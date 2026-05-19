Podnikatel.cz  »  Účetnictví

Tisíce lidí dostanou dopis od berňáku. Důvodem je oblíbená sleva na dani

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Na obrázku je poštovní schránka, do které načuhuje muž. Ve schránce leží obálka
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Finanční správa znovu otevírá téma, které už v minulosti přineslo desítky milionů korun navíc do státní pokladny. Zaměří se totiž na daňovou slevu na manžela či manželku, kterou podle úřadů část lidí uplatnila chybně.

Mnoho lidí si slevu na manžela či manželku při podávání daňového přiznání nárokuje automaticky. Právě tato často využívaná úleva se ale znovu dostala do hledáčku Finanční správy ČR.

Ta spouští už pátou etapu projektu Daňové echo, v rámci kterého upozorňuje poplatníky na možné chyby v daňových přiznáních ještě před tím, než by mohlo dojít ke kontrole nebo doměření daně.

Tentokrát se kontrola týká daňových přiznání za rok 2023 a zaměřuje se právě na správné uplatnění slevy na manžela či manželku.

Zapomněli jste zdanit finanční výhru? Očekávejte psaní od berňáku Přečtěte si také:

Zapomněli jste zdanit finanční výhru? Očekávejte psaní od berňáku

Dopisy začne finanční úřad rozesílat už nyní

Rozesílání dopisů odstartuje 20. května 2026. Osloveno bude 2758 poplatníků. 

Nejde přitom o klasickou kontrolu ani o sankci. Smyslem projektu je dát lidem možnost chybu opravit dobrovolně a vyhnout se složitějšímu řešení později.

Nástroje jako je Daňové echo považujeme za jeden z pilířů moderní správy daní, která upřednostňuje prevenci a spolupráci před represí, uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Pokud člověk dopis obdrží, může své přiznání upravit ještě před případnou kontrolou.

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišovou vládou obavy Přečtěte si také:

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišovou vládou obavy

První vlna akce přinesla téměř 50 milionů

Nejde navíc o novinku. Stejná oblast byla pod drobnohledem už ve druhé etapě Daňového echa. Tehdy úřady oslovily 3432 lidí a více než dvě třetiny z nich následně podaly dodatečné daňové přiznání. Stát tím získal zpět 48,8 milionu korun.

Celkově už předchozí čtyři etapy projektu přinesly do veřejných rozpočtů 68,3 milionu korun, aniž by bylo potřeba rozsáhlých daňových kontrol.

CF26

„Pane Blažku, dodanil jste „penzijko“?“ Berňáky opět posílají personalizované dopisy Přečtěte si také:

„Pane Blažku, dodanil jste „penzijko“?“ Berňáky opět posílají personalizované dopisy

Sleva na manžela či manželku jako častý problém

Právě tato sleva patří mezi nejčastěji využívané daňové úlevy. Zároveň ale bývá zdrojem chyb. Například pokud nejsou splněny všechny podmínky pro její uplatnění.

Lidé, kteří podávali přiznání za rok 2023 a slevu využili, by si proto měli zkontrolovat, zda postupovali správně. Finanční správa totiž odhaduje, že aktuální etapa Daňového echa může přinést do rozpočtu dalších až 57 milionů korun.

Jde to i bez zaklekávání: Nový nástroj berňáku na výběr daní funguje Přečtěte si také:

Jde to i bez zaklekávání: Nový nástroj berňáku na výběr daní funguje

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Obléká ženy, teď pro ně otevřel gym. Jeho posilovna boří stereotypy

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Globální exploze paměťových čipů: buď nejsou, nebo jsou drahé

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

V Praze lze erotické letáky rozdávat jen u skládky

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Co se chystá? Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Proč se AI v Česku nedaří?

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).