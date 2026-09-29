Superdávka se od října mění. Nová pravidla se týkají i těch, kteří už požádali

Pro stávající příjemce je důležité především to, že kvůli změnám nemusí podávat novou žádost. Úřad práce jejich nárok znovu posoudí v rámci pravidelného přehodnocení. V říjnu přitom bude vycházet z příjmů a uhrazených nákladů na bydlení za červenec, srpen a září 2026.
Změny se mohou týkat i těch, kteří už dávku dostávají
Jednou z novinek je širší ochrana samoživitelů. Zranitelnou domácností bude nově také domácnost samoživitele, který pečuje o dítě až do 15 let. Dosud byla hranice sedm let. Zařazení mezi zranitelné osoby může ovlivnit například způsob, jakým se při výpočtu zohledňují náklady na bydlení. Výsledná částka ale bude vždy záviset na konkrétní situaci domácnosti.
Mění se také způsob stanovení takzvaných normativů na bydlení. Zatímco dosud se vycházelo ze tří kategorií obcí podle jejich velikosti, nově se budou normativy určovat podle jednotlivých okresů. Cílem je lépe zohlednit rozdíly v cenách bydlení v různých částech Česka.
Další změna souvisí se životním minimem. Od října se částka pro jednotlivce zvýší z 4860 na 5500 korun. U dětí se životní minimum nemění. Ani tato změna ale automaticky neznamená, že každému příjemci vzroste superdávka. Nárok i její výše se dál počítají podle příjmů, majetku a situace celé domácnosti.
Co tedy čekat v říjnu?
Pro stávající příjemce je říjen důležitý právě kvůli novému přepočtu. Úřad práce znovu posoudí nárok podle rozhodných údajů a do výpočtu už promítne také nová pravidla.
Žádost kvůli změnám znovu podávat nemusíte. Je ale potřeba doložit požadované příjmy a náklady na bydlení za předchozí tři měsíce. Kdo využije Jendu, může potřebné údaje dodat elektronicky a sledovat stav svého případu online.
Změny se tedy netýkají jen budoucích žadatelů. Pokud už superdávku pobíráte, právě říjnové přehodnocení ukáže, jak se nová pravidla promítnou do vaší konkrétní domácnosti.