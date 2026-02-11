Podnikatel.cz  »  Byznys  »  Třetina nových OSVČ jsou cizinci, v drtivé většině případů jde o Ukrajince

Třetina nových OSVČ jsou cizinci, v drtivé většině případů jde o Ukrajince

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Zedník, který staví cihlovou zeď.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Skoro třetinu všech nových OSVČ tvořili loni cizinci. V drtivé většině případů se jednalo o Ukrajince.

30 % nových OSVČ, kteří působí v Česku, jsou cizinci. V drtivé většině případů se jedná o Ukrajince. Vyplývá to z informací společnosti Dun & Bradsreet.

Co se dozvíte v článku
  1. Mezi novými OSVČ dominují mezi cizinci Ukrajinci
  2. Také u celkových počtů převládají Ukrajinci
  3. Nejde u Ukrajinců o švarcsystém?
  4. OSVČ vedlejších je nejvíce v historii

Mezi novými OSVČ dominují mezi cizinci Ukrajinci

Loni začalo v Česku podnikat přes 26 tisíc cizinců, což je 30 % z celkového počtu nových OSVČ. Ve většině případů se jednalo o Ukrajince, kterých loni úřady zaevidovaly 15 181. S odstupem následovali Slováci (3156), Rusové (779) a Vietnamci (616). Celkový podíl cizinců mezi OSVČ aktuálně dosahuje skoro 10 % a neustále narůstá.

V České republice žije zhruba jeden milion cizinců, což odpovídá asi deseti procentům tuzemské populace. Je tedy přirozené, že cizí státní příslušníci u nás také podnikají. Podnikání na živnostenský list je pro ně nejsnazší a nejefektivnější způsob fungování v některých segmentech trhu práce, říká předsedkyně představenstva tuzemské pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová.

Také u celkových počtů převládají Ukrajinci

Mezi zahraničními podnikateli jednoznačně převládají občané Ukrajiny. Celkem jich má živnostenský list více než 73 699. V posledních čtyřech letech počet nových ukrajinských podnikatelů na našem trhu dynamicky roste, což zřejmě souvisí s migrací v důsledku vojenského konfliktu, dodala Kateřina Klosová z Dun & Bradstret. Následují občané Slovenské republiky s podílem 16,76 % (32 688 živnostníků) a Vietnamu, jejichž zastoupení činí 16,06 %, což odpovídá 31 316 osobám. Tyto tři národnosti dohromady tvoří více než 70 % zahraničních podnikatelů.

školení pri začínající mzdové účetní

Nejde u Ukrajinců o švarcsystém?

Mezi cizinci z jednotlivých zemí se nicméně výrazně liší obory činnosti, ve kterých u nás podnikají. Zatímco mezi Ukrajinci převládá stavebnictví a zpracovatelský průmysl, Vietnamci se věnují převážně obchodní činnosti. Aktivity Slováků jsou pak rozptýleny mezi stavebnictví, služby, zpracovatelský průmysl, IT a obchod. To, že u Ukrajinců převládá stavebnictví a zpracovatelský průmysl, může ovšem naznačovat, že v nemalé míře nemusí jít o skutečné podnikatele, ale o švarcsystém.

OSVČ vedlejších je nejvíce v historii

Neroste ale jen počet cizinců, ale také počet všech OSVČ. Jak ukazují data České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), ke konci roku 2025 v Česku podnikalo 692 402 OSVČ hlavních, což je o 11 tisíc více než před rokem. OSVČ vedlejších pak působilo v ČR k 31. prosinci loňského roku 486 112. Oproti předloňskému konci roku jde o nárůst o 13 tisíc a nynější počet je nejvyšší v historii ČR.

Počet OSVČ opět vzrostl, na vedlejšák podniká dokonce nejvíce lidí v historii Přečtěte si také:

Počet OSVČ opět vzrostl, na vedlejšák podniká dokonce nejvíce lidí v historii

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Evidenční list důchodového pojištění již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP. Daří se vám lépe?

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority i rozpočet

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).