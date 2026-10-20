Systém výplaty důchodů se změní. Zmizí dokonce jedna z dosavadních plateb

Příjemci starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů se budou muset postupně přizpůsobit novému systému výplat. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) plánuje upravit dosavadní pravidla tak, aby jednotlivé splátky odpovídaly celým kalendářním měsícům. Na připravované novinky upozornil server Seznam Zprávy.
Nejviditelnější změnou bude postupné odstranění mimořádného doplatku, který se v současnosti vyplácí při lednovém zvýšení důchodů. Jeho účelem je dorovnat valorizaci za první lednové dny, které současný systém výplat nezahrnuje do běžné lednové splátky.
Proč dnes důchodci dostávají v lednu peníze navíc?
Důchody vyplácené ČSSZ se nyní řídí takzvaným klouzavým měsícem. To znamená, že se konkrétní splátka nevztahuje na celý kalendářní měsíc, ale na období mezi dvěma výplatními termíny. Pokud například člověk dostává důchod vždy desátého dne v měsíci, současná splátka pokrývá období od desátého dne jednoho měsíce do devátého dne následujícího měsíce.
Každoroční lednové zvýšení penzí se v současném systému promítá do výplaty trochu jinak než v dalších měsících. Senioři totiž dostávají také částku, která vyrovnává rozdíl za první lednové dny. Právě tento mimořádný doplatek může způsobit, že na účet v lednu dorazí více peněz než v únoru. Nižší únorová částka ale neznamená, že by stát důchod snížil. Pouze v ní už není zahrnuto jednorázové dorovnání z počátku roku.
Výše doplatku se odvíjí od částky, o kterou se důchod zvýší, a od konkrétního výplatního termínu. Čím později v měsíci důchodce penzi dostává, tím více lednových dnů je potřeba dorovnat.
Od roku 2028 už má být valorizace součástí celé lednové splátky
Podle zveřejněných informací se má nový systém začít zavádět od druhé poloviny roku 2027. Zásadní změna se projeví při lednové valorizaci v roce 2028. Nově se má důchod vztahovat přímo ke kalendářnímu měsíci. Pokud tedy bude mít člověk výplatní termín například desátého dne v měsíci, obdrží v tomto termínu důchod určený za celý daný měsíc. Díky tomu už nebude nutné zvlášť doplácet zvýšení za první lednové dny. Valorizovaná částka bude rovnou zahrnuta do běžné splátky za celý leden.
O peníze důchodci nepřijdou
Změna může na první pohled vyvolávat obavy, že zrušením lednového doplatku přijdou příjemci penzí o část svých příjmů. Takový výklad by však nebyl správný. Doplatek má pouze vyrovnávací funkci. Po přechodu na nový způsob výplaty bude zvýšení důchodu zohledněno přímo v částce určené za celý kalendářní měsíc.
Nejedná se tedy o zrušení valorizace ani o plánované krácení důchodů.
Mění se pouze období, na které je určena jednotlivá měsíční splátka důchodu. Výše měsíčních splátek ani celková roční suma se nemění, oprávněný obdrží v kalendářním roce 12 splátek ve stejné výši, vysvětlila pro Seznamzprávy mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Brenčič.
Koho se změna dotkne?
Nový režim se má vztahovat na důchody vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení. Jiný režim už nyní platí pro důchody vyplácené prostřednictvím některých ministerstev. Ty jsou navázány na kalendářní měsíc, a proto se jich připravovaná úprava týkat nemá.
Součástí plánovaných změn má být rovněž úprava výplatních termínů. Ty by se měly nově soustředit do prvních čtrnácti dnů v měsíci. Cílem je, aby příjemci dostávali peníze za daný měsíc už v jeho první polovině.