Tkalcovna Kubák funguje 150 let. Jsme živé muzeum, ale pomáhá mi i AI, říká majitel

Tkalcovství patří k nejstarším řemeslům v historii. Už přes 150 let se mu ve Strmilově v Jihočeském kraji věnuje rodina Kubákových. V současné době tkalcovnu vede Filip Kubák. Podnik si rodina předává z generace na generaci už od roku 1870. Filip Kubák je oficiálně pátou generací majitelů. Tkalcovna dnes vyrábí hlavně bytový textil na historických i modernějších strojích a spolupracuje s designéry, architekty a textilními výtvarníky. Za kolekci s designérským studiem DurchDuo a IHOR získala ocenění Czech Grand Design v kategorii výrobce roku.
Co se dozvíte v článku
- Od tkalcovského cechu ke páté generaci majitelů
- Znárodnění a návrat rodiny k řemeslu
- Strojům je přes sto let, při vývoji ale pomáhá i AI
- Prestižní ocenění i závazek vůči předkům
- Od koronavirové krize k e-commerce
- Tip na další příběh
Od tkalcovského cechu ke páté generaci majitelů
Řekl byste nám něco k historii vašeho rodinného podniku?
Jako firma fungujeme od roku 1870. V naší rodině se ale tkalo ještě před tímto datem, pod takzvanými cechy. Naše tkaní tady ve Strmilově spadalo pod Jindřichohradecký tkalcovský cech, který byl před rokem 1870 zrušen, a tak se pak nabízelo zakládat vlastní živnosti. Můj prapraděda to udělal a přebral takzvané faktorství, které předtím zajišťoval cech, pro velké textilní firmy. Tak se začala rozvíjet samostatná větev našeho tkalcovství. Postupně v průběhu let přibývaly stroje, přibývaly budovy, práce se distribuovala i do různých chalup po Strmilově.
Od té doby se firma předává z otce na syna až do dnešní doby, jen v jedné generaci si to vyměnili bratři mezi sebou: jeden se šel věnovat výuce do Ústí nad Orlicí, takže se to vrátilo zpátky zakladateli, tomu prvnímu Františkovi, a potom to dostal jeho mladší bratr. Po téhle linii mladšího bratra to funguje dodnes.
Byly dvě krátké historické pauzy: první světová válka, kdy musel František narukovat, a pak nástup komunistů k moci, kdy tkalcovnu znárodnili. To určitě nebylo lehké období, protože tady měl vzniknout sklad kartonů nebo něco podobného. Ale můj děda oslovil zakládající členy Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), se kterými se znal, aby tkaní nějak pokračovalo, protože je na co navazovat. Dělaly se tu umělecké textilie podložené lidovou tvořivostí, které byly zastoupené i v Uměleckoprůmyslovém muzeu, dělalo se pro Artěl. ÚLUV rozhodl, že tkalcovnu udrží, ale pak hledali vedoucího výroby, žádného vhodnějšího nenašli, takže tam byl po dobu komunismu zaměstnaný i děda.
Pak přišla restituce, kdy to vrátili ještě dědovi, ale ten to hned předal mému otci a tetě. Teď, nevím přesně, v roce 2011 nebo 2012, mi předala svůj podíl, a otcův podíl na mě pak postupně přešel v nedávné době. Taková je stručná historie naší dílny od roku 1870.
Znárodnění a návrat rodiny k řemeslu
Co se v tkalcovně Kubák v jejích začátcích, tedy po roce 1870, vyrábělo?
Vyráběly se hlavně bavlněné šátky nebo metrový textil na zakázku. Zpracovával se len, protože se tady hojně pěstoval, a bavlna. Bavlna se musela nakupovat, byla to tehdy exotická a paradoxně nejdražší surovina, dneska je to přesně naopak. Vlna se zpracovávala taky, ale spíš okrajově, v zimních obdobích, na hlavní sortiment přešla až v posledních dvou generacích.
Po celou historii se ale vyrábí hlavně bytový textil s přidanou estetickou hodnotou, spolupracujeme s umělci, architekty, designéry a textilními výtvarníky, aby měl výrobek nadčasovou hodnotu. Myslím, že už v roce 1870 se zkoumaly různé historické vzory, aby byl vzor opravdu nadčasový už v té době.
Vy jste už pátou generací rodiny, která vede tkalcovnu a udržuje rodinnou tradici. Kdy jste k tomuto řemeslu „přičichl“?
Já jsem se v tkalcovně pohyboval od malička. Nějakým způsobem jsem koukal pod ruce dědovi, který ještě navrhoval a měl vztah k textilu až do své smrti, i k historickým stavům, které tam byly ještě po jeho otci. Chodil jsem do kanceláře se svým otcem, a prostě jsem se v té tkalcovně pohyboval jako v přirozeném prostředí, až mi to zůstalo do dneška.
Uvažoval jste někdy o tom, že byste dělal něco jiného?
To je častá otázka. Vlastně nevím, asi spíš ne. Bral jsem to jako přirozenou součást toho, že to jednou budu dělat. I když jsem v pubertě samozřejmě měl různé nápady, co bych mohl dělat. Ale měl jsem tady k tomu zázemí, měl jsem k tomu vztah, tak jsem do toho přirozeně vklouzl. Nevím, jestli to bylo úplně dobře, je to velmi těžký obor, obzvlášť v dnešní době. Je opravdu náročné se v něm udržet při životě.
Jaké stroje při výrobě bytového textilu používáte?
Máme vlastní přádelnu, kde jsme schopni si vyrobit přízi. Pak máme vlastní snovárnu, kde si tu přízi připravujeme už na samotné tkaní, a dvě tkalcovny, jednu historickou a jednu novější, modernější. Každý projekt, který dostaneme od zákazníka, přizpůsobujeme už od suroviny, takže potřebujeme mít opravdu širokou plejádu strojů, a většina z nich je historická.
Na přádelně máme od rozvolňování vlákna přes dvě mykačky až po předení. Teď máme tři soukačky, to je na převíjení příze. Máme i možnost soukání na přadena, to je historický způsob barvení, kdy se to dělalo přímo na přadenech, a ten pořád zachováváme, i s tím soukáním z přaden zpátky.
Snovadlo, na kterém děláme osnovy, je rozhodně náš nejstarší stroj. Je mu přes 100 let, pracoval na něm ještě můj praděda, a jede každý den, takže je to opravdu technický unikát. Stavy, na kterých pak tkáme, jsou z roku 1936, a kdekoliv jinde by sloužily jen jako muzejní exponát, ale my na nich děláme běžnou denní výrobu. Takže to z nás dělá bez nadsázky živé muzeum.
Strojům je přes sto let, při vývoji ale pomáhá i AI
Nenapadlo vás někdy si tu práci ulehčit a svěřit veškerou výrobu počítači?
To už samozřejmě je taky na denním pořádku, dneska to musí být. Využívám moderní technologie, v podstatě i umělou inteligenci. Zrovna nedávno jsme řešili technickou textilii, a řešil jsem s umělou inteligencí technické detaily, aby to fungovalo tak, jak bych potřeboval. Ve spoustě ohledů mi to ulehčuje život, od tvorby vzoru až po technické řešení problémů. Takže moderní technologie u nás mají určitě i vzhledem k té historii své místo.
Ale co se týká samotného tkaní, tak se pořád snažíme držet tu historickou linku, i když v jedné tkalcovně už máme modernější stavy, abychom mohli dělat něco trochu rychleji a flexibilněji, protože to je dneska jedna z velkých priorit, zákazník to potřebuje mít rychle. Na těch historických strojích ale výroba občas trvá klidně půl roku.
Spolupracujete s různými designéry a umělci. Co všechno spolu vytváříte?
Buď si vytváří sami designéři nebo architekti, kteří mají konkrétní požadavek na vlastní kolekci, nebo třeba na kusový textil. Dělali jsme opravdu rozmanité projekty, od kusového koberce, to je jedna z nejvýznamnějších věcí posledních let, dělali jsme obrovský koberec pro vilu Tugendhat podle historického zadání, přes různé kusové závěsy, až po kolekce, které čítají třeba stovky kusů pro konkrétní designéry.
Zadání od nich většinou vypadá tak, že vyberou konkrétní příze a odstíny, na které se budou barvit. Pak společně řešíme technické zadání, jak se bude snovat osnova, jak se bude chystat útek, jaké budou dostavy a jaké vazby. Tam většinou vkládám hodně svého know-how, protože zákazník si těžko umí sám představit, co vlastně navrhuje. Takhle spolupracujeme na jejich kolekcích a pak je třeba využíváme i pro naše vlastní věci.
Nejvíc spolupracujeme s designérkami ze studia DurchDuo, které pro nás navrhují kolekce dek a třeba ložního povlečení. Za tuto kolekci jsme dostali dokonce ocenění od Czech Grand Design v kategorii výrobce roku, což nás posunulo v myšlení lidí o nás na úplně jinou laťku, a za to jsme strašně rádi.
Prestižní ocenění i závazek vůči předkům
Zmínil jste jedno ocenění, ale těch ocenění pro vaši tkalcovnu je mnohem víc.
Získali jsme párkrát titul firma roku, nějaké druhé nebo třetí místo. Ale Czech Grand Design je rozhodně to nejvýznamnější, co nás mohlo potkat. Byli jsme z toho hrozně nadšení a okamžitě začaly chodit úplně jiné poptávky. I když to děláme po celou historii stejně, najednou se o tom začalo vědět, a to nám otevřelo trochu jiné obzory.
Pak máme různá ocenění regionálního charakteru, třeba od hejtmana, který u nás byl párkrát na návštěvě a považuje to za malý technický klenot. Ocenění máme víc, ale to nejvýznamnější je rozhodně Czech Grand Design.
Takové ocenění je pro vás nejen pochvalou za poctivou a kvalitní práci, ale je to i závazek do budoucna?
Tohle beru jako menší závazek než celou tu historii, kterou mám za sebou. Kdybych neměl před sebou tolik těch Kubáků, kteří to dělali přede mnou jako rodinný podnik v nelehkých časech, tak už bych to asi dávno vzdal. Ale dává mi to závazek, že když to vydrželi oni, vydržím to i já, a snažím se v té historii nějak pokračovat. Zařekl jsem se ale, že pokud to nepůjde nějakým únosnějším způsobem, svým dětem to snad ani nemůžu udělat, abych jim takový stres způsoboval, protože je to opravdu velmi nelehký obor.
Od koronavirové krize k e-commerce
Tkalcovna Kubák přežila dvě světové války, přežila i totalitní režim. Další nelehké období přišlo při vypuknutí koronavirové pandemie.
Koronavirus byl pro nás velmi turbulentní období. V tu dobu jsme měli rozjednaných pár poměrně velkých zajímavých zakázek na metráže, i s nějakou dlouhodobou hodnotou do budoucna, takže jsem měl výhled na světlé zítřky, měli jsme opravdu hezky našlápnuto. A jak pandemie vstoupila do Čech, tak se ze dne na den úplně všechno zastavilo. Všichni propadli totálnímu chaosu, nikdo nechtěl v ničem pokračovat, protože nikdo nevěděl, co bude.
Z kladných čísel jsme se během chvilky dostali na nulu a začali klesat do mínusu. Já jsem opravdu začal propadat skepsi. Začali jsme distribuovat látky na roušky, jak všichni šili, a snažili jsme se zorientovat, jak to jenom šlo. Dřív jsme byli hodně zaměření na koncový prodej v různých design storech a obchodech, a ty byly samozřejmě zavřené, nikdo nic neprodával.
Jediné logické vyústění bylo víc podpořit e-shop a e-commerce. Metodou pokus omyl jsem se v tom sám snažil zorientovat, a naštěstí to vyšlo, protože lidi byli doma a domácnosti si zařizovali online. Reklama na bytový textil v té době úžasně zabrala, měla ohromný dosah, a e-commerce nám strašně vybouchl. Přeorientovali jsme se na B2C prodej a to nás zase vytáhlo do kladných čísel, vyprodali jsme sklad dek a z toho jsme se nějak vyhrabali.
Pak hned potom přišla energetická krize, a to byla další facka, která nás zase stáhla na nulu a do mínusu. Takhle nás to fackuje ze strany na stranu od té doby pořád. Takže koronavirus byl takový „rozpinkávač“ naší stability, bych řekl.
Je to jak na horské dráze, jednou nahoru, jednou dolů. Tkalcovna Kubák Strmilov ale funguje už přes 150 let. Máte už svého pokračovatele? Tíhnou k tomuto řemeslu vaše děti?
Mám dvě dcery, jsou malé, je jim sedm a čtyři roky, takže se ještě nedá poznat, jestli k něčemu tíhnou. Ale jedna je taková víc od rány, druhá je kreativnější, takže si myslím, že by tam nějaký potenciál mohl být u obou. Těžko říct, co budou v životě dělat, nechám to úplně na nich. Ale myslím, že už teď vidí nějakou inspiraci, protože za mnou chodí do práce, a snažím se jim to nenásilným způsobem ukazovat už odmalička, tak jako to děda a táta dělali u mě. Takže uvidíme, to je prostě věc budoucnosti.
Ještě mě napadá jedna otázka. Kolik času trávíte v tkalcovně?
V tkalcovně jsem v průměru třeba osm hodin denně. Ale z té práce nemůžu odejít v podstatě nikdy, protože mi neustále někdo telefonuje, pořád musím něco vyřizovat. Když jedu na dovolenou, tak všechno, co odsunu, na mě počká. Jsem s tou tkalcovnou hodně spjatý, nedá se od toho úplně odpoutat, že bych chvíli nepřemýšlel, co budeme dělat další den. Což je vyčerpávající, protože když není práce, musíte tu práci vymyslet, a když je práce, musíte vymýšlet priority, co se bude dělat a komu odpovědět. Je to prostě neustálé.
S kolika zaměstnanci vůbec tkalcovna začínala a kolik jich máte teď?
Vždycky to bylo tak do deseti lidí, jsme opravdu maličkatá firma. Během minulého režimu pod ÚLUV jich tu bylo trošku víc, ale to byla i úplně zbytečná místa, lidí bylo hodně a ne každý měl úplně plnou pracovní náplň. Dneska se toho musí stihnout víc za kratší dobu.
Teď máme tři – čtyři lidi. Já se taky aktivně podílím na výrobě, protože to mám rád, ale trávím na to čím dál míň času, protože se pořád musím věnovat administrativě. Úplně to ale dostačuje, protože vzhledem k tomu, že jeden měsíc zakázka je a další není, je pro nás tenhle počet lidí zatím optimální.
Co byste popřál do budoucna tkalcovně Kubák Strmilov?
Popřál bych jí větší prestiž, aby o nás vědělo širší, třeba i evropské publikum, aby vědělo, co značka Kubák je a co za tím stojí. Myslím, že v Čechách už, když si chcete koupit vlněnou deku, tak o nás pravděpodobně víte. A jinak bych jí chtěl popřát hlavně stabilitu, prosperitu a dlouhověkost.
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