Tisíce lidí dostanou dopis od berňáku. Důvodem je oblíbená sleva na dani

Mnoho lidí si slevu na manžela či manželku při podávání daňového přiznání nárokuje automaticky. Právě tato často využívaná úleva se ale znovu dostala do hledáčku Finanční správy ČR.
Ta spouští už pátou etapu projektu Daňové echo, v rámci kterého upozorňuje poplatníky na možné chyby v daňových přiznáních ještě před tím, než by mohlo dojít ke kontrole nebo doměření daně.
Tentokrát se kontrola týká daňových přiznání za rok 2023 a zaměřuje se právě na správné uplatnění slevy na manžela či manželku.
Dopisy začne finanční úřad rozesílat už nyní
Rozesílání dopisů odstartuje 20. května 2026. Osloveno bude 2758 poplatníků.
Nejde přitom o klasickou kontrolu ani o sankci. Smyslem projektu je dát lidem možnost chybu opravit dobrovolně a vyhnout se složitějšímu řešení později.
Nástroje jako je Daňové echo považujeme za jeden z pilířů moderní správy daní, která upřednostňuje prevenci a spolupráci před represí, uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Pokud člověk dopis obdrží, může své přiznání upravit ještě před případnou kontrolou.
První vlna akce přinesla téměř 50 milionů
Nejde navíc o novinku. Stejná oblast byla pod drobnohledem už ve druhé etapě Daňového echa. Tehdy úřady oslovily 3432 lidí a více než dvě třetiny z nich následně podaly dodatečné daňové přiznání. Stát tím získal zpět 48,8 milionu korun.
Celkově už předchozí čtyři etapy projektu přinesly do veřejných rozpočtů 68,3 milionu korun, aniž by bylo potřeba rozsáhlých daňových kontrol.
Sleva na manžela či manželku jako častý problém
Právě tato sleva patří mezi nejčastěji využívané daňové úlevy. Zároveň ale bývá zdrojem chyb. Například pokud nejsou splněny všechny podmínky pro její uplatnění.
Lidé, kteří podávali přiznání za rok 2023 a slevu využili, by si proto měli zkontrolovat, zda postupovali správně. Finanční správa totiž odhaduje, že aktuální etapa Daňového echa může přinést do rozpočtu dalších až 57 milionů korun.