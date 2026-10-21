TEDi v Česku otevře 100. prodejnu. Expanze německého řetězce nebere konce

Jubilejní pobočku zákazníci najdou v nákupním centru Borská pole v Plzni, kde na ně při té příležitosti čekají i výrazné slevové akce.
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Nejen nová pobočka přináší speciální slevy
Na zákazníky této výroční prodejny čeká 30% sleva na vše a také speciální otevírací nabídky. Tato akce platí od 22. 10. do 24. 10. a pouze do vyprodání zásob.
V Plzni se nacházejí čtyři další prodejny, ve kterých tato slevová akce platí také, a to už od 19. října.
Od Opavy po velké plány
Na český trh vstoupil TEDi v roce 2020, kdy otevřel první prodejnu v Opavě. Od té doby pokračuje v expanzi jak u nás, tak v Evropě. Jejich plánem je do roku 2029 otevřít v Evropě pět tisíc poboček. Jak uvádí server Kupi.cz, v letech 2026 a 2027 plánuje řetězec otevřít dalších 20 prodejen. Dlouhodobě chce v České republice provozovat až 250 poboček, což by oproti současnému stavu znamenalo nárůst o 150 obchodů.
Široký sortiment za drobné
TEDi je evropský diskontní řetězec s nepotravinářským zbožím. Společnost vznikla v roce 2004 v Německu a dnes působí v patnácti evropských zemích. TEDi klade důraz na dobrou kvalitu za nízké ceny, nabízí jak značkové zboží, tak produkty vlastních značek.
V sortimentu řetězce se nachází kolem 16 tisíc položek a mezi jeho kategorie tak patří například papírenské zboží, bytové dekorace, domácí potřeby, oblečení, drogerie a kosmetika, hračky nebo sladkosti. Podle údajů společnosti TEDi nabízí trvale přes 4000 položek za cenu 1 euro nebo méně. (24 Kč).
Na českém trhu TEDi soupeří s konkurenty s podobným obchodním modelem a sortimentem, mezi které patří například řetězce Action, Woolworth, Pepco nebo KiK.