Třikrát a dost aneb Změny v zákoně o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), která nabyla účinnosti počátkem letošního roku, přinesla celou řadu zásadních změn v oblasti silničního provozu.

Změny v bodovém systému i vyšší sankce

Důležitou novinkou, kterou novela zákona o silničním provozu zavedla, je zjednodušení bodového systému, který snižuje počet bodových kategorií z 5 na 3. Nově tedy lze za přestupek nasbírat už jen 2, 4 nebo 6 bodů, přičemž hranice pro odebrání řidičského oprávnění zůstala zachována na původní hodnotě 12 bodů. Pokud se řidič v rozmezí 3 let dopustí buď dvou nejzávažnějších přestupků (hodnocených 6 body – tzv. pravidlo „dvakrát a dost“), nebo tří středně závažných přestupků (hodnocených 4 body – tzv. pravidlo „třikrát a dost“), bude mu odebrán řidičský průkaz.

Mezi nejzávažnější přestupky hodnocené 6 body patří například řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, odmítnutí podrobení se vyšetření na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky, způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví, ohrožení chodce nebo překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo obec. Mezi středně závažné přestupky hodnocené 4 body pak můžeme zařadit například nedání přednosti v jízdě, porušení povinnosti použít dětskou autosedačku při přepravě dětí, držení telefonu za jízdy nebo překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 20 km/h v obci a o 30 km/h mimo obec.

S novým bodovým systémem došlo také ke zpřísnění pokut a sankcí za porušení zákona. Od účinnosti novely už pokuty nejsou pouze symbolické, jak tomu bylo dříve, ale jsou nastavené tak, aby řidiče za porušení předpisů pořádně zabolely. Třeba za jízdu pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nově řidič zaplatí minimálně 7000 Kč (oproti původním 2500 Kč), za odmítnutí zkoušky na alkohol či jiné návykové látky půjde nově uložit pokuta až do výše 75 000 Kč (oproti původním 50 000 Kč) nebo u pokut řešených ve správním řízení bude rovněž možné uložit pokutu až do výše 75 000 Kč (oproti původním 50 000 Kč).

Řidičský průkaz již od 17 let (se zkušeným mentorem)

Další zajímavou změnou, kterou novela přinesla, je možnost získání řidičského oprávnění skupiny B už od 17 let. Podmínkou je samozřejmě absolvování standardního řidičského výcviku v autoškole a úspěšné složení závěrečné zkoušky. Do doby dosažení věku 18 let je však řidič oprávněn k řízení motorového vozidla skupiny B jen s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor.

Mentorem sedmnáctiletého řidiče ovšem nemůže být jen tak ledajaký řidič, ale pouze ten, kterému: (i) bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety, (ii) v posledních 5 letech drží řidičské oprávnění nepřetržitě, (iii) v posledních 5 letech nepozbyl řidičské oprávnění, ani mu nebyl nařízen výkon správního trestu zákazu řízení motorových vozidel, (iv) nemá v bodovém hodnocení zaznamenaný žádný bod a (v) se svým zápisem do registru řidičů souhlasí. V registru řidičů pak mohou být pro jednoho sedmnáctiletého řidiče zapsáni maximálně 4 mentoři. Mentor je za jízdy vždy povinen sedět na sedadle spolujezdce tak, aby mohl v případě potřeby mladému řidiči poradit, přičemž nikdy nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Novela zákona o silničním provozu dále zavedla zcela novou povinnost pro začínající řidiče, kteří mají řidičský průkaz po dobu kratší než 2 roky (bez ohledu na jejich věk) a dopustí se některého z nejzávažnějších přestupků (hodnocených 6 body). Tito řidiči budou v takovém případě muset absolvovat dopravně psychologický pohovor s psychologem a školení začínajících řidičů v autoškole.

Zvýšení nejvyšší povolené rychlosti (na vybraných dálničních úsecích)

Novela zákona o silničním provozu také poněkud překvapivě zvýšila maximální povolenou rychlost na vybraných úsecích dálnic, a to z dosavadních 130 km/h na 150 km/h. Ještě o něco překvapivější je nicméně skutečnost, že momentálně se na území ČR žádný takovýto úsek nenachází. V každém případě není třeba házet flintu do žita, jelikož první úseky dálnic se zvýšenou nejvyšší povolenou rychlostí by se na českých dálnicích měly objevit už v následujících letech, a to zejména na nově vybudovaných dálničních úsecích.

Konec povinnosti mít u sebe řidičský průkaz i malý technický průkaz

Od 1. ledna 2024 už řidiči nemají povinnost mít u sebe při řízení na území ČR „plastovou kartičku“ řidičského průkazu, ani osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz). Nově stačí prokázání totožnosti řidiče při silniční kontrole, kterou si policista ověří pomocí elektronického systému. Povinnost disponovat fyzickými doklady řidičům zůstává pouze při cestách do zahraničí. Nic se samozřejmě nemění na povinnosti řidiče disponovat platným řidičským průkazem i řidičským oprávněním.

Řidiči si na nová pravidla musejí dávat pozor

Novela zákona o silničním provozu přinesla celou řadu pozitivních změn, na které si budeme muset v následujících letech zvyknout a počítat s nimi. Přísněji sankcionovaná bude celá řada přestupků, což je třeba mít na paměti tak, aby neopatrný řidič náhle nepřišel o své řidičské oprávnění. Zejména pak při překročení maximální povolené rychlosti, k čemuž může mnohdy dojít i jen v důsledku drobné nepozornosti při sledování rychlostních omezení. Při uplatnění pravidla dvakrát nebo třikrát a dost se podobná nepozornost může rychle přeměnit ve ztrátu řidičského průkazu.