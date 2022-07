Štěstí v práci na volné noze vám nikdo nedaruje. Jak na něm zapracovat?

Zatímco moderní firmy věnují poměrně velké úsilí well-beingu svých zaměstnankyň a zaměstnanců, a některé dokonce v posledních letech zřídily pozici happiness manažera nebo manažerky, volnonožec je na to sám. Zeptali jsme se proto pro inspiraci podnikatelek na volné noze, co pro vlastní spokojenost dělají a jak se jim daří ve všedních pracovních dnech vnitřní pocit štěstí kultivovat.

Podnikání na volné noze dává svobodu volby

Lenka Laňková je fotografka na volné noze a, jak vypráví, je pro ni důležité především dělat věci, které ji baví, a to způsobem, který jí vyhovuje, s lidmi, které má ráda. To je podle mne základ spokojeného života. A platí to i v práci. Právě z toho důvodu jsem si vybrala práci na volné noze, která mi dává větší svobodu volby, říká.

A protože se každý vyvíjí, považuje za užitečné si čas od času přehodnotit své pracovní cíle a návyky a v případě potřeby je změnit, protože to podle ní někdy může být velká úleva. Zásadní je pro mne nesklouznout do rutiny, stále rozvíjet sebe a své dovednosti a zejména si udržovat kreativní přístup, který mě nesmírně nabíjí, dodává a připomíná, že se také snaží být na sebe hodná a nastavit hranice svému perfekcionismu, aby sloužil on jí a nikoliv naopak. A jelikož žiji ve velkoměstě, dopřávám si pravidelně alespoň chvilku relaxace v přírodě, dodává.

Co nevyhovuje, přehodnoťte a změňte

Lenka Eidlpesová se na volné noze věnuje józe a aromaterapii a i podle ní je první krok k tomu, aby byl člověk v samostatném podnikání šťastný, vybrat si takovou práci, která ho naplňuje a v níž se realizuje. Pokud tomu tak není, je čas na revizi, na pohled do své duše a na menší či větší změny v podnikání ve smyslu struktury, organizace, směřování a podobně, uvádí s tím, že v takové situaci může pomoci i meditační aktivita. Nemusí se jednat o dlouhé nehybné tiché sezení ve zkříženém sedu. Můžete se třeba vydat na procházku do přírody, jít si zaběhat nebo zaplavat. Cokoli, při čem budete o samotě a budou vám volně proudit myšlenky. Své postřehy si zaznamenejte, abyste s nimi následně mohl nebo mohla dále pracovat, doporučuje.

Pohyb a práce s tělem totiž podle zkušeností z její praxe napomáhají odvést přílišnou pozornost z přetížené hlavy. Inspirace, která přichází během soustředění na práci s tělem, je nezatížená obavami, předsudky a jinými omezujícími skutečnostmi, vysvětluje svůj přístup s tím, že taková inspirace představuje intuitivní vedení k tomu, v čem bude podnikateli nebo podnikatelce nejlépe.

Pro dobrý pocit v práci je důležité vnitřní nastavení

Monika Jánská se zabývá také astrologií, především však již dlouhá léta působí jako učitelka angličtiny, učí děti i dospělé. Její freelancerovský pracovní rok kopíruje školní, ve svém podnikání si drží dva měsíce letního volna, i když přiznává, že nastartovat po prázdninách zase další pracovní rok ji občas stojí hodně vnitřní motivace. Vždycky jsem s tím bojovala, ale pak mi došlo, že jde jen o to, jak si to nastavím v hlavě. Začala jsem se soustředit hlavně na to, co je pozitivní, že se zase uvidím s lidmi, které učím, a popovídáme si o tom, co přes léto zažili, sdílí svůj tip nasměrovaný k tomu, že pro dobrý pocit v práci je nejdůležitější vnitřní nastavení.

Zakročte proti rutině a neberte si věci osobně

Aby pro ni i po letech byla práce stále zajímavá a nepropadala v ní rutině, snaží se do práce vnášet stále nové věci. A v tom mám při učení angličtiny neomezené pole možností. Sama se stále dozvídám něco nového a tím pádem mě práce stále baví, vypráví a upozorňuje, že v tom hraje důležitou roli i to, že neučí z klasických učebnic, ale připravuje materiály a způsoby učení klientům na míru podle toho, co potřebují nastudovat nebo zlepšit. Někdy pro výuku napíšu i nějaký vlastní anglický text. Baví mě, že na hodinách opravdu něco tvořím, a motivuje mě odezva od klientů, říká a dodává, že motivací pro ni je i každý nový student, který za ní přijde s nadšením pro učení jazyka.





Zároveň přiznává, že někdy je lidmi trochu zahlcená, hlavně v době, kdy má v učení největší nápor a učí od rána do večera. Dříve jí bralo hodně času, energie a entuziasmu to, když jí studenti a studentky hodiny rušili nebo přesouvali. Brávala jsem si to osobně a řešila, jestli jsem něco neudělala špatně. Pak mi ale došlo, že nemá smysl se tím zatěžovat, že v tom není nic osobního, lidé jsou prostě hodně zaneprázdnění a k mé práci to zkrátka patří, dodává.

Hledejte spřízněné duše, s nimiž si můžete o práci popovídat

Dlouhou zkušeností práce jako OSVČ si prošla také psycholožka Jitka Nesnídalová. Na jednu stranu je člověk šťastný za svoji nezávislost a že může dělat věci 100 % pouze podle vlastního uvážení, na druhou stranu jsem někdy postrádala možnost s někým ze stejného oboru diskutovat o pracovních záležitostech a cítit vzájemnou podporu od spolupracovníků, přiznává Jitka, podle níž proto je pro volnonožce důležité vyhledávat ve volném čase společnost spřízněných lidí, vykompenzovat tak osamělou práci a získat možnost si o své práci s někým popovídat. Pokud na člověka padne splín ze samoty v práci, pak doporučuji si vždy znovu vědomě zopakovat, jaké má ta práce výhody. Propojit se se svým nitrem, zklidnit se a načíst si tam svoje jedinečné off-line zprávy o tom, zda je člověk na správném místě a dělá správné věci, přičemž když ucítí toto vnitřní potvrzení, vždy ho to posílí, uvádí.

Ze své zkušenosti upozorňuje i na důležitost dodržování zásad psychohygieny, která umožní dočerpat zdroje spotřebované při práci. Stejně jako dodržujeme každý den běžnou hygienu, je nutné pečovat i o mentální hygienu tak, jak je komu blízké. Vynikající je sport, řízené relaxace, meditace, procházka v lese, vždyť už po pouhých 20 minutách pobytu v lese významně poklesne hladina stresového hormonu kortizolu, připomíná.

3 další tipy pro štěstí i prevenci vyhoření

Za velkou výzvu v samostatném podnikání označuje Lenka Eidlpesová téma hranic, například v rozdělení pracovního a osobního času nebo ve smyslu snahy o dokonalost, a také při práci s neúspěchem. To jsou témata, která dokážou způsobit velkou nespokojenost, uvádí a přidává tři doporučení nejen pro to, jak dosáhnout v práci pocitu štěstí, ale také jako prevenci vyhoření: