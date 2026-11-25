V souvislosti s připravovanou novelou o transparentním (průhledném) odměňování se aktuálně skloňuje hodně pojmů. Než zaměstnavatelé začnou tvořit mzdové systémy, které budou od roku 2027 s největší pravděpodobností povinné, měli by se v základních pojmech orientovat a pochopit princip transparentního odměňování.
Stejná práce a práce stejné hodnoty
Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Mzdové podmínky zaměstnanců či zaměstnankyň vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty u různých zaměstnavatelů se logicky mohou lišit. Ovšem pokud jde o ekonomicky spojené zaměstnavatele (např. mateřské a dceřiné společnosti), musí být rovnost v odměňování zachována.
Zákoník práce popisuje tyto základní pojmy v § 110: Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.
Stejnou prací je práce, která se shoduje z hlediska pracovní náplně, složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Ale také z hlediska podmínek, za kterých je vykonávaná, výkonnosti zaměstnanců a výsledků práce. Název pozice tedy není rozhodující, rozhoduje náplň práce, odpovědnost atd.
Prací stejné hodnoty může být pracovní pozice, která má sice odlišnou pracovní náplň, ale shoduje se z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, a je vykonávána ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.
V případě stejné práce nebo práce stejné hodnoty, musí zaměstnavatel zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o odměňování (mzda, plat, odměna) a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty.
Jak rozumět uvedeným pojmům?
Pokud jste se právě ztratili v jednotlivých pojmech, zkusíme si tato kritéria důležitá pro posouzení stejné práce a práce stejné hodnoty, rozdělit do dvou oblastí.
- Kritéria týkající se výlučně výkonu práce (nejsou spojena s osobou zaměstnance).
- Kritéria týkající se osoby zaměstnance.
Kritéria týkající se výkonu práce
- Znalosti a dovednosti vyjadřují míru kvalifikačních, odborných a praktických předpokladů potřebných pro výkon práce.
- Složitost a namáhavost popisuje, jak velké úsilí je při výkonu práce nutné vynakládat v jednotlivých oblastech – fyzické, intelektuální i sociálně-emoční. Sleduje se, do jaké míry práce vyžaduje soustředění, rozhodování, přesnost, koordinaci více činností či zvládání neobvyklých situací. Nejde o vnější podmínky práce, ale o nároky, které samotná povaha činností klade na člověka z hlediska potřebného úsilí.
- Odpovědnost hodnotí, jak závažné dopady mohou mít rozhodnutí a jednání spojené s danou pozicí v různých doménách — za lidi, řízení a výkon, finanční, materiální i nemateriální zdroje. Vyšší odpovědnost se pojí s větším rozsahem pravomocí, mírou samostatnosti a potenciálními důsledky chyb nebo rozhodnutí pro ostatní osoby či organizaci.
- Pracovní podmínky a negativní vlivy práce odrážejí vnější faktory, které mohou práci ztěžovat, zatěžovat nebo zvyšovat její rizikovost. Patří sem fyzikální, chemické, biologické či ergonomické vlivy prostředí i psychosociální zátěž vyplývající z pracovního tempa, stresu, nočních směn nebo emočně náročného kontaktu s lidmi. Nejde jen o samotné úsilí při výkonu práce, ale podmínky, za nichž práce probíhá.
Kritéria týkající se osoby zaměstnance
Zde se již jedná o pracovní výkon (intenzita a kvalita prováděných prací, pracovní schopnosti, pracovní způsobilost) a výsledky práce (množství a kvalita).
Výdělek zaměstnance tedy bude zohledňovat obě zmíněná kritéria. Mezi výdělky zaměstnanců na stejných nebo srovnatelných pracovních pozicích by měly být jen takové rozdíly, které lze odůvodnit ve schopnostech a zkušenostech zaměstnanců. V praxi je běžné přiznávání stejné výše základní mzdy na stejných nebo srovnatelných pozicích (kritérium týkající se výkonu práce – není spojeno s osobou zaměstnance), zatímco výkon a výsledky práce zaměstnance jsou odměňovány v rámci variabilních složek mzdy.
Zaměstnavatelé by měli pochopit, že navýšení variabilní složky mzdy může být obhajitelné u zaměstnanců, kteří již práci vykonávají (o výkonu a výsledcích se již zaměstnavatel mohl přesvědčit). Mzda nově nastupujícího zaměstnance, který bude vykonávat stejnou práci nebo práci stejné hodnoty tudíž nemůže být vyšší než u zaměstnanců stávajících.
Délka praxe či tzv. seniorita
Odměňování na základě seniority je typické pro státní sféru, tedy pro zaměstnavatele odměňující platem. V mzdové sféře je tomu jinak, seniorita sama o sobě nevede k vyšší mzdě. Mzda může být přiměřeným způsobem navýšena pouze za předpokladu, že předchozí zkušenosti zaměstnance, délka praxe či jeho vzdělání mají reálný dopad na kvalitu práce zaměstnance.
Postupy odměňování, které nemají podklad v zákonných kritériích, nemohou být transparentní. V praxi pak neobstojí vyjednávání o mzdě (který zaměstnanec si řekne o vyšší mzdu), vyšší nástupní mzdy pro nové zaměstnance, ani rozdílnost v odměňování podle regionů s odůvodněním pro nižší/vyšší životní náklady.
V navazujících článcích se zaměříme na diskriminaci při poskytování zaměstnaneckých benefitů a samozřejmě na tvorbu mzdových systémů od roku 2027.
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