Tipy, jak mít na Instagramu to nejlepší bio

Popis profilu neboli bio je velmi důležitý, neboť jde o jednu z prvních věcí, kterou uživatel této sociální sítě uvidí. Kromě prvního dojmu a zaujetí by jej měl také přimět k akci, a právě proto je důležité jej nepodcenit a vyhrát si s ním.

Součástí profilu na Instagramu je fotografie, název, uživatelské jméno, bio a webová stránka. Samotné bio může mít sice jen 150 znaků, ale nabízí se spousta možností, jak je využít. Hlavní je zaujmout a sdělit vše důležité.

1. Ujasněte si, co chcete předat

Instagram je sociální síť a představuje tak další nástroj a kanál marketingové komunikace. Než s ním kdokoliv začne pracovat, mělo by tedy být jasné, jaký bude jeho hlavní smysl. Může jít o doplněk ukazující zákulisí firmy, o důležitý prodejní kanál představující nové produkty nebo služby, místo, které informuje o tom, co firma dělá a kde sídlí, případně o profil určený k zapojení fanoušků. Tomuto zaměření je poté nutné podřídit celkové vyznění profilu na Instagramu, přičemž by měla zůstat zachována a hlavně prezentována identita značky.

Výstižně napsané bio mají na Instagramu Malíři a natěrači.

2. Mějte jednotný tón

Prostřednictvím bia by se společnosti měly představit a jasně říct, čím se zabývají. Důležité je vycházet ze strategie firmy a používat tak stejný tón komunikace jako jinde. Soustřeďte se na obraz značky a také na emoce, které chcete popisem vyvolat. Můžete zdůraznit vaše produkty nebo služby, vyjmenovat dovednosti a zkušenosti nebo vaše hodnoty. Přitom všem musíte být struční, výstižní a mít na paměti, že v jednoduchosti je síla. Při psaní je potřeba také myslet na potenciálního sledovatele vašeho profilu. Představit si jeho hodnoty, cíle a sny a z toho vyvodit, jaký druh obsahu se mu líbí a co ho může zaujmout na vašem profilu.





Některé profily mění popis profilu často, a to například když potřebují upozornit na nějaké aktuální události, probíhající kampaně nebo soutěže. V tom případě do bia uživatele většinou zavede příspěvek a bio samotné doplňuje relevantní odkaz. Úprava bia je jednoduchá, a můžete ji proto provádět často a kontrolovat si také, jaký konkrétní obsah zabírá na vaše fanoušky.

Na profilu Bioderma je odkaz na pravidla soutěže.

3. Nebojte se bio oživit

Je spousta způsobů, jak můžete zaujmout, a když se vám to nedaří jedinečným textem, můžete si vypomoct například graficky. Jednou z možností je použití emotikonů nebo speciálních znaků. Tyto malé obrázky přilákají pozornost, vytvoří předěly v textu a navíc díky nim můžete leccos zdůraznit. Nemusíte se omezovat jen na usměvavé obličeje, ale využít například vlajek, šipek a podobných ukazatelů. Vždy však záleží na celkové komunikaci značky a nevyplatí se používat tyto symboly za každou cenu.

O používání emotikonů jsme psali v článku Vyplatí se používat smajlíky? Napoví výsledky studie i zkušenosti odborníků





Oživit pouhý text můžete také pomocí přidaných mezer a řádků, což evokuje výčet a nabádá k rychlému čtení. Na profilech se často objevuje také kombinace emotikonů a oddělených řádků, kdy obrázky mají funkci odrážky. Odlišit se od jiných profilů můžete také díky použití nějakých jiných písem. Ty si můžete vytvořit například pomocí online nástroje Instagram Fonts.

Profil fotografky Aneta foto s emotikony ve formě odrážek

4. Nezapomínejte na výzvu k akci

Výzva k akci, takzvaná call-to-action, by měla být součástí všech marketingových aktivit a nejinak je tomu také u instagramového profilu. Může jít o odkaz na webové stránky, internetový obchod nebo na nějaký konkrétní produkt či akci. Když jste uživatele zaujali, musíte mu dát také možnost se angažovat a zjistit více. Bio je jedno z mála míst, kde je možné mít klikací odkaz, proto je také dobré jej využít a pracovat s ním. Velmi často jsou zde využívány různé zkracovače, a to nejčastěji z toho důvodu, že si můžete zvolit adresu, jakou potřebujete.

Red Bull CZ využívá emotikony a odkaz má ze zkracovače.

5. Odkazujte

Dalším ozvláštněním bia je přidání hashtagů, například těch, které využíváte ve vaší komunikaci na Instagramu. Nemusí jít jen o název vaší firmy, ale o konkrétní a originální výrazy. Příkladem je třeba #vicecasunacteni od českého knihkupectví Martinus.cz, #mojeskoda automobilky Škoda nebo #pepcomania obchodu Pepco. Sledovat zapojení může pak i samotná firma, napomáhá to budování komunity a uživatelé díky tomu mohou prozkoumávat tento hashtag a zjistit tak více i o samotné společnosti. Podobně jako hashtag můžete využít také odkaz se zavináčem a označit tak vaše přidružené profily, jako to dělá Favi odkazující na @meetfavi z jejich zákulisí.

Favi má svůj vlastní hashtag, používá v biu emotikony i odkaz.

Další inspiraci najdete v naší fotogalerii ukazující několik tuzemských profilů:

Vytvořte si i Jmenovku

Jmenovky (Nametags) jsou na Instagramu novou funkcí spuštěnou v říjnu loňského roku. Jedná se o obdobu vizitky fungující jako QR kód a podobná funkce je dostupná také na Snapchatu, kde se nazývá Snapcodes. Nyní jsou Jmenovky určené pro vyhledávání a sledování nových účtů, ale není vyloučené jejich další využití. Jmenovku stačí naskenovat přímo přes Instagram (v menu je položka Jmenovky a dole tlačítko Naskenovat jmenovku) pomocí fotoaparátu mobilního zařízení a tím se poté dostanete na profil daného účtu.

Vytvoření Jmenovky je jednoduché a i tady platí, že kreativitě se meze nekladou. Jmenovka může mít tři podoby: název profilu s barevným pozadím (Barva), emotikony (Emoji) nebo vlastní fotografií (Selfie). Na výběr máte z 5 barev, emotikony se odvíjí od nabídky vašeho telefonu a vyfocené selfie můžete dozdobit různými filtry. Přímo přes aplikaci Instagramu můžete Jmenovku například přidat do Trella nebo poslat do Messengeru. Samozřejmostí je pak nabídka na sdílení v Kanálu příspěvků nebo ve Příbězích.



Ukázka jmenovky 365tipu.cz

Vytvořenou jmenovku si také můžete uložit a využívat dle potřeby, například sdílet na jiných sociálních sítích, na webových stránkách, v e-mailu nebo ji zveřejnit na nějakých propagačních materiálech. Výhodou je, že ten, kdo na obrázek narazí, jej jen naskenuje a ocitne se na vašem instagramovém profilu. Nemusí si tak pamatovat vaše uživatelské jméno a může vás rovnou začít sledovat.