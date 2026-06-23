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Téměř 5 000 korun navíc pro paušalisty. Přeplatek lze využít hned několika způsoby

Jana Knížková
Dnes
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Mladý muž v oranžové košili a bílém tričku stojí s rukou u hlavy, s pohledem do strany vzhůru, tváří se zamyšleně
Autor: Depositphotos.com
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Podnikatelům v prvním pásmu paušálního režimu se od července sníží měsíční záloha. Díky změně zákona jim zároveň vznikne přeplatek za první polovinu roku 2026 ve výši 4 932 korun. Peníze přitom nemusí čekat až do příštího roku. Využít je mohou hned několika způsoby.
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Od 1. července 2026 se měsíční paušální záloha v prvním pásmu sníží z dosavadních 9 984 korun na 9 162 korun. Důvodem je novela zákona, která zpětně od 1. ledna 2026 snižuje odvody osob samostatně výdělečně činných na důchodové pojištění.

Nová výše zálohy bude poprvé splatná 20. července 2026. Finanční správa ČR upozorňuje zejména podnikatele, kteří platí prostřednictvím trvalého příkazu, aby si jeho nastavení včas zkontrolovali.

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Přeplatek lze započíst už v červenci

Protože novela zpětně snižuje také zálohy zaplacené od ledna do června letošního roku, vznikne poplatníkům v prvním pásmu přeplatek v celkové výši 4 932 korun.

Nejrychlejší možností je využít ho už při platbě červencové zálohy. Místo standardních 9 162 korun tak stačí uhradit pouze 4 230 korun. Podnikatelé mohou přeplatek stejným způsobem započíst i proti některé z dalších měsíčních záloh během roku 2026.

Poplatníkům v paušálním režimu doporučujeme zkontrolovat výši červencové zálohy, zejména pokud mají úhradu nastavenou prostřednictvím trvalého příkazu. Jestliže chtějí přeplatek za první polovinu roku vrátit hned, sníží si červencovou zálohu a trvalý příkaz na novou pravidelnou částku nastaví až od srpna, uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

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O vrácení peněz lze požádat později

Pokud podnikatelé přeplatek do konce roku 2026 nevyužijí ke snížení některé z paušálních záloh, o jeho vrácení mohou požádat správce daně po skončení zdaňovacího období.

Přeplatek tak nemusí zůstat ležet na osobním daňovém účtu. Poplatníci si mohou vybrat, zda si díky němu sníží některou z budoucích plateb, nebo si nechají peníze vyplatit zpět.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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