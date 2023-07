Tabákové výrobky a alkohol podraží, spotřební daň má růst každý rok až do roku 2027

Jedinou výjimkou je spotřební daň na tabák do vodních dýmek, která by měla výrazně klesnout. Přinášíme souhrn, jak by se spotřební daně měly změnit.

Také spotřební daně se mají zvyšovat

Vládní konsolidační balíček, který začala projednávat Poslanecká sněmovna, obsahuje kromě jiného i úpravy spotřebních daní. Ty se týkají jak lihu a tabákových výrobků, tak minerálních olejů.

Zvýšení daně z tabákových výrobků

U tabákových výrobků a souvisejících výrobků aktuálně platí následující sazby spotřební daně:

Stávající výše spotřební daně z tabákových výrobků apod. Cigarety 30 % z maloobchodní ceny + 1,97 Kč/kus nebo min. 3,52 Kč/kus Zahřívané tabákové výrobky 3 Kč/g Tabák k ručnímu balení cigarety 3000 Kč/kg Doutníky 2,29 Kč/kus Cigarillos (malé doutníčky) 2,29 Kč/kus Náplně do e-cigaret nepodléhá spotřební dani Nikotinové sáčky nepodléhá spotřební dani

Výše spotřební daně z tabákových výrobků apod. v roce 2024 Cigarety 30 % z maloobchodní ceny + 2,17 Kč/kus nebo min. 4,22 Kč/kus Zahřívané tabákové výrobky 3,45 Kč/g Tabák ke kouření 3300 Kč/kg Tabák do vodní dýmky 594 Kč/kg Doutníky 2,52 Kč/kus Cigarillos (malé doutníčky) 2,52 Kč/kus Náplně do e-cigaret 10 Kč/ml Nikotinové sáčky 3,45 Kč/g

Výše spotřební daně z tabákových výrobků apod. v roce 2025 Cigarety 30 % z maloobchodní ceny + 2,28 Kč/kus nebo min. 4,44 Kč/kus Zahřívané tabákové výrobky 3,97 Kč/g Tabák ke kouření 3470 Kč/kg Tabák do vodní dýmky 623 Kč/kg Doutníky 2,65 Kč/kus Cigarillos (malé doutníčky) 2,65 Kč/kus Náplně do e-cigaret 10 Kč/ml Nikotinové sáčky 3,45 Kč/g

Výše spotřební daně z tabákových výrobků apod. v roce 2026 Cigarety 30 % z maloobchodní ceny + 2,39 Kč/kus nebo min. 4,66 Kč/kus Zahřívané tabákové výrobky 4,57 Kč/g Tabák ke kouření 3650 Kč/kg Tabák do vodní dýmky 654 Kč/kg Doutníky 2,78 Kč/kus Cigarillos (malé doutníčky) 2,78 Kč/kus Náplně do e-cigaret 10 Kč/ml Nikotinové sáčky 3,45 Kč/g

Výše spotřební daně z tabákových výrobků apod. v roce 2027 Cigarety 30 % z maloobchodní ceny + 2,51 Kč/kus nebo min. 4,89 Kč/kus Zahřívané tabákové výrobky 5,26 Kč/g Tabák ke kouření 3830 Kč/kg Tabák do vodní dýmky 687 Kč/kg Doutníky 2,92 Kč/kus Cigarillos (malé doutníčky) 2,92 Kč/kus Náplně do e-cigaret 10 Kč/ml Nikotinové sáčky 3,45 Kč/g

Kromě zvýšení daně a zavedení nových daní obsahuje však zákon i jeden návrh na snížení spotřební daně, a to pro tabák do vodní dýmky. Zdanění tabáku do vodních dýmek se navrhuje upravit tak, aby podstatná část nákupu ke spotřebě v České republice nebyla realizována v zahraničí (čistě z důvodu vysoké daně), vysvětluje důvodová zpráva

Vzroste také daň z lihu

Aktuální sazby daně z lihu vypadají následovně:

Stávající výše spotřební daně z lihu Líh obsažený ve výrobcích 32 250 Kč/hl etanolu Líh obsažený v destilátech z pěstitelského pálení 16 200 Kč/hl etanolu

Dle konsolidačního balíčku by se měla spotřební daň z lihu zvýšit v roce 2024 o 10 % a každý další rok do roku 2027 o 5 %. Takto by měly vypadat sazby v následujících letech.

Výše spotřební daně z lihu v roce 2024 Líh obsažený ve výrobcích 35 500 Kč/hl etanolu Líh obsažený v destilátech z pěstitelského pálení 17 800 Kč/hl etanolu

Výše spotřební daně z lihu v roce 2025 Líh obsažený ve výrobcích 37 250 Kč/hl etanolu Líh obsažený v destilátech z pěstitelského pálení 18 650 Kč/hl etanolu

Výše spotřební daně z lihu v roce 2026 Líh obsažený ve výrobcích 39 100 Kč/hl etanolu Líh obsažený v destilátech z pěstitelského pálení 19 600 Kč/hl etanolu

Výše spotřební daně z lihu v roce 2027 Líh obsažený ve výrobcích 41 050 Kč/hl etanolu Líh obsažený v destilátech z pěstitelského pálení 20 550 Kč/hl etanolu

Rušení výjimek u spotřební daně z minerálních olejů

Dále vláda navrhuje zrušit či omezit následující výjimky u spotřebních daní z minerálních olejů:

Zrušení osvobození leteckých pohonných hmot (letecký benzín, kerosen) od spotřební daně u vnitrostátních letů.

Stanovení vratky za tzv. zelenou naftu (vratka části spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu) pouze podle normativů

Zrušení vratky spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech

Ve Sněmovně se navíc nachází samostatná novela zákona o spotřebních daních, která přináší rychlejší návrat spotřební daně z motorové nafty zpět na původní úroveň před invazí Ruska na Ukrajinu dříve než k 1. ledna 2024, a to konkrétně od prvního dne měsíce po účinnosti novely. Novelu nyní čeká třetí čtení.

Odkdy budou změny spotřebních daní platit

Hlavní část změn má nabýt účinnosti 1. ledna 2024. Účinnost změn sazeb daně z tabákových a zahřívaných tabákových výrobků se navrhuje k 1. únoru 2024 proto, aby měli subjekty, správci daně a Státní tiskárna cenin čas na přípravu, tisk, objednání a odběr nových tabákových nálepek tak, aby bylo umožněno řádné značení výrobků tabákovou nálepkou odpovídající nové sazbě spotřební daně, a tedy hladký přechod na novou sazbu daně.

K 1. březnu 2024 se navrhuje účinnost těch ustanovení, která zavádí sníženou sazbu pro tabák do vodní dýmky. V následujících letech se pak vždy navrhuje nabytí účinnosti příslušných ustanovení (včetně odpovídajících přechodných ustanovení) stanovujících zvýšení sazby spotřební daně z lihu, tabákových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků k 1. lednu daného roku.