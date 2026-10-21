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TEDi v Česku otevře 100. prodejnu. Expanze německého řetězce nebere konce

Jana Langerová
Dnes
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Prodejna TEDI
Autor: Stefan_Sutka / Shutterstock.com
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Německý nepotravinářský řetězec TEDi dosáhl na českém trhu významného milníku. Ve čtvrtek 22. října otevírá svou stou prodejnu v České republice.
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Jubilejní pobočku zákazníci najdou v nákupním centru Borská pole v Plzni, kde na ně při té příležitosti čekají i výrazné slevové akce.

Co se dozvíte v článku
  1. Nejen nová pobočka přináší speciální slevy
  2. Od Opavy po velké plány
  3. Široký sortiment za drobné

Nejen nová pobočka přináší speciální slevy

Na zákazníky této výroční prodejny čeká 30% sleva na vše a také speciální otevírací nabídky. Tato akce platí od 22. 10. do 24. 10. a pouze do vyprodání zásob.

V Plzni se nacházejí čtyři další prodejny, ve kterých tato slevová akce platí také, a to už od 19. října.

Od Opavy po velké plány

Na český trh vstoupil TEDi v roce 2020, kdy otevřel první prodejnu v Opavě. Od té doby pokračuje v expanzi jak u nás, tak v Evropě. Jejich plánem je do roku 2029 otevřít v Evropě pět tisíc poboček. Jak uvádí server Kupi.cz, v letech 2026 a 2027 plánuje řetězec otevřít dalších 20 prodejen. Dlouhodobě chce v České republice provozovat až 250 poboček, což by oproti současnému stavu znamenalo nárůst o 150 obchodů. 

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Široký sortiment za drobné

TEDi je evropský diskontní řetězec s nepotravinářským zbožím. Společnost vznikla v roce 2004 v Německu a dnes působí v patnácti evropských zemích. TEDi klade důraz na dobrou kvalitu za nízké ceny, nabízí jak značkové zboží, tak produkty vlastních značek.

V sortimentu řetězce se nachází kolem 16 tisíc položek a mezi jeho kategorie tak patří například papírenské zboží, bytové dekorace, domácí potřeby, oblečení, drogerie a kosmetika, hračky nebo sladkosti. Podle údajů společnosti TEDi nabízí trvale přes 4000 položek za cenu 1 euro nebo méně. (24 Kč).

Na českém trhu TEDi soupeří s konkurenty s podobným obchodním modelem a sortimentem, mezi které patří například řetězce Action, Woolworth, Pepco nebo KiK.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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