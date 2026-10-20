Podnikatel.cz  »  Právo

Systém výplaty důchodů se změní. Zmizí dokonce jedna z dosavadních plateb

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Usmívající se senior, který stojí se založenýma rukama v dílně.
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Výplata důchodů v Česku čeká změna, která se dotkne milionů lidí. Dosavadní systém, při němž se důchod vztahuje k období mezi dvěma výplatními termíny, má nahradit přehlednější model navázaný na kalendářní měsíc.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Příjemci starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů se budou muset postupně přizpůsobit novému systému výplat. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) plánuje upravit dosavadní pravidla tak, aby jednotlivé splátky odpovídaly celým kalendářním měsícům. Na připravované novinky upozornil server Seznam Zprávy.

Nejviditelnější změnou bude postupné odstranění mimořádného doplatku, který se v současnosti vyplácí při lednovém zvýšení důchodů. Jeho účelem je dorovnat valorizaci za první lednové dny, které současný systém výplat nezahrnuje do běžné lednové splátky.

Proč dnes důchodci dostávají v lednu peníze navíc?

Důchody vyplácené ČSSZ se nyní řídí takzvaným klouzavým měsícem. To znamená, že se konkrétní splátka nevztahuje na celý kalendářní měsíc, ale na období mezi dvěma výplatními termíny. Pokud například člověk dostává důchod vždy desátého dne v měsíci, současná splátka pokrývá období od desátého dne jednoho měsíce do devátého dne následujícího měsíce.

Každoroční lednové zvýšení penzí se v současném systému promítá do výplaty trochu jinak než v dalších měsících. Senioři totiž dostávají také částku, která vyrovnává rozdíl za první lednové dny. Právě tento mimořádný doplatek může způsobit, že na účet v lednu dorazí více peněz než v únoru. Nižší únorová částka ale neznamená, že by stát důchod snížil. Pouze v ní už není zahrnuto jednorázové dorovnání z počátku roku.

Výše doplatku se odvíjí od částky, o kterou se důchod zvýší, a od konkrétního výplatního termínu. Čím později v měsíci důchodce penzi dostává, tím více lednových dnů je potřeba dorovnat.

Chybně výpočítaný důchod vás připraví o peníze. Stát vám ale nemusí vrátit vše Přečtěte si také:

Chybně výpočítaný důchod vás připraví o peníze. Stát vám ale nemusí vrátit vše

Od roku 2028 už má být valorizace součástí celé lednové splátky

Podle zveřejněných informací se má nový systém začít zavádět od druhé poloviny roku 2027. Zásadní změna se projeví při lednové valorizaci v roce 2028. Nově se má důchod vztahovat přímo ke kalendářnímu měsíci. Pokud tedy bude mít člověk výplatní termín například desátého dne v měsíci, obdrží v tomto termínu důchod určený za celý daný měsíc. Díky tomu už nebude nutné zvlášť doplácet zvýšení za první lednové dny. Valorizovaná částka bude rovnou zahrnuta do běžné splátky za celý leden. 

O peníze důchodci nepřijdou

Změna může na první pohled vyvolávat obavy, že zrušením lednového doplatku přijdou příjemci penzí o část svých příjmů. Takový výklad by však nebyl správný. Doplatek má pouze vyrovnávací funkci. Po přechodu na nový způsob výplaty bude zvýšení důchodu zohledněno přímo v částce určené za celý kalendářní měsíc.

ČSSZ má formulář, o kterém se málo ví. Pomůže vyřešit otázky kolem důchodu Přečtěte si také:

ČSSZ má formulář, o kterém se málo ví. Pomůže vyřešit otázky kolem důchodu

Nejedná se tedy o zrušení valorizace ani o plánované krácení důchodů. Mění se pouze období, na které je určena jednotlivá měsíční splátka důchodu. Výše měsíčních splátek ani celková roční suma se nemění, oprávněný obdrží v kalendářním roce 12 splátek ve stejné výši, vysvětlila pro Seznamzprávy mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Brenčič.

školení pro účetní listopad

Koho se změna dotkne? 

Nový režim se má vztahovat na důchody vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení. Jiný režim už nyní platí pro důchody vyplácené prostřednictvím některých ministerstev. Ty jsou navázány na kalendářní měsíc, a proto se jich připravovaná úprava týkat nemá.

Součástí plánovaných změn má být rovněž úprava výplatních termínů. Ty by se měly nově soustředit do prvních čtrnácti dnů v měsíci. Cílem je, aby příjemci dostávali peníze za daný měsíc už v jeho první polovině.

Příspěvek 2000 korun navíc k důchodu: Dosáhnou na peníze i předčasní důchodci? Přečtěte si také:

Příspěvek 2000 korun navíc k důchodu: Dosáhnou na peníze i předčasní důchodci?

Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více
Daňové a účetní novinky roku 2027
6. 1. 2027
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).