Středula šlápl vedle, OSVČ odvádějí na zdravotním pojištění více, než vyčerpají

Do OSVČ se před týdnem obul šéf odborů Josef Středula, podle kterého přečerpávají systém zdravotního pojištění a měly by do něj odvádět více. Své prohlášení Středula ještě okořenil větou o tom, že by OSVČ dle „odvodové logiky“ měly dostávat jen třetinovou sádru nebo třetinu srdeční chlopně. Středulova teze o přečerpávání systému zdravotního pojištění od OSVČ má však jednu vážnou trhlinu, není totiž pravdivá. Jak ukazují statistiky Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), které má server Podnikatel.cz k dispozici, odvádí OSVČ do systému zdravotního pojištění více, než za ně zdravotní pojišťovny zaplatí na zdravotních nákladech. V případě Všeobecné zdravotní pojišťovny, největší tuzemské pojišťovny v ČR, jde dokonce o dvojnásobek.

Pro OSVČ podle Středuly jen třetinová sádra

Po nedávné jednání se členy vlády dal o sobě opět vědět předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, který prohlásil, že OSVČ přečerpávají systém zdravotního pojištění. Jestliže ve zdravotnictví chybějí prostředky, jestli je jasné, že OSVČ generálně přečerpají to, co do systému vloží, a nejsou solidární s nikým, tak požadujeme, aby došlo k nápravě této situace. Čím déle se to bude odkládat, tím déle bude trvat, než se do zdravotnictví dostane adekvátní částka, prohlásil podle iDNES šéf odborů. Následně Středula dodal, že jestliže platí OSVČ třetinu, co ostatní, bylo by normální logické vysvětlení, že dostanou jenom třetinu sádry nebo třetinu srdeční chlopně.

Realita? OSVČ systém nepřečerpávají

Server Podnikatel.cz v návaznosti na Středulova slova oslovil všechny zdravotní pojišťovny, aby poskytly statistiky ohledně odvodů OSVČ a nákladů, které na zdravotní péči OSVČ musí platit. Některé pojišťovny nedokázaly segmentaci zdravotních nákladů podle druhu ekonomické činnosti poskytnout. Informaci, kolik ročně uhradíme za zdravotní péči OSVČ, vám nemohu poskytnout, neboť takovou statistiku nevedeme, uvedla serveru Podnikatel.cz Hana Kadečková, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky. Náklady na zdravotní péči naše pojišťovna nesleduje dle kategorií plátců, ale dle věkové kategorie a diagnózy, případně tzv. nákladné diagnózy, připojil se Petr Kvapil, asistent ředitelky Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

Serveru Podnikatel.cz se však podařilo získat data VZP, největší české tuzemské zdravotní pojišťovny, která má více než 6 milionů klientů. Jde tedy o relevantní statistiky, které navíc dokládají data OZP, další velké tuzemské zdravotní pojišťovny. I OZP totiž požadovaná čísla poskytla. Jak ukazují data VZP i OZP, OSVČ do systému zdravotního pojištění odvedou větší částky, než za ně pojišťovny zaplatí na zdravotních nákladech. Získané statistiky se navíc týkají těch OSVČ, kteří si vydělávají pouze jako OSVČ. Ve statistikách tedy nejsou započítány OSVČ, které mají souběh se zaměstnáním, nebo za ně případně pojistné platil také stát (studenti, důchodci). Tyto OSVČ totiž mají dvojí odvody, jedny jako OSVČ a druhé od zaměstnavatele či státu, ale pouze jedny zdravotní náklady.

Co se týče VZP, tak ta v roce 2013 evidovala přibližně 300 tisíc pojištěnců, kteří byli pouze OSVČ. Tito pojištěnci zaplatili na pojistném 6,5 miliardy korun a za péči o ně VZP uhradila 3 miliardy korun. Tedy spotřebovali polovinu zaplaceného pojistného. Průměrná platba pojistného byla přes 22 tisíc Kč a průměrné náklady přes 10 tisíc Kč, doplnil serveru Podnikatel.cz Oldřich Tichý, mluvčí VZP. I statistiky OZP ukazují, že OSVČ zaplatí na pojistném více, než pojišťovny stojí na zdravotních nákladech. Za rok 2014 evidovala OZP 41 902 OSVČ, které na pojistném zaplatily přes 666 milionů korun. Výdaje na tyto OSVČ ale činily “jen” 462 milionů korun.

Odvody OSVČ a náklady OZP na OSVČ Rok Počet OSVČ Příjmy z pojistného OSVČ (v Kč) Výdaje na OSVČ (v Kč) 2010 40 995 894 530 413 439 419 299 2011 40 298 896 552 635 426 050 345 2012 41 314 917 021 049 437 376 839 2013 40 704 615 241 644 442 521 766 2014 41 902 666 033 449 462 199 489

Data VZP a OZP ukazují, že OSVČ systém zdravotního pojištění nepřečerpávají a naopak do systému, stejně jako zaměstnanci, odvádí více, než z něj čerpají. Každopádně z dat vyplývá, že bilance OSVČ je významně kladná, jsou solidárními plátci a řečeno s trochou nadsázky „by měly možná právo ne na 1/3 sádry, ale i na sádru značně nadstandardní, komentoval Mario Böhme, mluvčí OZP.

Zároveň nicméně platí, že i zaměstnanci platí na pojistném více, než ze systému dostanou. Pouze zaměstnanci (bez souběhů) zaplatili za rok 2013 celkem 58 miliard korun a spotřebovali 17,5 miliardy korun.

Středula zapomíná na solidárnost systému

Zároveň ale zástupci zdravotních pojišťoven dodávají, že systém zdravotního pojištění je nastaven jako solidární. Tedy jsou solidární zdraví s nemocnými, mladí se starými, lidé v produktivním věku s lidmi v neproduktivním věku (děti, důchodci), a to jak na příjmové stránce, tak na výdajové. Některé skupiny do systému přispívají, jiné z něj berou. Do systému veřejného zdravotního pojištění přispívají zaměstnavatelé (odvádějí současně za firmy i zaměstnance), OSVČ, OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů) a stát (hradí pojistné za děti, důchodce). Celý systém je navíc deformován 100% přerozdělením prostředků, jakousi pseudosolidaritou mezi zdravotními pojišťovnami, vysvětlila Elenka Mazurová, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.