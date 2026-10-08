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Superdávka má od října nová pravidla. Máme kalkulačku, která vám ji spočítá

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
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Ilustrační obrázek
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Změny v superdávce mohou ovlivnit výši podpory domácností, které už dávku pobírají, i lidí, kteří o ni teprve žádají. Nově se například jinak zohledňuje bydlení podle regionu a větší ochranu dostávají samoživitelé s dětmi.
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Na otázku, kolik peněz ze superdávky můžete dostat, neexistuje jednoduchá odpověď. U každé domácnosti se částka počítá zvlášť a rozhodují o ní příjmy, počet členů domácnosti, náklady na bydlení i další okolnosti. Právě proto může stejná změna pravidel dopadnout na dvě domácnosti úplně jinak.

Kolik změny znamenají právě pro vaši domácnost? Spočítat si to můžete v naší kalkulačce.

Pro stávající příjemce je důležité, že kvůli říjnovým změnám nemusí podávat novou žádost. Úřad práce jejich nárok přehodnotí v rámci pravidelné kontroly. V říjnu přitom vychází z příjmů a uhrazených nákladů na bydlení za červenec, srpen a září 2026. 

Příjemci ale musí dodat požadované údaje a doklady. Kdo používá portál Jenda, může potřebné informace řešit elektronicky.

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Samoživitelé mají nově větší ochranu

Jedna z nejvýraznějších změn se týká samoživitelů. Za zranitelnou domácnost se nově považuje také domácnost samoživitele, který pečuje o dítě až do 15 let věku. Dosud byla hranice sedm let. 

To může mít vliv na výpočet podpory, například právě u nákladů na bydlení. Neznamená to ale automaticky, že každý samoživitel dostane vyšší částku. Výše dávky se vždy počítá podle konkrétní situace celé domácnosti.

Bydlení se bude počítat podle okresu

Mění se také takzvané normativy na bydlení. Dosud se při jejich stanovení vycházelo ze tří širokých kategorií obcí podle velikosti. Od října se normativy určují podle 77 okresů. 

Důvodem jsou velké rozdíly v cenách bydlení v různých částech Česka. Nové nastavení má lépe odpovídat tomu, kolik lidé v jednotlivých regionech za nájem skutečně platí.

U běžných domácností se při stanovení normativu používá 50. percentil nájemného v daném okrese, u zranitelných domácností 75. percentil. Právě to může u některých domácností změnit částku, která se při výpočtu dávky na bydlení zohlední.

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Zvyšuje se také životní minimum

Do výpočtu se promítá i zvýšení životního minima. U jednotlivce se od 1. října zvyšuje z dosavadních 4 860 na 5 500 korun měsíčně. Částky pro děti se nemění. 

Ani tady ale neplatí jednoduché pravidlo, že zvýšení životního minima automaticky znamená vyšší superdávku. Výše podpory závisí na příjmech a dalších poměrech celé domácnosti.

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Spočítejte si, na jakou částku můžete dosáhnout

Nová pravidla proto mohou jedné domácnosti dávku zvýšit, jiné ji naopak nezmění. Rozhoduje konkrétní příjem, počet lidí v domácnosti, děti, bydlení a další okolnosti.

workshop ChatGPT

Pro rychlou orientaci jsme proto připravili kalkulačku superdávky. Zadejte údaje o své domácnosti a zjistěte, zda by vám podle nových pravidel mohla dávka náležet a v jaké přibližné výši.

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Normativní nájemné se od 1. 10. 2026 určuje podle okresu, ve kterém domácnost bydlí.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky dle zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.

Výsledek kalkulačky je pouze orientační. O skutečném nároku a konečné výši dávky rozhoduje Úřad práce na základě správního řízení a ověření všech rozhodných skutečností. 

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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