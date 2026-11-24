Povolování staveb má být jednodušší a předvídatelnější. Novela stavebního zákona přináší kratší lhůty pro některá vyjádření, větší jistotu při posuzování projektů i změny ve fungování stavebních úřadů. Nově například úřad nebude moci žádost rovnou zamítnout, aniž by stavebníka předem seznámil se svými výhradami a dal mu možnost reagovat. První změny začnou platit už 1. prosince 2026.
Novela stavebního zákona byla 18. listopadu 2026 vyhlášena ve Sbírce zákonů. Cílem je zrychlit povolování staveb, omezit zbytečnou administrativu a zajistit, aby úřady lépe koordinovaly své požadavky. Stavebníkům by se už nemělo stávat, že budou sami hledat cestu mezi protichůdnými stanovisky různých institucí.
Úřady dají stavebníkům možnost reagovat
Jednou z praktických změn je nový postup v situaci, kdy stavebnímu úřadu hrozí zamítnutí žádosti. Než tak rozhodne, musí stavebníka seznámit se svými předběžnými závěry a dát mu možnost se k nim vyjádřit nebo případné nedostatky odstranit.
Stavebníci budou moci využít také předběžnou informaci a k žádosti připojit návrh na rozhodnutí o záměru včetně odůvodnění. Cílem je omezit opakované vracení projektů, zbytečné průtahy a další náklady na straně stavebníků i projektantů.
Na vyjádření správců sítí bude 30 dní
Novela zavádí také pevné lhůty pro vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury. Základní lhůta bude činit 30 dní. Pokud správce ve stanovených případech včas neodpoví, nastane fikce souhlasného vyjádření bez podmínek.
Další novinkou je větší důraz na přiměřenost při ochraně veřejných zájmů. Pokud územní plán počítá například s výstavbou rodinných domů, obchodů, komunikací nebo sportovišť, nebude se už muset znovu prokazovat, že takový typ stavby do území patří. Úřady se mají zaměřit na to, jak záměr umožnit a případné chráněné hodnoty ochránit vhodnými podmínkami nebo kompenzačními opatřeními.
Větší jistotu má přinést také pravidlo, podle kterého se splnění podmínek posuzuje ke dni podání žádosti. Pozdější změny předpisů nebo technických norem tak nemají ohrozit projekt v odvolacím ani kolaudačním řízení.
Změní se také organizace stavebních úřadů
Reforma se netýká jen samotného povolování staveb. Od 1. ledna 2027 začnou také první organizační změny ve státní stavební správě. Územní plánování přejde do samostatné působnosti obcí. Povolování vyhrazených a strategických staveb pak bude mít na starosti nový Úřad rozvoje území. Jeho působnost se bude týkat nejen strategických dopravních a technických staveb, ale nově také velkých nemocnic a staveb pro hromadné bydlení.
Nová soustava státní stavební správy bude dokončena postupně. Krajská a detašovaná pracoviště nového úřadu začnou naplno fungovat od 1. ledna 2028.
Změny naběhnou postupně
První opatření vstoupí v účinnost už 1. prosince 2026. Další organizační změny navážou od 1. ledna 2027 a kompletní nová krajská soustava stavebních úřadů s územními pracovišti bude fungovat od 1. ledna 2028.
Přechodné období pro používání dosavadních i nových informačních systémů se prodlužuje až do 31. prosince 2030. To má úřadům poskytnout dostatek času na ověření a otestování nových digitálních nástrojů.
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje k novele metodické a školicí materiály pro stavební úřady, samosprávy i odbornou veřejnost. Další informace o změnách a jejich zavádění do praxe zveřejňuje na webu novystavebnizakon.gov.cz.