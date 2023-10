Svatební byznys postihl covid i inflace. Jaká byla tedy letošní sezóna?

Každá sezóna je jiná

Podle Jany Kubáčové ze Svatebníagentka.cz byla letošní svatební sezóna skvělá. Na jaře vydala svatební podcasty s názvem „Plánování svatby“ a nejen díky nim si kromě klasických svateb užila i spousty symbolických svatební obřadů a několik obnovení slibu po letech i zásnub na míru. Klienti mi stále častěji dávají velkou důvěru, a to se pak celkově odrazí na jejich dni D, který spousta jejich hostů pak hodnotí slovy: „Tak tohle byla ta nejlepší svatba, na jaké jsem kdy byl/a“. Jsem za to moc ráda, dodává.

Světlana Uldrichová z Boutique Weddings vysvětluje, že každá svatební sezóna je úplně jiná než ta předchozí s tím, že jestliže loňská sezóna byla neúspěšnější sezónou všech dob, tak ta letošní byla zcela jiná, i když o nic méně náročnější. Svateb bylo podstatně méně. Nicméně klienti byli velice nároční, upřesňuje s tím, že letos zorganizovali spoustu krásných svateb, dokonce i první zahraniční svatbu v Itálii, která dopadla fantasticky. Také Petra Šafránková, Senior event coordinator ze svatební a eventové agentury Easy Wedding, uvádí, že hlavní sezóna byla slabší oproti loňskému roku, a to zejména v letních měsících, jako je červenec a srpen. Domníváme se, že hlavní vliv bylo zdražení, a to ve všech sférách zhruba o 30 %, zejména pronájmy, které se pohybují od 30 do 100 tisíc, myslí si.





Rozpočty se zvýšily o desítky procent

Petra Šafránková vyjmenovává, že zdražování se projevilo ve všech oblastech a někdy i nesmyslně: květiny, catering, pronájmy, služby dodavatelů, jako jsou MUAH (make-up and hair), foto, video, pronájmy, prsteny atd. My jsme také dostali zdražený pronájem skladu, platíme více za právní servis, účetní, cestovní výdaje (v místě podnikání klientovi neúčtujeme nic), ale inventář máme již léta za stejnou cenu. Nezdražili jsme ani servis služeb, popisuje dále. Inflace, ale i covid náš obor postihly zásadním způsobem. Budgety na svatby se zvýšily o 50 %, některé obory jako je cateringy, cukráři, floristé, musely zdražit zásadním způsobem, neboť se zdražily vstupy, ale i lidská síla, přidává Světlana Uldrichová. Podle Jany Kubáčové je důležité s tím umět pracovat a nedá se říci, že by obecně šly jedny položky více nahoru než jiné, ale spíše je evidentní, že zdražilo úplně všechno. Rozpočty se tak oproti těm o 2 roky zpátky a dále aktuálně liší minimálně o několik desítek tisíc korun.

Je potřeba pracovat s preferencemi klientů

Klienti Boutique Weddings ze svých přání neslevují a oni tak navýšili rozpočty. Jana Kubáčová přiznala, že museli přistoupit k mírnému zdražení jejich služeb, ale také jinak pracovat s preferencemi klientů. Pokud například někomu nevadilo ušetřit na sladkém baru, objednali jsme místo něj frgály a donuty z místní pekárny. Když jinému páru tolik nezáleželo na kameramanovi, ale přesto video chtěli, oslovili jsme studenty VŠ atp., prozradila. Také Petra Šafránková zmiňuje, že se šetřit dá, klientům to umožňují a hledají vhodné varianty, jimiž se snaží peníze ušetřit. Nicméně se na nás obracejí spíše ti, kteří se svatbou nechtějí mít tolik starostí, chtějí ji komplet, nechtějí trávit čas čtením recenzí a hledáním vhodných dodavatelů, od nás mají záruku spolehlivosti, mohou si vybrat z cenové škály a stále mají kvalitu zaručenou, popisuje.



Požadavky párů jsou stále větší

Zástupkyně svatebních agentur se shodují, že se mění poptávka a požadavky jejich klientů. Jak zmiňuje Petra Šafránková, oznámení už třeba není jen papírové, rozšiřuje se pole barevnosti, nábytku atd. Klienti jsou více odvážní. Ti, kteří na to mají peníze, investují více do zábavy, dárků, shrnuje. Produkce ohledně svatby je čím dál rozsáhlejší, co se týká technických vymožeností, designu, zábavy, program je více propracovanější, technická řešení náročnější apod. Zkrátka na svatby jsou klienti ochotni vynaložit čím dál víc financí a tomu odpovídá i rozsah produkce, vysvětluje Světlana Uldrichová. Jana Kubáčová podotýká, že požadavky a nároky párů jsou rok od roku vyšší, ale na druhou stranu si spousta párů už uvědomuje přínos svatební agentky.

Trendy se podle ní mění s každým rokem a nejvíce se týkají míst, kde se svatby konají (aktuálně hlavně stodoly, statky, usedlosti atd.), barevného ladění svateb (letos pudrové a přírodní tóny), témat svateb (stále se ještě v popředí drží bohostyl a pomalu se tíhne i k industriálu) nebo akcentům na doprovodný program (například. dříve tolik populární ohňostroje nahradily spíše investice do chill out zón).

Agentury se nenudí

V Boutique Weddings nyní dokončují sezónu 23 a zároveň již plánují sezónu 24. Easy Wedding fungují i jako půjčovna nábytku a dekorací, zajišťují také narozeninové oslavy, tematické párty a vánoční večírky, takže mívají sezónu vykrytou. Jana Kubáčová říká, že během sezóny vede hektický život, kdy občas přemýšlí, jestli jí dvě malé dcery a manžel za chvíli nezačnou vykat. Mimo sezónu se pak věnuje pořádání kurzů pro svatební koordinátorky, poradenství novým svatebním místům nebo těm, které se ještě tolik „nerozjely“ s počáteční agendou, a ideálním nastavením spolupráce s klienty a spoustě dalších věcí. Takže se rozhodně nenudím. Naštěstí není nic, co by mi aktuálně komplikovalo fungování. Nejspíše proto, že máme skvělou účetní a nové klienty mi přináší nejen reference, ale taky samotné působení na svatbách, kde nás ti budoucí vidí v akci, dodává.