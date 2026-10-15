Stát zveřejnil přehled údajů pro EET. Na příkladech ukazuje, jak je správně vyplnit

Podnikatelé a vývojáři pokladních systémů, kteří se připravují na návrat elektronické evidence tržeb, mají k dispozici další technický podklad. Finanční správa zveřejnila praktický dokument.
Ten se zaměřuje na konkrétní podobu předávaných dat. Popisuje jednotlivé položky datové zprávy a doplňuje je příklady jejich vyplnění. K dispozici je tak podklad, podle kterého je možné se lépe zorientovat v technických požadavcích připravovaného systému.
Které všechny platby se budou evidovat v EET 2:0? Nastavení je jiné než u první EET
Metodika, která pomůže v praktických otázkách
Dokument je dostupný na oficiálním webu EET 2.0. Určený je zejména vývojářům a dodavatelům pokladních systémů, kteří potřebují připravit své technologie na komunikaci s evidencí tržeb. Užitečný ale může být také pro podnikatele, kteří chtějí získat podrobnější představu o tom, jak bude předávání údajů technicky fungovat.
Na stejném místě jsou k dispozici i další materiály pro vývojáře, například technické popisy datového rozhraní, definice XML schématu nebo vzorové testovací zprávy. Tyto podklady mají usnadnit přípravu potřebných úprav a ověřování, zda pokladní systémy dokážou komunikovat s novým řešením podle stanovených požadavků.
Oficiální web EET 2.0 slouží jako centrální zdroj informací k připravované evidenci tržeb. Podnikatelé, vývojáři i další zájemci zde mohou sledovat zveřejňované materiály a získat informace potřebné pro přípravu na plánované změny.
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Evidovat se začne od ledna 2027
Návrh zákona o evidenci tržeb, který zavádí EET 2.0 a přináší i různé daňové změny, vyšel ve Sbírce zákonů ČR. Odstartuje v lednu 2027. Podnikatelé budou muset evidovat všechny tzv. kontaktní platby, tedy platby realizované při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně, a to:
- a) v hotovosti,
- b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků,
- c) prostřednictvím virtuálního aktiva podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
- d) šekem, směnkou nebo cestovním šekem,
- e) prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku, zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů nebo úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb, nebo
- f) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až e).