Takže ty chceš být digitální tvůrce? A máš už vymyšlenou monetizaci?

Objevuje se nám tady takový nešvar. Roste počet lidí, kteří se chtějí živit jako digitální tvůrci. Je to pochopitelné. Taková práce dává lidem absolutní svobodu, podporuje kreativitu a využívá nástroje, které jsou dnešním online uživatelům blízké. Jenže dá se tím skutečně uživit?
Co se dozvíte v článku
Velkou motivací mohou být již zavedení influenceři, youtubeři, tvůrci podcastů. Když se podíváme na ty nejúspěšnější, kteří mají například svůj účet na platformě HeroHero, jednoduše si od počtu odběratelů a ceny za předplatné rychle spočítáme, kolik si takový digitální tvůrce může vydělat. A často nám to i vyrazí dech.
Úspěšní digitální tvůrci mají za sebou tvrdou dřinu
Tak honem rychle také založit účet na HeroHero a začít vydělávat. Jenže takhle to nefunguje. Za úspěchem těchto účtů je často tvrdá dřina, předchozí zkušenosti, nativní marketing, a co si budeme vykládat, i osobní kouzlo.
Když už se chci vydat cestou digitálního tvůrce, musím si nejdříve zodpovědět několik základních otázek. A tou základní by měla být, zda se tím chci skutečně živit?
Jakmile do tvorby vstoupím, je nutné tomu dát všechno, i často na úkor svého volného času. Musím mít pro to nadšení a zabránit tomu, aby nedošlo brzy k vyhoření. To se dostává v poměrně krátké době, pokud uživatel nevidí úspěchy, které si na začátku definoval, a jeho tvorba se navíc dál nevyvíjí.
Pojďme ale na začátek, jak by takový proces vzniku digitálního tvůrce měl vlastně vypadat?
Na začátku si stanovte své téma
Nejdříve je důležité si stanovit, co vlastně chci digitálně tvořit. Budou to recepty ve videu? Budou to rozhovory o investicích? Budou to recenze na nové jablečné produkty?
Tvorba by určitě neměla vycházet z toho, co je nyní zrovna populární, ale primárně z toho, co mě osobně baví a v čem se sám třeba i nevědomky vzdělávám. Sleduji každý rok představení nových výrobků od Applu a nastavení iPhonu musím mít do nejmenšího puntíku vytuněné? Začněte s recenzí jablečných produktů, příslušenství, doplňků a vychytávek.
Nebo každý den rád vařím, experimentuji v kuchyni, vymýšlím nové recepty a vše ve veganském stylu? Zkuste přetavit své nadšení do veganských receptů.
Digitální tvorba musí vycházet ze samotného nitra tvůrce. Pokud se zaměříte na tvorbu obsahu, kterému sice rozumíte, ale není to něco, nad čím byste přemýšleli každý den, brzy vyhoříte a nebude vás taková tvorba do budoucna ani bavit.
Pokud téma mám, musím ho co nejvíce zúžit. Čím více se rozkročím, tím se z digitální tvorby stane mišmaš, který nikoho zajímat nebude.
Umíte vařit, péct, zavařovat, háčkovat? Skvělé! Ale vyberte si pouze jednu činnost a té se věnujte naplno. Zkuste třeba zavařování a vytvářejte digitální obsah pouze na toto téma. Je to netradiční a velmi zúžené. Dávejte skvělé tipy, jak a co se dá všechno zavařovat. Jaké pomůcky jsou k tomu zapotřebí. Skvělé recepty na láky. Recenze zavařovacích přístrojů. Tipy na ty nejlepší a nejkrásnější zavařovací sklenice.
Prostě jedno úzké téma, které lze ale otočit tolika směry, že v tom člověk najde radost a potěšení. A právě tato radost se poté promítne i do tvorby a nadchne i sledující a odběratele. Jakmile tam začnete do toho motat i klasické recepty, kterých jsou všude mraky, své fanoušky ztratíte.
Název účtu je nejlepší spojit se svým jménem
Téma bychom tedy měli, ale co účet? Jak se má jmenovat? To je také na delší diskuzi a v našem seriálu se tomu budeme určitě věnovat, ale rychlá rada na úvod je ta, že lidé stále více hledají autentičnost, příběh a spojení s osobou. Když účet pojmenuji jednoduše „Zavařujeme s Peťkou“, lidé hned budou vědět, kdo je Peťka a co dělá.
Když pak bude konec letní sezóny, lidé automaticky sáhnou po receptech a skvělých tipech na tomto účtu. A zavařování budou mít navždy spojeno s Peťkou. Ta, aby nebyla závislá jenom na letních receptech typu kyselé okurky, začíná rozvíjet zavařování všemi směry. Ukáže, jak zavařit na zimu nejen kyselé okurky ale i ovoce ve formě kompotů. Bude ukazovat, jak připravovat skvělé zavařené příkrmy pro mimča a hlavně předvede, že to není nic složitého a je to navíc zdravé.
Prvním krokem je tedy vymyslet zúžený obsah, tzv. niche, dále pak vytvořit identifikaci, která bude lehce zapamatovatelná a osobní, aby se lidé mohli pod účtem představit konkrétního tvůrce.
Zpočátku je lepší se soustředit na nábor sledujících na jedné síti
Následuje nábor sledujících.
Jenže jak na to? Založit si účty na všech sociálních sítích a ještě k tomu na YouTube, nedává příliš smysl. Důležité je stanovit, jak vlastně budu tvořit. Pokud chci tvořit dlouhá, širokoúhlá videa, je nejlepší YouTube. Jenže to už chce zkušenosti a také dobrou techniku. Do toho na začátku raději ne.
V tomto případě budou stačit vertikální videa, která jsou dnes velmi populární. A tato videa otestovat tam, kde jsou nejvíce populární. Na výběr je Instagram, TikTok, Facebook a YouTube Shorts. TikTok je dobrý pro rychlý růst, ale nenabízí moc příležitostí, jak obsah rozšiřovat. Facebook je spíše pro boomery a YouTube Shorts nejsou zrovna hitem, i když se o to YouTube všemožně snaží.
Instagram přeci jen nabízí možností více. Kromě videa, fotky a karusely a také stories nebo i poznámky. Proto vždy tvrdím, že zlatým pravidlem je zpočátku se soustředit vždy a pouze na jeden jediný kanál. Teprve poté můžu obsah rozšiřovat dál.
Digitální tvůrci samozřejmě nedělají pouze videa. Mohou psát online povídky, mohou vytvářet online kurzy, mohou dělat vše, co je baví a je dostupné digitálně. Postupně se v našem seriálu podíváme na všechny možnosti.
Monetizace musí být vymyšlena hned na počátku, rozvíjet se dá vždy
Jenže jak to začít monetizovat, tedy začít vydělávat na takovém digitální obsahu? A to je právě kámen úrazu všech digitálních tvůrců, kteří o tom nepřemýšlí hned od začátku.
Je sice fajn vytvářet videa, psané recepty a foto návody pro zavařování, ale pokud si předtím nestanovím budoucí cíl monetizace, dříve nebo později se takový účet stane jen hezkou výstavní skříní pro zavařeniny.
Často se setkávám s tím, že účty, které již nasbíraly tisíce sledujících, bojují právě s tím, jak svůj obsah zpeněžit. Buď si stále myslí, že je osloví nějaká velká značka či firma, která naváže spolupráci a účet digitálního tvůrce pak bude propagovat formou placené propagace nějaké výrobky či služby, anebo si založí účet na HeroHero a myslí si, že uživatelé budou za měsíční předplatné hltat jejich obsah. Ne, nebudou. A určitě ne dlouhodobě.
Při startu digitálního tvůrce je právě monetizace tím dalším krokem, nad kterým je přímo povinností přemýšlet hned od začátku. Když to vezmeme na příkladu účtu, který se věnuje zavařování, tak se nabízí hned několik možností. Nebude to určitě prodej triček s logem účtu, to nikoho nezajímá, ale prodej to být může. V našem případě může Peťka vydat digitální receptář, který nabídne k prodeji přes platformu Gumroad za jednorázový poplatek. Shrne tam všechno ze své tvorby a vybere ty nejlepší a nejoblíbenější recepty. Může pak postupně vytvářet různé kolekce receptů dle ročního období nebo druhu potravin či zaměření na cílovky, třeba maminky.
Pokud si na to troufne a hygiena povolí, může také začít vyrábět vlastní zavařeniny, které bude dále prodávat těm, kteří zavařování sice obdivují, ale z nějakého důvodu se jim do toho nechce.
Možná je také spolupráce s nějakou značkou, která prodává příslušenství pro zavařování. Ale tady platí další zlaté pravidlo: nejlepší je si „říct“ o peníze uživatelům. Jakmile se jde do jakékoli spolupráce, digitální tvůrce musí najít takový kompromis, aby byl slučitelný s jeho tvorbou a zároveň požadavky značky, kterou by propagoval či zastupoval. Uživatelé jsou totiž stále více citlivější na jakoukoli placenou propagaci, stejně jako sítě.
I když by někdo mohl namítnout, že monetizace může přijít časem sama, digitální tvůrce by na to spoléhat neměl. Rozvíjet ji dalšími směry může později kdykoli, ale základní cíl je nutné mít stanovený hned na úvod.
Když bychom to měli shrnout, tak z tohoto článku jste si dnes odnesli, že být digitálním tvůrcem je dnes velmi populární. Abychom uspěli, je dobré přijít s tématem, které je nám osobně velmi blízké. Značku účtu nejlépe spojit se svým jménem a být co nejvíce autentický. A již od začátku vymyslet strategii monetizace. Příště si uvedeme příklady platforem, skrze které lze digitální obsah monetizovat.