TikTok v tichosti spustil partnerský program pro české tvůrce. Jaké jsou podmínky?

Jak vyplývá ze zjištění serveru Podnikatel.cz, TikTok v tichosti spustil plně lokalizovaný Partnerský program pro české tvůrce, a to v českých korunách.
Největším překvapením jsou mimořádně benevolentní kritéria pro zapojení tvůrců. Zatímco dříve vyžadoval TikTok minimálně 5000 sledujících, u českých tvůrců aktuálně stačí mít jen 1000 sledujících, plnoletost a splnění pravidel komunity.
TikTok tak posiluje svoji strategii směrem k mikro-influencerům. Sociální síť si zároveň připravuje půdu pro chvíli, kdy se TikTok Shop v České republice otevře pro lokální e-shopy.
Interní rozhraní programu oficiálně komunikuje finanční očekávání přímo v českých korunách. Mikro-influencery láká na průměrný měsíční výdělek přesahující 50 000 korun. Zároveň slibuje až 15 % přímých provizí z finální ceny produktu, přičemž pro výběr jim nabízí více než 3 miliony produktů od globálních a evropských značek.
Tvůrcům zároveň nabízí systém bezplatných vzorků. Influencer si v katalogu vybere produkt označený jako "vzorek zdarma“. Standardně si ho sice zakoupí za své peníze, vytvoří prodejní video a jakmile video vygeneruje první prodeje přes přidružený odkaz, systém automaticky připíše plnou refundaci za nákup vzorku zpět na účet tvůrce.
U všech produktů zároveň uvádí, jakou částku dostane tvůrce připsanou, pokud si přes jeho propagační video jeho sledující produkt zakoupí.