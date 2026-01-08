Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Tisíců menších firem se sice už netýká audit, musí ale podat dříve přiznání

Tisíců menších firem se sice už netýká audit, musí ale podat dříve přiznání

Daniel Morávek
Dnes
Žena, která sedí za stolem za stohem papírů a před obličejem drží hodiny
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Tisíce menších firem budou muset podat přiznání k dani z příjmů o několik měsíců dříve. Důvodem jsou změny limitů pro povinný audit firem.

Tisíce menších firem se nově vyhnou povinnému auditu účetní závěrky. Zároveň to pro ně ale znamená, že budou muset podat dříve daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.

  1. Malých účetních jednotek se povinný audit už netýká
  2. Hranice pro povinný audit se zvýšila na trojnásobek
  3. Tisíce firem budou muset podat přiznání dříve

Malých účetních jednotek se povinný audit už netýká

Povinnost zajistit audit účetní závěrky se od roku 2026 nevztahuje na účetní jednotky spadající do kategorie malých účetních jednotek. Audit tak zůstává povinný jen pro jednotky z kategorie velkých a středních účetních jednotek. 

Dále došlo ke zvýšení limitů pro zařazení do jednotlivých kategorií účetních jednotek. U středních účetních jednotek, od kterých je nově povinný audit, se zvýšila roční výše aktiv z 100 milionů na 120 milionů Kč a limit výše ročního obratu vzrostla z 200 na 240 milionů Kč.

Hranice pro povinný audit se zvýšila na trojnásobek

Hranice pro počet zaměstnanců zůstala u středních účetních jednotek na 50 a i nadále má platit po zařazení do kategorie překročení dvou ze tří parametrů. Celkově se tak výše příjmů a aktiv, od kterých je nutné dělat audit, zvýšila na trojnásobek.

Podle odhadů se tak až 10 tisíc firem, které v minulosti auditem musely projít, nově kontrole vyhne.

Účetní jednotky dle velikosti (pro rok 2026)
Kategorie Celková aktiva Roční úhrn čistého obratu Průměrný počet zaměstnanců
mikro do 11 mil. Kč do 22 mil. Kč do 10
malé do 120 mil. Kč do 240 mil. Kč do 50
střední do 600 mil. Kč do 1,2 mld. Kč do 250
velké nad 600 mil. Kč nad 1,2 mld. Kč nad 250

Jestliže účetní jednotka 2× po sobě k rozvahovému dni překročí (či přestane překračovat) 2 a více stanovených limitů, posouvá se do vyšší (nižší) kategorie.

Tisíce firem budou muset podat přiznání dříve

Pro firmy, které nově vypadly z povinnosti dělat audit, se ovšem zároveň zkracuje lhůta pro podání daňového přiznání. Společnosti, které musí ověřit účetní závěrku auditorem, totiž mají termín prodloužený na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Nově tak musí firmy, kterých se audit už netýká, podat přiznání do 4 měsíců od konce zdaňovacího období. Původní lhůtu nicméně mohou zachovat, pokud využijí služeb daňového poradce.

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

