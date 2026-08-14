Tři dny v billboardu za 1,5 milionu. Geniální tah Netflixu rozvířil sociální sítě

Součástí kampaně jsou desítky milionů zhlédnutí, doručování pizzy od fanoušků i nadšené reakce nejen od českých i světových marketérů.
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10 milionů shlédnutí a pizza k tomu
Na Netflixu měl tento týden premiéru film The Last House (česky Úkryt nebo past). U této příležitosti přišla společnost s netradiční propagací v podobě živého billboardu. Na Sunsert Boulevard v Los Angeles se nad zemí nacházela místnost s živým člověkem, které tam různými způsoby trávil čas. Simuloval tak téma vězení související s tématikou filmu.
Něco takového rozhodně nezůstalo bez povšimnutí a vyvolalo mnohé reakce u široké veřejnosti a zaujalo nejednoho marketéra.
Jedno z videí přímo z Los Angeles zveřejněné na sociální síti TikTok má přes 10,8 milionu zhlédnutí, 1,3 milionu srdíček, 131 tisíc uložené a téměř devět tisíc komentářů. Jeho autor, digitální tvůrce Kurt Tocci, v něm popisuje nejen svou reakci na muže v billboardu, komunikují s ním a také mu objednávají pizzu. Muž odpovídá prostřednictvím psaní na tabuli.
@kurttocci dude took "living rent-free" literally 🏠🪧 #TheLastHouse #billboard #movie #viral #foryoupage ♬ original sound - Kurt Tocci
V komentářích pod tímto příspěvkem lidé vysvětlují, že tomu muži Netflix zaplatil, aby tam tři dny zůstal a promoval tak film The Last House. Mělo se jednat o částku 75 tisíc dolarů (přes 1,5 milionů korun). Lidé se zde shodují, že jde o nejlepší reklamu, jakou kdy viděli a geniální marketing.
To by mohlo být Airbnb, přidává jeden z komentujících.
Na billboard upozornila i česká tvůrkyně Olga Bovt (oz_cz), která „pana domácího“ sice neviděla, ale bylo pro ni fascinující na daném místě být a vidět, že je tam možné opravdu cokoli. Její video mělo přes 75 tisíc zhlédnutí a reakce od Čechů, kteří především hodnotili samotný film.
@olga_bovt Netflix tentokrát posunul billboardy na úplně jiný level.🤩 Na Sunset Boulevard jsem narazila na billboard, ve kterém byl uvnitř skutečný člověk. Sice jsem ho uvnitř nezahlédla, ale i tak mi tato kampaň přijde neuvěřitelná.😁 Hollywood prostě umí překvapit.👌 #losangeles #netflix #billboard #thelasthouse #worldofoz ♬ Breakout - Yair Elazar Glotman
Jeden z uživatelů TikToku podotýká, že je zajímavé, že pro reklamu postaví příbytek i na billboardu, ale mají plné ulice lidí, co žijí ve stanu a sprchovat se musí chodit do fitka, kvůli extrémnímu nedostatku bydlení a cen za nájmy. Na to mu ostatní vysvětlují, že bydlení je tam dostatek, ale tito lidé se začlenit nechtějí nebo nemohou, a proto žijí tam, kde žijí.
Reklama, co se stává zážitkem
Tato netradiční propagace neunikla ani uživatelům LinkedInu. Odbornice působící jako Art Director a Graphic Designer ve svém příspěvku sdílela fotografie a dodala, že jde o typ reklamy, který miluje s tím, že jde o něco, co vás donutí zastavit se, dvakrát se podívat, vytáhnout telefon a sdílet to.
Není to jen něco, co vidíte, je to něco, co zažijete. Skvělý případ kreativity za hranicemi obrazovky, doplnila.
Pod příspěvkem se objevily desítky komentářů a byl také hojně přesdílen.
Nebezpečně dobré. Moje jediná otázka je, kolik řidičů zpomalilo, aby se podívalo podruhé, píše jedna komentující. Podle další uživatelky kreativita právě dosáhla úplně nové úrovně. Jiný marketér zmiňuje, že jde o skvělý příklad toho, proč je pobyt venku opět opravdový. Zatímco ve feedu můžete srolováním cokoliv minout, v reálném světě je billboard, který na vás reaguje, nemožné ignorovat a publikum si jej natočí a samo sdílí.
Jednoduchý nápad, odvážné provedení od Netflixu a získání pozornosti místo nákupu. Skvělá práce, shrnuje.
Podobných příspěvků je na této sociální síti více. Jiná marketingová odbornice sdílela video s popisem, že se OOH reklama (out of home, venkovní reklama, pozn.) stane součástí příběhu. Zdůraznila, že skvělý marketing ne vždy potřebuje více mediálního prostoru, ale někdy potřebuje jen lepší nápad. Další marketérka uvádí, že se venkovní reklama stává čím dál zážitkovější, ale tahle je podle ní docela šílená. Na instalaci se jí líbí, že je přímo vázána na děj filmu a mění ho v kompletní podívanou, vyvolává zvědavost, protože lidé chtějí vědět, co se děje. Navíc se stala obsahovým enginem, který umožňuje fyzickému billboardu cestovat daleko za hranice jeho umístění. A to je podle ní to, co tak trochu stírá hranici mezi reklamou a zábavou.
Billboard sdílela také indická mediální společnost Mad Over Marketing (M.O.M). Ta ve svém postu ve zkratce dodala, že Netflix zavřel muže uvnitř billboardu, že se opravdu jednalo o muže a film, kde jsou lidé uvězněni uvnitř domu.
Ale doslova zavřít muže uvnitř billboardu? Plný počet bodů za nápad, doplňují.
Pepa Melen to udělal už v roce 1993
Jako skvělou práci tento počin označil marketingový odborník Milan Kubát. Ve svém příspěvku zdůraznil, že nejlepší na tom je, že billboard samotný je jen začátek.
Kolemjdoucí ho fotí a natáčejí, obsah se virálně šíří po sociálních sítích a píší o něm média po celém světě. Z jedné OOH plochy se tak stává globální obsah, dodal s tím, že tohle jej na dobrých kreativních nápadech baví.
Nemusíte lidem říkat, aby reklamu sdíleli. Musíte udělat reklamu, kterou sdílet chtějí, připomenul. V komentáři pak přiznal, že jej to přinutilo si film pustit.
Jeden z komentujících zmiňuje, že něco podobného měl Netflix na Apex, a to sice kratšího, ale na ještě lepším místě. Podle autora postu to značí, že je Netflix v tomhle průkopník a leader. Na to komentující uvádí, že tohle už bylo na začátku 90. let 20. století v ČR asi v roce 1993. Tehdy Pepa Melen (Ne pětku ne) strávil nějakou dobu uzavřený ve výkladní skříni pražského Obchodního domu Kotva. Šlo o reklamní a soutěžní akci pro veřejnost, kde pobýval se svou partnerkou.
Průběh: Sledujíci lidé ťukali na sklo, Melen s nimi komunikoval přes sklo pomocí bloku a fixu a ven mohl chodit jen na krátké kontrolované pauzy na toaletu…. Rozhlasový marketing: Rádio Kiss akci vymyslelo jako dravou, na tehdejší dobu šokující promo kampaň, která měla přitáhnout pozornost k nové stanici i k samotnému obchodnímu domu, popsal dále s tím, že šlo o českou marketingovou reality show a soutěž pro veřejnost, kterou lze označit za jakéhosi předchůdce formátu Big Brother v České republice.
Tehdy z toho bylo velké show a kdo neviděl Pepíčka v Kotvě, jako kdyby nebyl, doplnil s usměvavým emotikonem.
Jiný uživatel potvrzuje, že něco obdobného nedávno zaregistroval v rámci propagace Scary Movie 6, kdy herci byly uzavření v boxu na Times Square a vznikl z toho virální content.
Baví mě to, jde vlastně o takovou uměleckou performance – těším se až něco obdobného vznikne i v ČR, dodává. Podle Milana Kubáta by to v našich končinách mělo taky velký úspěch. O
de dneška si budu dávat pozor, kde na mě vybafne Polívka nebo Trojan, přiznává.
Odvahu a budget, přejí si Češi
Další marketérka v komentáři také neskrývala nadšení:
Nejlepší! Četla jsem o tom v pátek a říkala si… Bože, dej mi klienta s nekřesťanským budgetem a dostatečnou odvahou dát mi volnou ruku. Protože tohle je epic.
Líbí se nám, jak silně je tu kreativa propojená s produktem. Netflix nevymyslel jen zajímavý vizuál, ale zopakoval hlavní myšlenku filmu přímo v ulicích. Přesně tohle je rozdíl mezi kampaní, kterou lidé jen vidí, a kampaní, kterou chtějí sami dokumentovat, přidávají na závěr odborníci z digitálního studia Neuschl.