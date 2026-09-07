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Svědci už nebudou pro úřady zaměstnanci. Stát mění pravidla

Jana Knížková
Dnes
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Soška spravedlnosti a za ní sedí žena.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Jdete jako svědek k soudu nebo jinému úřadu a dostanete náhradu za výdělek, o který jste kvůli tomu přišli? Stát kvůli této platbě dosud ukládal orgánům veřejné moci poměrně zvláštní administrativní povinnost. Svědka musely kvůli vyplacenému svědečnému evidovat jako zaměstnance a údaje o platbě posílat prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení. To se nyní mění.
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Pokud je člověk předvolán jako svědek, může mu vzniknout nárok na náhradu ušlého výdělku. Jde o takzvané svědečné, které mu vyplácí příslušný orgán veřejné moci.

Dosavadní pravidla ale znamenala, že pokud úřad, soud nebo jiný orgán veřejné moci člověku vyplatil pouze tento příjem, musel ho pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) evidovat jako svého zaměstnance. To od 1. ledna 2027 skončí.

Pokud bude člověku vyplaceno pouze svědečné, nebude ho už muset orgán veřejné moci přihlašovat do evidence svých zaměstnanců. Stejně tak nebude muset prostřednictvím JMHZ sdělovat údaje o vyplacené částce ani o jejím příjemci.

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Svědečné se navíc nebude danit

Jak informuje Finanční správa ČR, změna se netýká jen administrativy. Náhrada ušlého výdělku vyplacená přímo orgánem veřejné moci bude od roku 2027 osvobozena od daně z příjmů.

Pro člověka, který svědečné dostane, tak půjde o příjem, ze kterého se nově nebude odvádět daň.

Důležité ale je, že se to týká pouze náhrady ušlého výdělku, kterou vyplácí přímo orgán veřejné moci. Nejde o obecnou změnu pravidel pro náhrady mzdy.

Běžná náhrada mzdy zůstává beze změny

Pokud například zaměstnanec kvůli účasti u soudu nedorazí do práce a jeho zaměstnavatel mu vyplatí náhradu mzdy, nová úprava se na tento příjem nevztahuje.

Stejně tak se změna netýká běžné mzdy. Rozhodující je, kdo peníze vyplácí a o jaký příjem jde. Nová pravidla se vztahují výhradně na náhradu ušlého výdělku, tedy svědečné, poskytované přímo orgánem veřejné moci.

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Finanční správa změnu zohlední už letos

Přestože má být nová úprava účinná od ledna 2027, Finanční správa ČR už nyní uvádí, že s ohledem na očekávanou změnu nebude během roku 2026 vyžadovat prostřednictvím JMHZ vykazování těchto příjmů ani údajů o jejich příjemcích.

Pro svědky samotné tak změna znamená především to, že jejich svědečné nebude kvůli administrativě JMHZ vytvářet vztah, který by je pro účely tohoto systému stavěl do role zaměstnance úřadu. Pro orgány veřejné moci pak odpadne povinnost tyto lidi kvůli jednorázovému svědečnému evidovat a vykazovat.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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