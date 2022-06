Svátky a nový rok změní výplatní termíny důchodů. Některé dorazí později

Jak správně vypočítat pokles tržeb?

Abyste měli nárok na kompenzační bonus, musíte splnit snížení tržeb minimálně o 30 %. Podnikatelé navíc nesmí zapomenout na to, že kromě 30% poklesu tržeb musí splnit i to, že z omezené činnosti plyne většina jejich příjmů. U společníků s.r.o. navíc musí tuto podmínku splnit jak firmy, tak společník. Konkrétní ukázky výpočtu poklesu tržeb jsou dostupné v souhrnném článku.

Změny ve výplatách důchodů

Letošní vánoční svátky mírně posunou termín výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích) důchodů. Důchody, které mají být vyplaceny na Štědrý den, tedy v pátek 24. 12. 2021, budou vyplaceny ve čtvrtek 23. 12. 2021. Klienti České správy sociálního zabezpečení, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. a 4. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech dne 4. ledna 2022 (ve výjimečných případech až následující pracovní den, tj. dne 5. ledna 2021). Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 6. den v měsíci, už obdrží lednovou splátku v řádném termínu. Jedná se o mimořádné opatření.

V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodu běžným způsobem a klienti s výplatním termínem stanoveným na 2. den v měsíci budou mít nejpozději tento den výplatu důchodu na svých osobních účtech.

Paušální daň může ušetřit až 100 tisíc korun ročně

OSVČ mohou paušální daní ušetřit až 100 tisíc korun. Záleží nicméně na výši výdajového paušálu, který OSVČ uplatňuje. Pro OSVČ s 80% paušálem je přechod na paušální daň nevýhodný a nezávisle na dalších slevách by na něm prodělaly. U OSVČ s 60% paušálem, které nemají děti, nebude stačit ani příjem 500 tisíc korun, aby na paušální dani vydělaly. U OSVČ s 40 % bez dětí budou zase potřeba příjmy přesahující 400 tisíc korun. Vyplývá to z výpočtů serveru Podnikatel.cz.

Co má dělat zaměstnanec, kterému vyšel pozitivní test?

Od pondělí 29. listopadu 2021 bylo opět zavedeno povinné testování ve firmách, které musí proběhnout jedenkrát týdně. Pokud se zaměstnanec testu podrobí a výsledek je pozitivní, musí okamžitě informovat zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti v práci, opustit pracoviště a ihned informovat o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil. V opačném případě je nutné upozornit svého registrujícího praktického lékaře.

Nezapomeňte na změnu paušální daně pro rok 2022

Rok 2022 přinese u paušální daně zásadní změnu, na kterou musí poplatníci myslet. Jedná se o její výši. Pokud ji hradí bankovním převodem, neměli by zapomenout částku změnit. V paušálním režimu se pro rok 2022 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově bude činit 5 994 Kč. To se týká živnostníků, kteří vstoupili do paušálního režimu již v roce 2021 a splňují podmínky paušálního režimu i pro rok 2022.