jaké údaje bude potřeba posílat státu při evidenci tržeb a jak je správně vyplnit? Finanční správa zveřejnila podrobný dokument, který popisuje jednotlivé položky datové zprávy a ukazuje jejich vyplnění na příkladech.
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Podnikatelé a vývojáři pokladních systémů, kteří se připravují na návrat elektronické evidence tržeb, mají k dispozici další technický podklad. Finanční správa zveřejnila praktický dokument.

Ten se zaměřuje na konkrétní podobu předávaných dat. Popisuje jednotlivé položky datové zprávy a doplňuje je příklady jejich vyplnění. K dispozici je tak podklad, podle kterého je možné se lépe zorientovat v technických požadavcích připravovaného systému.

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Metodika, která pomůže v praktických otázkách

Dokument je dostupný na oficiálním webu EET 2.0. Určený je zejména vývojářům a dodavatelům pokladních systémů, kteří potřebují připravit své technologie na komunikaci s evidencí tržeb. Užitečný ale může být také pro podnikatele, kteří chtějí získat podrobnější představu o tom, jak bude předávání údajů technicky fungovat.

Na stejném místě jsou k dispozici i další materiály pro vývojáře, například technické popisy datového rozhraní, definice XML schématu nebo vzorové testovací zprávy. Tyto podklady mají usnadnit přípravu potřebných úprav a ověřování, zda pokladní systémy dokážou komunikovat s novým řešením podle stanovených požadavků.

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Oficiální web EET 2.0 slouží jako centrální zdroj informací k připravované evidenci tržeb. Podnikatelé, vývojáři i další zájemci zde mohou sledovat zveřejňované materiály a získat informace potřebné pro přípravu na plánované změny.

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Evidovat se začne od ledna 2027

Návrh zákona o evidenci tržeb, který zavádí EET 2.0 a přináší i různé daňové změny, vyšel ve Sbírce zákonů ČR. Odstartuje v lednu 2027. Podnikatelé budou muset evidovat všechny tzv. kontaktní platby, tedy platby realizované při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně, a to:

  • a) v hotovosti,
  • b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků,
  • c) prostřednictvím virtuálního aktiva podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
  • d) šekem, směnkou nebo cestovním šekem,
  • e) prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku, zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů nebo úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb, nebo
  • f) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až e).

Podrobné srovnání EET 1.0 a 2.0 ve videu

Zdroj: Youtube.com
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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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