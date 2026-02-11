Třetina nových OSVČ jsou cizinci, v drtivé většině případů jde o Ukrajince

30 % nových OSVČ, kteří působí v Česku, jsou cizinci. V drtivé většině případů se jedná o Ukrajince. Vyplývá to z informací společnosti Dun & Bradsreet.
Mezi novými OSVČ dominují mezi cizinci Ukrajinci
Loni začalo v Česku podnikat přes 26 tisíc cizinců, což je 30 % z celkového počtu nových OSVČ. Ve většině případů se jednalo o Ukrajince, kterých loni úřady zaevidovaly 15 181. S odstupem následovali Slováci (3156), Rusové (779) a Vietnamci (616). Celkový podíl cizinců mezi OSVČ aktuálně dosahuje skoro 10 % a neustále narůstá.
V České republice žije zhruba jeden milion cizinců, což odpovídá asi deseti procentům tuzemské populace. Je tedy přirozené, že cizí státní příslušníci u nás také podnikají. Podnikání na živnostenský list je pro ně nejsnazší a nejefektivnější způsob fungování v některých segmentech trhu práce, říká předsedkyně představenstva tuzemské pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová.
Také u celkových počtů převládají Ukrajinci
Mezi zahraničními podnikateli jednoznačně převládají občané Ukrajiny. Celkem jich má živnostenský list více než 73 699.
V posledních čtyřech letech počet nových ukrajinských podnikatelů na našem trhu dynamicky roste, což zřejmě souvisí s migrací v důsledku vojenského konfliktu, dodala Kateřina Klosová z Dun & Bradstret. Následují občané Slovenské republiky s podílem 16,76 % (32 688 živnostníků) a Vietnamu, jejichž zastoupení činí 16,06 %, což odpovídá 31 316 osobám. Tyto tři národnosti dohromady tvoří více než 70 % zahraničních podnikatelů.
Nejde u Ukrajinců o švarcsystém?
Mezi cizinci z jednotlivých zemí se nicméně výrazně liší obory činnosti, ve kterých u nás podnikají. Zatímco mezi Ukrajinci převládá stavebnictví a zpracovatelský průmysl, Vietnamci se věnují převážně obchodní činnosti. Aktivity Slováků jsou pak rozptýleny mezi stavebnictví, služby, zpracovatelský průmysl, IT a obchod. To, že u Ukrajinců převládá stavebnictví a zpracovatelský průmysl, může ovšem naznačovat, že v nemalé míře nemusí jít o skutečné podnikatele, ale o švarcsystém.
OSVČ vedlejších je nejvíce v historii
Neroste ale jen počet cizinců, ale také počet všech OSVČ. Jak ukazují data České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), ke konci roku 2025 v Česku podnikalo 692 402 OSVČ hlavních, což je o 11 tisíc více než před rokem. OSVČ vedlejších pak působilo v ČR k 31. prosinci loňského roku 486 112. Oproti předloňskému konci roku jde o nárůst o 13 tisíc a nynější počet je nejvyšší v historii ČR.