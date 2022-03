Stovky Ukrajinců našly zázemí v hotelech. Provozovatelé jim vycházejí vstříc

Stát přispívá na ubytování krajům

Kompenzační příspěvek činí momentálně 200 korun na osobu za noc včetně stravy a v případě hromadného ubytování, které kraj zajistí v soukromých penzionech či hotelech, bude kompenzace 250 Kč na osobu za noc a kraj bude moci svým rozhodnutím příspěvek navýšit. Ministerstvo vnitra zdůrazňuje, že tento kompenzační příspěvek je pro kraj, nikoliv pro soukromé provozovatele ubytovacích zařízení, s tím, že přerozdělení příspěvku je tedy na kraji a v jeho kompetenci. Pokud si provozovatel do penzionu či ubytovny nastěhuje občany z Ukrajiny bez předchozí smlouvy a domluvy s krajem, nemá na příspěvek od kraje nárok.

Dále uvádí, že je nepřípustné, aby ubytovatelé kvůli vidině finančního příspěvku vystěhovávali současné nájemníky. Vyzýváme soukromé poskytovatele ubytování, aby nabízeli jen volné ubytovací kapacity. V žádném případě by kvůli tomu neměli nikoho vystěhovávat. Nedovolíme, aby někdo kšeftoval s lidským utrpením. Příspěvek není za účelem zisku, ale proto, abychom se dokázali postarat o ženy a děti utíkající před válkou, zdůrazňuje ministr vnitra Vít Rakušan.

Jako jedni z prvních nabídly ubytování Pytloun hotels

Česká hotelová síť PYTLOUN HOTELS v současné době provozuje přes deset hotelů v celé republice. Na začátku března oznámila, že pro uprchlíky z válkou zkoušené Ukrajiny nabízí a připravuje ubytování. První rodiny zdarma ubytovali v Grand Hotelu Imperial v Liberci a Pytloun Hotelu Liberec a další kapacity byli připraveni upravit k nastěhování v Penzionu Union v Harrachově a v bývalém Wolkerově sanatoriu (Lesní vile) v Harcově. Společnost se zároveň rozhodla přestat ve svých hotelech ubytovávat hosty z Ruska a Běloruska (vyzývala k tomu i další hotely a penziony v ČR) a také oznámili bojkot veškerého ruského a běloruského zboží a surovin v síti PH.

Vyjádření však posléze doplnili s tím, že jejich stanovisko nemá být použito ve smyslu diskriminace či rozdělování společnosti apod. Lukáš Pytloun, generální ředitel a majitel sítě PYTLOUN HOTELS, na Facebooku popsal, že neakceptují fakt, ze poskytují ubytování ukrajinským uprchlíkům, kteří jsou v naprosto šílené situaci, a zároveň ubytovávají ve stejném hotelu Rusa sympatizujícího s napadením Ukrajiny. Předchází tím i případným konfliktům v hotelu. Chápou také, že ne každý host s ruským pasem souhlasí s prezidentem Putinem. Pokud nám dotyčný potvrdí, že s invazí nesouhlasí, budeme mu věřit a bude to legitimní důvod jej ubytovat, stejně jako Rusa/Bělorusa, který před tímto režimem utíká nebo je pronásledovaný za své politické smýšlení. Pomáháme lidem, kteří jsou v momentální nouzi, to je priorita, nic jiného nás k tomuto kroku nevedlo, dodává.

Server Liberecká drbna uvedl, že hotelová síť Pytloun hotels ubytovala od začátku krize kolem 50 uprchlíků z Ukrajiny, a to zatím zdarma. Podle Lukáše Pytlouna schválený příspěvek 250 korun na osobu nepokryje náklady na ubytování v hotelích vyšší kategorie, ale zajímavý by mohl být pro provozovatele penzionů nebo turistických chat, kde jsou náklady nižší. Přesto chtějí nabídnout penzion v Harrachově. K dispozici je tam i kuchyně, to je pro ně přijatelnější než dlouhodobě bydlet v hotelu, kde si ani uvařit nemohou, doplnil.

Hotel Styria nabízí ubytování i další pomoc

Hotel Styria ve Chvalovicích nedaleko Znojma se rozhodl uprchlým maminkám a dětem z Ukrajiny pomoci poskytnutím dočasného ubytování, ale také stravy, léků, základních životních potřeb a podobně. Navíc shání humanitární pomoc a plánují zajistit brigádu pro ty, kteří budou schopni pracovat. Bez pomoci spoluobčanů však zmůžou pramálo a tak založili plně transparentní účet u České spořitelny. Obracíme se na vás o pomoc ve formě finančního příspěvku v jakékoli výši. Vybrané prostředky budou užity zčásti na ubytování (sami poskytujeme příspěvek ve formě úlevy většinové části – první rodině jsme již přispěli 27 400 Kč), zčásti na transport uprchlých matek s dětmi, stravu, základní potřeby, běžné léky atd., popisují na webu.

Jak informovaly Hospodářské noviny, právě provozovatelé tohoto hotelu Lukáš a Miloš Antošovi patřili mezi ty, kteří si do jejich ubytovny nastěhovali občany z Ukrajiny bez předchozí domluvy s krajem. Když předložili nabídku svých kapacit Správě uprchlických zařízení ministerstva vnitra, nikdo se jim neozval a oni začali uprchlíky z Ukrajiny aktivně ubytovávat sami. Po měsíci však zjistili, že nevystačí s financemi, nevěděli, co dál, a požádali o pomoc stát. Kvůli tomu, že nebyli evidováni, by neměli mít na kompenzace nárok, ale kraj tuto situaci nakonec vyřešil tak, že jim poskytl smlouvu na ubytovací příspěvek.

Psali jsme: Novinky v legislativě upravující pomoc ukrajinským uprchlíkům na území ČR

Prostory ministerstva vnitra jsou k dispozici

Hotel Jánošík ve Špindlerově mlýně patří právě mezi ty spadající pod ministerstvo vnitra a na základě jeho rozhodnutí je do odvolání uzavřen a určen pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Hotel musel zrušit rezervace a jeho ředitel Stanislav Herman pro Krkonošský deník řekl, že početná skupina z Ukrajiny přijela 6. března a jejich umístění zajistilo koordinační centrum v Hradci Králové. Hotel jsme museli vyklidit a připravit ho pro uprchlíky. Lidé to pochopili, žádné problémy nebyly. Hosté, které jsme tady měli ubytované, se k tomu postavili dobře. Pochopili situaci. Bez problémů opustili hotel, upřesnil.

V Ústí nad Labem vše funguje