Státní zaměstnance čeká velká změna. Kdo nesouhlasí, musí si pohlídat důležitou lhůtu

Od 1. listopadu 2026 se změní pravidla pro zaměstnávání státních zaměstnanců. Dosavadní služební poměry se změní na pracovní poměry a nově se budou řídit zákoníkem práce. Pro zaměstnance úřadů bude důležité vědět, jak se v nové situaci zachovat. Zejména pokud se změnou nesouhlasí nebo už vedou se zaměstnavatelem spor.
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Zásadní změny od listopadu
Změna přinese nový právní režim pracovních vztahů státních zaměstnanců. Přechod ze služebního poměru na pracovní poměr může vyvolat otázky, jaká pravidla se na zaměstnance nově vztahují a jak postupovat v případě, že s novým uspořádáním nesouhlasí.
Právě na tyto situace se zaměřuje informační materiál kanceláře ombudsmanky. Ten má státním zaměstnancům pomoci zorientovat se v nových pravidlech a nabídnout jim základní přehled možností, které mohou v souvislosti se změnou využít.
Návod pro státní zaměstnance
Nesouhlas se změnou i spory s úřadem
Jedním z témat, která materiál rozebírá, je postup v případě nesouhlasu s přechodem na nový režim. Zaměstnanci v něm najdou také informace o tom, jak postupovat, pokud už s úřadem vedou spor.
Pozornost je potřeba věnovat především stanoveným lhůtám. Ty se týkají jak případného oznámení nesouhlasu se změnou, tak řešení sporů se zaměstnavatelem. Jejich dodržení může být pro další postup zásadní, proto by zaměstnanci neměli potřebné informace odkládat až na poslední chvíli.
Informační leták tak neslouží pouze k vysvětlení samotné změny. Pomáhá také zorientovat se v konkrétních situacích, které mohou po 1. listopadu 2026 nastat.
Při tak zásadní změně je důležité, aby lidé věděli, co pro ně znamená a jaké mají možnosti. Přehledný návod jim pomůže zorientovat se v nových pravidlech a rozhodnout se, jak postupovat v jejich konkrétní situaci, uvedla ombudsmanka Eva Kostolanská.