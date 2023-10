Spotřební daň z lihu poroste rychleji, než se plánovalo, u e-cigaret naopak pomaleji

Jedinou výjimkou je spotřební daň na tabák do vodních dýmek, která klesne. Přinášíme souhrn, jak se spotřební daně v následujících letech změní.

Také spotřební daně se mají zvyšovat

Vládní konsolidační balíček, který minulý týden schválila Poslanecká sněmovna, obsahuje kromě jiného i úpravy spotřebních daní. Ty se týkají jak lihu a tabákových výrobků, tak minerálních olejů.

Zvýšení daně z tabákových výrobků

U tabákových výrobků a souvisejících výrobků aktuálně platí následující sazby spotřební daně:





Stávající výše spotřební daně z tabákových výrobků apod. Cigarety 30 % z maloobchodní ceny + 1,97 Kč/kus nebo min. 3,52 Kč/kus Zahřívané tabákové výrobky 3 Kč/g Tabák k ručnímu balení cigarety 3000 Kč/kg Doutníky 2,29 Kč/kus Cigarillos (malé doutníčky) 2,29 Kč/kus Náplně do e-cigaret nepodléhá spotřební dani Nikotinové sáčky nepodléhá spotřební dani

Původně vláda počítala se zavedením daně u e-cigaret ve výši 10 Kč/ml, nakonec však půjde jen o 2,5 Kč/ml v roce 2024. Daň však postupně poroste o 2,5 Kč/ml každý následující rok až do roku 2027. Stejně tak nebude vysoká, jak byla původně plánována, daň z nikotinových sáčků. Místo 3,45 Kč/g se bude jednat v roce 2024 pouze o 0,4 Kč/g. I v případě nikotinových sáčků však daň poroste, a to až na 1,7 Kč/g v roce 2027.

Výše spotřební daně z tabákových výrobků apod. v roce 2024 Cigarety 30 % z maloobchodní ceny + 2,17 Kč/kus nebo min. 4,22 Kč/kus Zahřívané tabákové výrobky 3,45 Kč/g Tabák ke kouření 3300 Kč/kg Tabák do vodní dýmky 594 Kč/kg Doutníky 2,52 Kč/kus Cigarillos (malé doutníčky) 2,52 Kč/kus Náplně do e-cigaret 2,5 Kč/ml Nikotinové sáčky 0,4 Kč/g

Výše spotřební daně z tabákových výrobků apod. v roce 2025 Cigarety 30 % z maloobchodní ceny + 2,28 Kč/kus nebo min. 4,44 Kč/kus Zahřívané tabákové výrobky 3,97 Kč/g Tabák ke kouření 3470 Kč/kg Tabák do vodní dýmky 623 Kč/kg Doutníky 2,65 Kč/kus Cigarillos (malé doutníčky) 2,65 Kč/kus Náplně do e-cigaret 5 Kč/ml Nikotinové sáčky 0,8 Kč/g

Výše spotřební daně z tabákových výrobků apod. v roce 2026 Cigarety 30 % z maloobchodní ceny + 2,39 Kč/kus nebo min. 4,66 Kč/kus Zahřívané tabákové výrobky 4,57 Kč/g Tabák ke kouření 3650 Kč/kg Tabák do vodní dýmky 654 Kč/kg Doutníky 2,78 Kč/kus Cigarillos (malé doutníčky) 2,78 Kč/kus Náplně do e-cigaret 7,5 Kč/ml Nikotinové sáčky 1,2 Kč/g

Výše spotřební daně z tabákových výrobků apod. v roce 2027 Cigarety 30 % z maloobchodní ceny + 2,51 Kč/kus nebo min. 4,89 Kč/kus Zahřívané tabákové výrobky 5,26 Kč/g Tabák ke kouření 3830 Kč/kg Tabák do vodní dýmky 687 Kč/kg Doutníky 2,92 Kč/kus Cigarillos (malé doutníčky) 2,92 Kč/kus Náplně do e-cigaret 10 Kč/ml Nikotinové sáčky 1,7 Kč/g

Kromě zvýšení daně a zavedení nových daní obsahuje však zákon i jeden návrh na snížení spotřební daně, a to pro tabák do vodní dýmky. Zdanění tabáku do vodních dýmek se navrhuje upravit tak, aby podstatná část nákupu ke spotřebě v České republice nebyla realizována v zahraničí (čistě z důvodu vysoké daně), vysvětluje důvodová zpráva

Vzroste také daň z lihu

Aktuální sazby daně z lihu vypadají následovně:

Stávající výše spotřební daně z lihu Líh obsažený ve výrobcích 32 250 Kč/hl etanolu Líh obsažený v destilátech z pěstitelského pálení 16 200 Kč/hl etanolu

Dle původního návrhu konsolidačního balíčku se měla spotřební daň z lihu zvýšit v roce 2024 o 10 % a každý další rok do roku 2027 o 5 %. Nakonec se ale v roce 2024 a 2025 zvýší o 10 % a v roce 2026 o 5 % . Takto budou vypadat sazby v následujících letech.

Výše spotřební daně z lihu v roce 2024 Líh obsažený ve výrobcích 35 500 Kč/hl etanolu Líh obsažený v destilátech z pěstitelského pálení 17 800 Kč/hl etanolu

Výše spotřební daně z lihu v roce 2025 Líh obsažený ve výrobcích 39 100 Kč/hl etanolu Líh obsažený v destilátech z pěstitelského pálení 19 600 Kč/hl etanolu

Výše spotřební daně z lihu v roce 2026 Líh obsažený ve výrobcích 41 050 Kč/hl etanolu Líh obsažený v destilátech z pěstitelského pálení 20 550 Kč/hl etanolu

Rušení výjimek u spotřební daně z minerálních olejů

Dále dojde ke zrušení či omezení následujících výjimek u spotřebních daní z minerálních olejů:

Zrušení osvobození leteckých pohonných hmot (letecký benzín, kerosen) od spotřební daně u vnitrostátních letů.

Stanovení vratky za tzv. zelenou naftu (vratka části spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu) pouze podle normativů

Zrušení vratky spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech

Odkdy budou změny spotřebních daní platit

Hlavní část změn nabyde účinnosti 1. ledna 2024. Účinnost změn sazeb daně z tabákových a zahřívaných tabákových výrobků však bude až k 1. únoru 2024, a to z důvodu, aby měli subjekty, správci daně a Státní tiskárna cenin čas na přípravu, tisk, objednání a odběr nových tabákových nálepek tak, aby bylo umožněno řádné značení výrobků tabákovou nálepkou odpovídající nové sazbě spotřební daně, a tedy hladký přechod na novou sazbu daně.

K 1. březnu 2024 pak nabydou účinnosti ustanovení, která zavádí sníženou sazbu pro tabák do vodní dýmky. V následujících letech pak vždy příslušná ustanovení (včetně odpovídajících přechodných ustanovení) stanovujících zvýšení sazby spotřební daně z lihu, tabákových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků nabydou účinnosti k 1. lednu daného roku.