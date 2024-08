Tři zajímavé dotazy a odpovědi k novému Výkazu příjmů DPP

S novým výkazem mohou současně odeslat i oznámení o nástupu či skončení dohody. Ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení přinášíme odpovědi na vybrané dotazy zaměstnavatelů.

Výkaz příjmů DPP

Spolu s evidencí dohod o provedení práce nyní zaměstnavatelé odesílají za každý měsíc, kdy zaměstnávali zaměstnance na tyto dohody, také nový formulář, a to Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce, dále jen Výkaz příjmů DPP. Postupu jeho vyplnění se server Podnikatel.cz průběžně věnoval několika samostatnými články.

Je čas na výkaz za měsíc červenec

První výkaz za měsíc červenec je nutné odeslat nejpozději do 20. srpna 2024. Nezáleží, zda byla zaměstnanci v konkrétním měsíci zúčtována odměna, hlásí se i takzvané „nulové DPP“. Součástí výkazu jsou dohody sjednané v průběhu měsíce července, ale také dohody sjednané (a neukončené) k datu účinnosti novely, tj. k 1. červnu 2024.

Už jste odesílali Výkaz příjmů DPP? Ano, již máme první výkaz odeslán.

Ne, ještě je čas.

Výkaz za červenec nezasíláme, nemáme aktivní DPP.

Netuším, o jakém Výkazu se zde píše.

Skončení DPP a potvrzení o průměrném výdělku

Pokud dohoda o provedení práce založila účast na nemocenském pojištění, zasílali doposud zaměstnavatelé Oznámení o skončení spolu s informací o průměrném výdělku. Tato možnost ale součástí nového Výkazu příjmů DPP není.

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Jitka Drmolová za Českou správu sociálního zabezpečení, v právní úpravě účinné od 1. července 2024 již nemá zaměstnavatel povinnost sdělovat v souvislosti se skončením zaměstnance na dohodu o provedení práce ČSSZ údaje pro potřeby Úřadu práce ČR.

K oznámení o skončení zaměstnání s druhem činnosti DPP bez ohledu na účast na pojištění je možné využít buď tiskopis „Výkaz příjmů DPP“ s typem akce 3 (Skončení DPP s výkazem), který tyto údaje pro potřeby Úřadu práce ČR vůbec neobsahuje a není je tak nutno ze strany zaměstnavatele sdělovat. Eventuálně lze využít stávající formulář Oznámení o nástupu/skončení do zaměstnání s typem akce 2 (Skončení zaměstnání). Zde může zaměstnavatel tyto údaje z části deváté (Informace pro podporu v nezaměstnanosti) v případě účasti na pojištění vyplnit. Záleží na zaměstnavateli, zda údaje vyplní nebo nevyplní. Když je nevyplní, zvolí v příslušném poli „důvod neposkytnutí podkladů podpory v nezaměstnanosti“, důvod číslo 2.

Údaje tak nejsou od července povinné ani na formuláři Oznámení o nástupu/skončení. Jestliže údaje pro potřeby Úřadu práce ČR u PV s druhem činnosti DPP, které založily účast na pojištění, nebudou za strany zaměstnavatele současně s datem skončení zaměstnání sděleny, bude si je příslušný Úřad práce ČR vyžadovat v odůvodněných případech v rámci své kompetence (po své vlastní linii), uvedla Jitka Drmolová.

Bezprostředně navazující zaměstnání

Doposud platilo, že pokud na sebe dvě zaměstnání bezprostředně navazují, nemusí zaměstnavatel odesílat oznámení o nástupu a skončení nového zaměstnání. Jak tomu bude podle nově upravených podmínek u dohod o provedení práce?

V případě, kdy zaměstnanec po skončení dohody o provedení práce uzavře další dohodu o provedení práce u téhož zaměstnavatele tak, že obě dohody o provedení práce na sebe bezprostředně navazují a platí pro ně stejné podmínky účasti na pojištění, nástup/skončení se v tomto případě nehlásí. Potvrdila to pro server Podnikatel.cz Jitka Drmolová. Dodala, že obdobně to platí i u jiných druhů pracovněprávních vztahů (neaplikuje se, je-li jedno ze zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu nebo dohodou o provedení práce), pokud je navazující vztah stejného druhu a platí pro něj stejné podmínky účasti na pojištění podle § 10 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění. V tomto případě se tedy ,,Výkaz DPP‘‘ s typem akce 3 – ,,Skončení DPP s výkazem‘‘ a následně s typem akce 2 – ,,Nástup na DPP s výkazem‘‘ zasílat nebude.

V reálu to znamená, že budou-li na sebe bezprostředně navazovat dvě DPP, pak oznámení nezasílá. Pokud ale bude na DPP navazovat např. dohoda o pracovní činnosti (DPČ), pak je nezbytné oznámení skončení DPP a nástupu na DPČ odeslat.

Termín pro oznámení o nástupu/skončení DPP

Zaměstnavatel může k oznámení o nástupu/skončení DPP využít stávající formulář, eventuálně oznámit nástup/skončení spolu s novým Výkazem příjmů DPP až do 20. dne měsíce následujícího Oznámení o nástupu/skončení se dosud odesílalo ve lhůtě do 8 kalendářních dnů. Jaká je tedy lhůta pro odeslání stávajícího formuláře?