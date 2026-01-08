Tisíců menších firem se sice už netýká audit, musí ale podat dříve přiznání

Tisíce menších firem se nově vyhnou povinnému auditu účetní závěrky. Zároveň to pro ně ale znamená, že budou muset podat dříve daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Co se dozvíte v článku
Malých účetních jednotek se povinný audit už netýká
Povinnost zajistit audit účetní závěrky se od roku 2026 nevztahuje na účetní jednotky spadající do kategorie malých účetních jednotek. Audit tak zůstává povinný jen pro jednotky z kategorie velkých a středních účetních jednotek.
Dále došlo ke zvýšení limitů pro zařazení do jednotlivých kategorií účetních jednotek. U středních účetních jednotek, od kterých je nově povinný audit, se zvýšila roční výše aktiv z 100 milionů na 120 milionů Kč a limit výše ročního obratu vzrostla z 200 na 240 milionů Kč.
Hranice pro povinný audit se zvýšila na trojnásobek
Hranice pro počet zaměstnanců zůstala u středních účetních jednotek na 50 a i nadále má platit po zařazení do kategorie překročení dvou ze tří parametrů. Celkově se tak výše příjmů a aktiv, od kterých je nutné dělat audit, zvýšila na trojnásobek.
Podle odhadů se tak až 10 tisíc firem, které v minulosti auditem musely projít, nově kontrole vyhne.
|Kategorie
|Celková aktiva
|Roční úhrn čistého obratu
|Průměrný počet zaměstnanců
|mikro
|do 11 mil. Kč
|do 22 mil. Kč
|do 10
|malé
|do 120 mil. Kč
|do 240 mil. Kč
|do 50
|střední
|do 600 mil. Kč
|do 1,2 mld. Kč
|do 250
|velké
|nad 600 mil. Kč
|nad 1,2 mld. Kč
|nad 250
Jestliže účetní jednotka 2× po sobě k rozvahovému dni překročí (či přestane překračovat) 2 a více stanovených limitů, posouvá se do vyšší (nižší) kategorie.
Souhlasíte se zúžením okruhu firem, které podléhají povinnému auditu?
Tisíce firem budou muset podat přiznání dříve
Pro firmy, které nově vypadly z povinnosti dělat audit, se ovšem zároveň zkracuje lhůta pro podání daňového přiznání. Společnosti, které musí ověřit účetní závěrku auditorem, totiž mají termín prodloužený na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Nově tak musí firmy, kterých se audit už netýká, podat přiznání do 4 měsíců od konce zdaňovacího období. Původní lhůtu nicméně mohou zachovat, pokud využijí služeb daňového poradce.