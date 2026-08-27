Takhle vypadá SMS zpráva, která vám může vybílit účet

Podvodníci se v těchto dnech vydávají za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a rozesílají SMS zprávy, které mají příjemce přimět k rychlé reakci. Zpráva upozorňuje na údajný nedoplatek na pojistném a obsahuje odkaz, přes který si má člověk ověřit dlužnou částku a následně ji uhradit. Ve skutečnosti ale nejde o žádnou komunikaci od pojišťovny.
Cílem podvodníků je dostat oběť na falešný web a přimět ji k zadání citlivých údajů. Výsledkem může být ztráta peněz i přístup pachatelů k internetovému bankovnictví.
Dluh, který neexistuje
Podle pojišťovny je právě tlak na okamžité jednání jedním z hlavních poznávacích znaků podvodu. Kyberzločinci vědí, že lidé na konci prázdnin řeší návrat dětí do škol, dovolené, práci a řadu dalších povinností. Ve spěchu pak mohou falešné zprávě uvěřit.
„Text SMS zprávy je velmi jednoduchý a upozorňuje na fiktivní dluh u pojistné smlouvy. Součástí je odkaz, na němž by lidé měli získat informace o údajné dlužné částce, s výzvou k její okamžité úhradě. I v tomto případě důrazně varuji, aby lidé na nic neklikali,“ upozorňuje ředitel Odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda.
VZP zdůrazňuje, že podobným způsobem klienty k okamžité platbě přes odkaz nevyzývá.
Adresa vypadá věrohodně, ale je falešná
Podvodníci se snaží napodobit i internetovou adresu pojišťovny. Na první pohled může odkaz působit důvěryhodně, po bližší kontrole je ale patrné, že nevede na oficiální stránky VZP.
Zatímco skutečný web pojišťovny používá adresu vzp.cz, podvodná zpráva odkazuje na doménu s jinou koncovkou. Právě proto je důležité adresu vždy zkontrolovat ještě před kliknutím.
Pokud vám přijde podobná SMS, nejbezpečnější je neotevírat odkaz vůbec. Máte-li pochybnosti, ověřte si svou situaci přímo přes oficiální kanály pojišťovny.
Nejde o první trik
Podvodníci zneužívají jméno VZP opakovaně a jejich scénáře se mění podle aktuální situace. V minulosti lidem slibovali neexistující přeplatky, lákali je na falešné soutěže nebo průzkumy a požadovali vyplnění osobních a bankovních údajů.
Objevily se také podvodné zprávy, které pracovaly s tématem digitalizace zdravotnictví. Jejich autoři se snažili pojištěnce přesvědčit, že pokud neposkytnou požadované údaje, nebudou moci nadále využívat lékařské služby. Ani to samozřejmě nebyla pravda.
Když vám podobná zpráva přijde, udělejte toto
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Na odkaz neklikejte.
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Nevyplňujte žádné osobní údaje ani údaje k bankovnímu účtu.
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Podezřelou SMS nebo e-mail raději smažte a odesílatele zablokujte.
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Pokud jste už údaje zadali, co nejrychleji kontaktujte svou banku a Policii ČR.
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Pravost zprávy si můžete ověřit přímo u VZP.
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Informaci o případném dluhu nebo přeplatku zjistíte bezpečně přes aplikaci Moje VZP nebo osobně na pobočce.
Podvodníci tentokrát sázejí na jednoduchý scénář: vyvolat strach, vytvořit časový tlak a počkat, až člověk udělá chybu. Pokud vám proto telefon oznámí údajný dluh u VZP, neznamená to, že skutečně nějaký máte. Než cokoliv zaplatíte, ověřte si, kdo vám zprávu skutečně poslal.