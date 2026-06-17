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TikTok v tichosti spustil partnerský program pro české tvůrce. Jaké jsou podmínky?

Michael Hovorka
Dnes
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Sociální síť TikTok zahájila další vlnu evropské expanze. Po Polsku se také českým tvůrcům otevírá prostor vydělávat skrze TikTok Shop.
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Jak vyplývá ze zjištění serveru Podnikatel.cz, TikTok v tichosti spustil plně lokalizovaný Partnerský program pro české tvůrce, a to v českých korunách.

Největším překvapením jsou mimořádně benevolentní kritéria pro zapojení tvůrců. Zatímco dříve vyžadoval TikTok minimálně 5000 sledujících, u českých tvůrců aktuálně stačí mít jen 1000 sledujících, plnoletost a splnění pravidel komunity. 

TikTok tak posiluje svoji strategii směrem k mikro-influencerům. Sociální síť si zároveň připravuje půdu pro chvíli, kdy se TikTok Shop v České republice otevře pro lokální e-shopy.

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Interní rozhraní programu oficiálně komunikuje finanční očekávání přímo v českých korunách. Mikro-influencery láká na průměrný měsíční výdělek přesahující 50 000 korun. Zároveň slibuje až 15 % přímých provizí z finální ceny produktu, přičemž pro výběr jim nabízí více než 3 miliony produktů od globálních a evropských značek. 

Tvůrcům zároveň nabízí systém bezplatných vzorků. Influencer si v katalogu vybere produkt označený jako "vzorek zdarma“. Standardně si ho sice zakoupí za své peníze, vytvoří prodejní video a jakmile video vygeneruje první prodeje přes přidružený odkaz, systém automaticky připíše plnou refundaci za nákup vzorku zpět na účet tvůrce.

U všech produktů zároveň uvádí, jakou částku dostane tvůrce připsanou, pokud si přes jeho propagační video jeho sledující produkt zakoupí. 

Zdroj: Youtube.com

Jak vypadá TikTok Shop pro tvůrce

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Autor článku

Michael Hovorka, šéfredaktor Podnikatel.cz

Michael Hovorka

Je šéfredaktorem Podnikatel.cz a jeho hlavní doménou jsou rozhovory s odborníky. Zajímá se o sociální sítě, AI a další nástroje z pohledu byznysu.

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