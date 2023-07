Stavební spoření čekají změny. Co v té souvislosti chystají banky a spořitelny?

Spořitelny se s ministerstvy dohodly

Asociace českých stavebních spořitelen ve svém prohlášení k prvotnímu vyjádření vlády uvedla, že stavební spořitelny od počátku diskuzí o úpravách státní podpory usilovaly o to, aby byl tento příspěvek zachován a s ním byla zachována i atraktivita produktu stavebního spoření nejen jako spořicího, ale zejména jako výhodného úvěrového produktu dostupného pro nejširší vrstvy obyvatelstva, a to včetně nízkopříjmových domácností. V době vysoké inflace i cen energií mohou díky stavebku lidé ušetřit až desítky tisíc korun. V Česku přitom není v současné době jediný jiný produkt, který by přechod na energeticky úsporné domácnosti financoval tak výhodně, že se v podstatě investice do úspor začnou domácnostem vracet téměř okamžitě, dodal tiskový mluvčí Radek Šalša. Jak serveru Podnikatel.cz potvrdil Patrik Madle, tiskový mluvčí skupiny ČSOB, s tímto stanoviskem jsou v souladu také v ČSOB.

Asociace jednala s ministerstvem financí a životního prostředí a prvním výsledkem je Memorandum o spolupráci na energetické transformaci domácností, které zástupci podepsali ve středu 28. června 2023. Společně budou spolupracovat na podpoře energetické transformace českých domácností a připravují také systémové řešení, které urychlí zelenou transformaci a umožní snížení energetické náročnosti a modernizaci bytů a domů. Dále uvádějí, že cílem je zajistit, aby občané České republiky získali na jednom místě přístup k dostupným úvěrům, poradenství a dotacím pro investice do energetických úspor.

Petr Hladík, ministr životního prostředí, k tomu říká, že chtějí rozšířit okruh lidí, kteří se díky dotačním programům Státního fondu životního prostředí ČR a dostupným úvěrům stavebních spořitelen budou moci pustit do energeticky úsporných renovací svých domů a snížit si tak měsíční náklady na energie. Sníží se tak podle něj počet domácností, které jsou ohrožené energetickou chudobou, a zároveň tím přispějí ke kvalitě životního prostředí.

Podle Zuzany Filipové, Sustainability, Communication & Employer Branding Director v MONETA Money Bank, to, že budou úvěry ze stavebního spoření poskytovány především na realizaci energeticky úsporných opatření pro domácnosti, bude výhodou především pro klienta. Je potřeba si počkat na konečné znění zákona a všechny úpravy spojené s avizovanou změnou ve vztahu ke snížením podpory stavebního spoření. Nicméně věříme, že pro klienty budou stavební spořitelny i nadále místem, kde si dokážou realizovat své sny o lepším a nově i energeticky úspornějším bydlení, doplňuje.

Co je obsahem memoranda?

Uzavřením zmíněného memoranda deklarují účastníci zájem spolupracovat tímto způsobem:

a) Ministerstvo financí podpoří zachování státní podpory stavebního spoření v intencích návrhu konsolidačního balíčku veřejných financí a současně též podpoří legislativní změny vymezující působení stavebních spořitelen tak, aby se mohly aktivně zapojit do realizace programů podpory energetických úspor domácností, včetně poskytování úvěrů na investice směřující k energetickým úsporám;

b) Ministerstvo životního prostředí v maximální možné míře podpoří vzájemnou kompatibilitu a synergii dotačních a úvěrových programů týkajících se podpory energetických úspor v sektoru bydlení, zajistí možnost průběžného školení pracovníků stavebních spořitelen zaměřeného na dotační podmínky, energetické úspory a obnovitelné zdroje a zajistí rozvoj dostupné poradenské sítě pro domácnosti;

c) Asociace českých stavebních spořitelen podpoří, v mezích daných právními předpisy a při zachování podpory v intencích návrhu konsolidačního balíčku veřejných financí zmíněné v bodě a) výše, aby stavební spořitelny prostřednictvím své infrastruktury nově umožňovaly asistenci, komunikaci a financování investic do energetických úspor a podporovaly čerpání příslušných dotačních programů tak, aby se zvýšila dostupnost financování energetických úspor a dotací na ně pro občany.

Snížení podpory banky nevítají

Asociace českých stavebních spořitelen respektuje dohodu vládní koalice, která umožní občanům nadále využívat hlavní výhody produktu stavebního spoření, dále ho rozvíjet, a to i ve spolupráci s dalšími státními institucemi v rámci naplňování některých cílů v oblasti politiky bydlení, energetické a environmentální transformace. Jiří Neumann, ředitel vkladů a řízení změn ve Stavební spořitelně České spořitelny (Buřince), zdůrazňuje, že i přes snížení státní podpory jsou přesvědčeni, že stavební spoření má své místo na trhu spořicích produktů pro svůj velmi dobrý poměr rizika a zhodnocení úspor pro klienta. Navíc stavební spoření nabízí možnost garantované výhodné úvěrové sazby, což je důležitý faktor pro čím dál více klientů, dodává.

Zuzana Filipová uvádí, že snížení podpory produktu stavebního spoření nevnímají jako pozitivní krok, obzvláště v kontextu toho, že se jedná o snížení podpory u dlouhodobě oblíbeného produktu mezi jejich klienty, díky kterému klienti investovali do bytového fondu ČR. Věříme však, že i přes snížení podpory dokážeme najít cestu, jak produkt dostatečně zatraktivnit, aby si udržel své místo na trhu a i nadále díky němu české domácnosti lépe bydleli, přidává.

Bude o stavební spoření stále zájem?

Zuzana Filipová si myslí, že krátkodobě dojde k poklesu zájmu, ale ve chvíli, kdy se začnou snižovat úrokové sazby a z trhu začnou mizet výhody navázané na aktuální vysoké sazby (spořicí účty s 5%+ úrokem, termínované vklady s 5%+ úrokem, atd.), bude stavební spoření opět dostatečně atraktivní. Dokáže totiž nabídnout dlouhodobé zhodnocení cca 4,5 % ročně. České domácnosti začínají po čase opět vnímat i úvěrovou stránku věci: tedy fakt, že stavební spořitelny dokážou nabídnout bezkonkurenční podmínky u úvěrů na lepší bydlení, podotýká s tím, že právě to bude podle jejího názoru v budoucnu nejsilnější akviziční nástroj, který dokáže udržet stávající klienty a zároveň přiláká také nové.

Podle Jiřího Neumanna je pravda, že současné období vysokých úrokových sazeb negativně ovlivňuje atraktivitu stavebního spoření vůči jiným spořicím produktům. Toto období podle něj ale nebude trvat dlouho a jejich úkolem bude vysvětlit klientům, že právě teď je nejvýhodnější doba pro uzavření stavebka, protože současné podmínky jsou nejlepší za posledních několik let a budou garantovány pro dalších minimálně 6 let. To ostatní spořicí produkty nabídnout nemohou. Díky připravované spolupráci se Státním fondem životního prostředí dojde navíc k užšímu propojení stavebního spoření a financování energetické transformace domácností. Proto neočekáváme, že by zájem o stavební spoření měl v budoucnu klesat, shrnuje.

Změny produktu se diskutují