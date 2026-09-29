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Superdávka se od října mění. Nová pravidla se týkají i těch, kteří už požádali

Jana Knížková
Dnes
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Muž počítá české bankovky, v rukou má několik 2000covek a jednu bankovku 5000cové hodnoty
Autor: Shutterstock
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Od října se mění pravidla pro výpočet superdávky. Úpravy mají zohlednit například situaci samoživitelů nebo rozdílné ceny bydlení v jednotlivých regionech. Změny se ale netýkají jen lidí, kteří o dávku teprve požádají. Promítnou se také do přehodnocení nároku u lidí, kteří už superdávku pobírají.
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Pro stávající příjemce je důležité především to, že kvůli změnám nemusí podávat novou žádost. Úřad práce jejich nárok znovu posoudí v rámci pravidelného přehodnocení. V říjnu přitom bude vycházet z příjmů a uhrazených nákladů na bydlení za červenec, srpen a září 2026. 

Změny se mohou týkat i těch, kteří už dávku dostávají

Jednou z novinek je širší ochrana samoživitelů. Zranitelnou domácností bude nově také domácnost samoživitele, který pečuje o dítě až do 15 let. Dosud byla hranice sedm let. Zařazení mezi zranitelné osoby může ovlivnit například způsob, jakým se při výpočtu zohledňují náklady na bydlení. Výsledná částka ale bude vždy záviset na konkrétní situaci domácnosti.

Mění se také způsob stanovení takzvaných normativů na bydlení. Zatímco dosud se vycházelo ze tří kategorií obcí podle jejich velikosti, nově se budou normativy určovat podle jednotlivých okresů. Cílem je lépe zohlednit rozdíly v cenách bydlení v různých částech Česka. 

Další změna souvisí se životním minimem. Od října se částka pro jednotlivce zvýší z 4860 na 5500 korun. U dětí se životní minimum nemění. Ani tato změna ale automaticky neznamená, že každému příjemci vzroste superdávka. Nárok i její výše se dál počítají podle příjmů, majetku a situace celé domácnosti.

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Co tedy čekat v říjnu?

Pro stávající příjemce je říjen důležitý právě kvůli novému přepočtu. Úřad práce znovu posoudí nárok podle rozhodných údajů a do výpočtu už promítne také nová pravidla.

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Žádost kvůli změnám znovu podávat nemusíte. Je ale potřeba doložit požadované příjmy a náklady na bydlení za předchozí tři měsíce. Kdo využije Jendu, může potřebné údaje dodat elektronicky a sledovat stav svého případu online. 

Změny se tedy netýkají jen budoucích žadatelů. Pokud už superdávku pobíráte, právě říjnové přehodnocení ukáže, jak se nová pravidla promítnou do vaší konkrétní domácnosti.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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