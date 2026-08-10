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Státnice až na druhý pokus. Kdo platí zdravotní pojištění do opravného termínu?

Jana Knížková
Dnes
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Naštvaný mladý muž v obleku
Autor: Depositphotos.com
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Student, který neuspěje u státnic, musí řešit nejen období do opravného termínu, ale také to, jak je v této době posuzován z pohledu zdravotního pojištění. Je povinen jej hradit?
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Student navazujícího magisterského studia, který neuspěje u státní závěrečné zkoušky, se může ocitnout v poměrně nejasné situaci. Řádně už dokončil poslední ročník, studium ale ještě nemá definitivně za sebou a na opravný termín může čekat několik měsíců.

Typickým příkladem je student, který má první opravný termín v září a další možnost až v lednu. Vyvstává tak otázka, zda už si musí začít zdravotní pojištění hradit sám.

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Vysokoškolák a státem hrazené pojistné

Z pohledu veřejného zdravotního pojištění je stát plátcem pojistného za nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. U vysokoškoláků tato situace trvá nejdéle do 26 let.

Studium je přitom považováno za ukončené až dnem, kdy student vykoná státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část. Zákon nerozlišuje, zda jde o řádný, nebo opravný termín. Právě to je důležité pro studenty, kteří státnice napoprvé nezvládli.

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Opravný termín může být až za několik měsíců

Jak vysvětluje Všeobecná zdravotní pojišťovna, pokud student čeká na opravnou státní závěrečnou zkoušku například do září nebo ledna, z pohledu zdravotního pojištění zůstává studentem až do dne, kdy zkoušku skutečně vykoná. Samotný fakt, že už dokončil poslední ročník, tedy ještě automaticky neznamená konec studentského statusu pro účely zdravotního pojištění.

Platí to ale pouze za předpokladu, že studium nebylo přerušeno a student zároveň ještě nedovršil 26 let.

Pozor na přerušení studia

Právě přerušení studia může situaci změnit. Jiná pravidla mohou platit například tehdy, pokud bylo studium mezi ukončením posledního ročníku a státní závěrečnou zkouškou oficiálně přerušeno.

Student by proto měl vědět, jaký je jeho skutečný status v evidenci školy. Nejde totiž pouze o to, kdy naposledy chodil na přednášky nebo kdy dokončil poslední ročník.

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Po úspěšných státnicích přichází další povinnost

Jakmile student státní závěrečnou zkoušku úspěšně dokončí, jeho status studenta končí. Následně je potřeba vyřešit, kdo za něj bude zdravotní pojištění hradit.

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Pokud nastoupí do zaměstnání, oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně zpravidla plní zaměstnavatel. V jiných situacích, například při zahájení podnikání, je potřeba řešit další postup individuálně.

U VZP si lze údaje související se studiem ověřit prostřednictvím aplikace Moje VZP. Změny lze zdravotní pojišťovně oznámit také elektronicky, poštou nebo osobně na pobočce.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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